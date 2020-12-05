Уну, ну ладно уже хвалиться. Все знают, что если вы беретесь за дело - улетает все, даже Оранж.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 21:35
Додано: Суб 05 гру, 2020 21:35
Это интересно?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Суб 05 гру, 2020 21:50
Значит не так и много их выставили, сейчас ничего не раскупают, как горячие пирожки, времена не те...
Если хотите 1к там - просто подождите ближе к сдаче появится переуступка, можно будет поторговаться и взять почти по той же цене.
С другой стороны - посмотрите по сторонам, полно всего везде
Додано: Суб 05 гру, 2020 21:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обзор от Романовой по осени 2020. Если кратко: эконом чуть просел, комфорт и выше чуть выросли, но в общем застыли цены. Меньше начинают проектов, что логично.
Похоже вышли на плато. Куда, если не будет дополнительных толчков, выход из плато приводит после роста все знают.
Источником пользует Лун.
Додано: Суб 05 гру, 2020 22:12
так всегда кажется, пока не приступишь непосредственно к поискам и не начнешь прозванивать объявления и ходить по просмотрам
все по классике - отрицание, гнев, торг, депрессия и наконец принятие
и - хопс! сам не поймешь как ты из обвалишки превратился в растишку
сколько раз мы уже это видели
потому так и забавляют попытки некоторых форумчан умничать исходя из графиков, индексов и самых дешевых предложений в инете, на поверку оказывающихся заманухами
это так называемый синдром захара - великого борца с шаромыгами-сиськососателями и рылами-свистунами у них на подтанцовке
а еще есть синдром йцукена, который был уверен шо стоит лишь засветить продавану котлету и он тут же падет пред вами на колени, начнет целовать вам руки и снизит цену минимум наполовину
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 05 гру, 2020 22:18, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 05 гру, 2020 22:15
На удивление взвешенный обзор. Единственное, что "меньше начинают проектов, что логично" - очень спорное утверждение. На падении спроса для удержания цен так и нужно поступать. Но только не тогда, когда объем уже взятых, но еще неисполненных обязательств, зашкаливает. Застройщикам придется объявлять в продажу столько же, сколько и в предыдущие годы, иначе их постигнет судьба Аркады, начавшей падать после остановки продаж Патриотики на Озерах
PS: пролистал комментарии, и в ответ на эту статью, и в ответ на прошлые - забавно, что загонялы пытаются устроить примерно то же, что и здесь. Бывает, даже теми же словами и аргументами (но будем считать все совпадения случайными )
Додано: Суб 05 гру, 2020 22:30
zРадио
так а чё там с ответом от ЛУН по реальности цен?
отчет прислали?
или походу на... послали САМОГО 3го из 5ярдной компании?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 05 гру, 2020 22:31
мне тут птички напели, по рынку недвижимости соседней страны, у них уже осенью увеличение кол-ва новых проектов.
Додано: Суб 05 гру, 2020 22:42
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А я решил идти против тренда (жилого и паркингов уже достаточно) - вложусь в фасадную коммерцию на Глыбочицкой.
Положу яйца в разные лукошка.
Кстати меня тут отговаривали от паркингов. Весной взял за 390, один продал в октябре за 550 (попросили). Думал ниче так... Пока не узнал, что уже была продажа и за 25! И это при том, что паркинг сдается через 6 месяцев (у застройщика уже нет) и 2 дома из 5 еще не заселены (а колапс с парковкой уже есть).
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