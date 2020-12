Додано: Суб 05 гру, 2020 20:15

hume написав: kingkongovets написав: ну и в нашей традиционной рубрике субботний оффтоп:



Як виглядатиме оновлена Арсенальна площа (ВІЗУАЛІЗАЦІЯ)

https://bigkyiv.com.ua/yak-vyglyadatyme ... 3O_drbacAc ну и в нашей традиционной рубрике субботний оффтоп:Як виглядатиме оновлена Арсенальна площа (ВІЗУАЛІЗАЦІЯ)

За счет инвесторов, так же как и пешеходный мост через залив на оболони.

Кстати, побывал в парке партизанской славы, хорошо сделали парк и входную группу. Раньше вечером в том парке как то не по себе становилось))

За счет инвесторов, так же как и пешеходный мост через залив на оболони.

Кстати, побывал в парке партизанской славы, хорошо сделали парк и входную группу. Раньше вечером в том парке как то не по себе становилось))

Просто интересно, что скажут хейтеры если метро начнут строить



пока не ясно будут ли там наконец наземные переходы, их там очень не хватает

пока не ясно будут ли там наконец наземные переходы, их там очень не хватает

а хейтеры скажут шо деньги отмыли и сдали позже чем обещали - говна нарыть они всегда найдут где

