Додано: Нед 06 гру, 2020 00:24

Vlad442 написав: Если посмотреть с еще большей перспективы, то пазл складывается. Банки влезли между покупателем и продавцом со своими деньгами и надули цену, но чьи это деньги? Кто выгодоприобретатель? Олигархи? Нет. Во всем мире это деньги частных ПФ. Таким образом ипотека это инструмент, которые не только снижает неравномерность трат в течении жизни, но и в значительно мере обеспечивает пенсию в старости Если посмотреть с еще большей перспективы, то пазл складывается. Банки влезли между покупателем и продавцом со своими деньгами и надули цену, но чьи это деньги? Кто выгодоприобретатель? Олигархи? Нет. Во всем мире это деньги частных ПФ. Таким образом ипотека это инструмент, которые не только снижает неравномерность трат в течении жизни, но и в значительно мере обеспечивает пенсию в старости

Как идея и мотивация - да, вероятно. Но исходя из прошлого опыта, на ипотечном пузыре заработали только спекулянты кредитными портфелями. Это специфический для стран с развитым финансовым рынком инструмент, называемый секьюритизацией и позволяющий свободно торговать бумагами, на которых написано, что они - банковские залоги такой-то стоимостиОстальные же участники потеряли - и институционалы, среди которых были упомянутые вами пенсионные фонды, и большинство обывателей, взявших кредиты, по которым прозвонили маржевые звоночки, и страховые компании, которые страховали кредитные риски, и даже сами розничные банки и ипотечные агентства, как ни странно, списавшие в итоге с балансов активов на сотни миллиардов долларов.PS: показательный пример того, что "развитость" финансового рынка - это хорошо только тогда, когда его регулируют не менее грамотные, чем гуру спекуляций, люди. У нас ипотека обернулась чуть другими проблемами (хотя и тоже - спекулятивного характера), но не менее тяжелыми для локального рынка, и как-то вообще нет уверенности, что к рискам следующего ипотечного пузыря мы уже готовы...