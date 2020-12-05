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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 05 гру, 2020 20:15
hume написав:
За счет инвесторов, так же как и пешеходный мост через залив на оболони.
Кстати, побывал в парке партизанской славы, хорошо сделали парк и входную группу. Раньше вечером в том парке как то не по себе становилось))
Просто интересно, что скажут хейтеры если метро начнут строить
пока не ясно будут ли там наконец наземные переходы, их там очень не хватает
а хейтеры скажут шо деньги отмыли и сдали позже чем обещали - говна нарыть они всегда найдут где
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Додано: Суб 05 гру, 2020 20:17
Прохожий написав: proftpd66 написав:
Кто по чем сдает сейчас? по 5к? за пятак
слыхал грят что сейчас в тренде 1к с окнами во двор хорошо берут под склад товара который можно отпускать прямо через окно, реальная тема
только нужно участкового подогреть
я как раз щас кинчик про это смотрю - гоморра называется, рекомендую)
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Додано: Суб 05 гру, 2020 20:30
Прохожий написав: proftpd66 написав:
Кто по чем сдает сейчас? по 5к? за пятак
слыхал грят что сейчас в тренде 1к с окнами во двор хорошо берут под склад товара который можно отпускать прямо через окно, реальная тема
только нужно участкового подогреть
в ЖК Чикаго нельзя? чтобы на лифте поехали ко мне на этаж
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Суб 05 гру, 2020 20:30
kingkongovets
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"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 05 гру, 2020 20:35
proftpd66 написав: Прохожий написав: proftpd66 написав:
Кто по чем сдает сейчас? по 5к? за пятак
слыхал грят что сейчас в тренде 1к с окнами во двор хорошо берут под склад товара который можно отпускать прямо через окно, реальная тема
только нужно участкового подогреть
в ЖК Чикаго нельзя? чтобы на лифте поехали ко мне на этаж
в чикаге реально палево 100%
для этих целей нужен уютный хрущик по соседству с тихим двором
кстати то что вы еще недавно сдавали за 5к возле Печерской подходит если окна во двор
товар продавать нужно тихо, фасад склада на оживленные улицы и в модных ЖК чётко не то)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 05 гру, 2020 20:38
Прохожий написав: proftpd66 написав: Прохожий написав:
слыхал грят что сейчас в тренде 1к с окнами во двор хорошо берут под склад товара который можно отпускать прямо через окно, реальная тема
только нужно участкового подогреть
в ЖК Чикаго нельзя? чтобы на лифте поехали ко мне на этаж
в чикаге реально палево 100%
для этих целей нужен уютный хрущик по соседству с тихим двором
кстати то что вы еще недавно сдавали за 5к возле Печерской подходит если окна во двор
товар продавать нужно тихо, фасад склада на оживленные улицы и в модных ЖК чётко не то)
та нет, палево не страшно, у меня знакомый на бумере 7-серия на еврономерах с 2012 года, ездит и забивает салон бумера в упор под крышу коробками. Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Суб 05 гру, 2020 20:47
proftpd66 написав: Прохожий написав: proftpd66 написав:
в ЖК Чикаго нельзя? чтобы на лифте поехали ко мне на этаж
в чикаге реально палево 100%
для этих целей нужен уютный хрущик по соседству с тихим двором
кстати то что вы еще недавно сдавали за 5к возле Печерской подходит если окна во двор
товар продавать нужно тихо, фасад склада на оживленные улицы и в модных ЖК чётко не то)
та нет, палево не страшно, у меня знакомый на бумере 7-серия на еврономерах с 2012 года, ездит и забивает салон бумера в упор под крышу коробками. Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю?
в лифте коробки возить постоянно это палево
под этот проект нужно брать нежилое
не знаю что осталось в Чикаге а вот в Филадельфии или в А136 можно присмотреть
центр, хорошие клиенты...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 05 гру, 2020 20:51
Прохожий написав: proftpd66 написав: Прохожий написав:
в чикаге реально палево 100%
для этих целей нужен уютный хрущик по соседству с тихим двором
кстати то что вы еще недавно сдавали за 5к возле Печерской подходит если окна во двор
товар продавать нужно тихо, фасад склада на оживленные улицы и в модных ЖК чётко не то)
та нет, палево не страшно, у меня знакомый на бумере 7-серия на еврономерах с 2012 года, ездит и забивает салон бумера в упор под крышу коробками. Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю?
в лифте коробки возить постоянно это палево
под этот проект нужно брать нежилое
не знаю что осталось в Чикаге а вот в Филадельфии или в А136 можно присмотреть
центр, хорошие клиенты...
нежилая будет стоять дороже
чем жилая. Чем меньше метры нежилой, то тем цена огромная
будет, и в центре будет не выгодно. Там надо брать 100+ метров. Если пуская будет стоять 1-к, то почему бы не использовать? (По коробка предъявить ничего не смогут)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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