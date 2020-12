Додано: Суб 05 гру, 2020 22:12

Sidus написав: С другой стороны - посмотрите по сторонам, полно всего везде С другой стороны - посмотрите по сторонам, полно всего везде



так всегда кажется, пока не приступишь непосредственно к поискам и не начнешь прозванивать объявления и ходить по просмотрам

все по классике - отрицание, гнев, торг, депрессия и наконец принятие

и - хопс! сам не поймешь как ты из обвалишки превратился в растишку

сколько раз мы уже это видели

потому так и забавляют попытки некоторых форумчан умничать исходя из графиков, индексов и самых дешевых предложений в инете, на поверку оказывающихся заманухами

это так называемый синдром захара - великого борца с шаромыгами-сиськососателями и рылами-свистунами у них на подтанцовке

а еще есть синдром йцукена, который был уверен шо стоит лишь засветить продавану котлету и он тут же падет пред вами на колени, начнет целовать вам руки и снизит цену минимум наполовину

