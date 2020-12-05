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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5815581658175818

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 36
1. Зросли більш, як на 30%
39%
14
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
6
6. Впали менш ніж на 10%
6%
2
7. Впали на 10 - 20%
6%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
2
9. Впали більш, як на 30%
22%
8
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:35

  Унуноктий написав:я конечно в ***** как быстро раскупили 1к в медовом 2

Уну, ну ладно уже хвалиться. Все знают, что если вы беретесь за дело - улетает все, даже Оранж.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:35

Это интересно?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:50

  Унуноктий написав:я конечно в ***** как быстро раскупили 1к в медовом 2

Значит не так и много их выставили, сейчас ничего не раскупают, как горячие пирожки, времена не те...
Если хотите 1к там - просто подождите ближе к сдаче появится переуступка, можно будет поторговаться и взять почти по той же цене.
С другой стороны - посмотрите по сторонам, полно всего везде
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обзор от Романовой по осени 2020. Если кратко: эконом чуть просел, комфорт и выше чуть выросли, но в общем застыли цены. Меньше начинают проектов, что логично.
Похоже вышли на плато. Куда, если не будет дополнительных толчков, выход из плато приводит после роста все знают.
Источником пользует Лун.
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/1 ... 0%b8-2020/
Bober
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:12

  Sidus написав:С другой стороны - посмотрите по сторонам, полно всего везде


так всегда кажется, пока не приступишь непосредственно к поискам и не начнешь прозванивать объявления и ходить по просмотрам
все по классике - отрицание, гнев, торг, депрессия и наконец принятие
и - хопс! сам не поймешь как ты из обвалишки превратился в растишку :mrgreen:
сколько раз мы уже это видели
потому так и забавляют попытки некоторых форумчан умничать исходя из графиков, индексов и самых дешевых предложений в инете, на поверку оказывающихся заманухами
это так называемый синдром захара - великого борца с шаромыгами-сиськососателями и рылами-свистунами у них на подтанцовке
а еще есть синдром йцукена, который был уверен шо стоит лишь засветить продавану котлету и он тут же падет пред вами на колени, начнет целовать вам руки и снизит цену минимум наполовину :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 05 гру, 2020 22:18, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:15

  Bober написав:Обзор от Романовой по осени 2020. Если кратко: эконом чуть просел, комфорт и выше чуть выросли, но в общем застыли цены. Меньше начинают проектов, что логично.
Похоже вышли на плато. Куда, если не будет дополнительных толчков, выход из плато приводит после роста все знают.
Источником пользует Лун.
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/1 ... 0%b8-2020/


На удивление взвешенный обзор. Единственное, что "меньше начинают проектов, что логично" - очень спорное утверждение. На падении спроса для удержания цен так и нужно поступать. Но только не тогда, когда объем уже взятых, но еще неисполненных обязательств, зашкаливает. Застройщикам придется объявлять в продажу столько же, сколько и в предыдущие годы, иначе их постигнет судьба Аркады, начавшей падать после остановки продаж Патриотики на Озерах

PS: пролистал комментарии, и в ответ на эту статью, и в ответ на прошлые - забавно, что загонялы пытаются устроить примерно то же, что и здесь. Бывает, даже теми же словами и аргументами (но будем считать все совпадения случайными :mrgreen: )
zРадио
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