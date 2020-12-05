Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bober написав:Обзор от Романовой по осени 2020. Если кратко: эконом чуть просел, комфорт и выше чуть выросли, но в общем застыли цены. Меньше начинают проектов, что логично. Похоже вышли на плато. Куда, если не будет дополнительных толчков, выход из плато приводит после роста все знают. Источником пользует Лун. https://gdevkievezhithorosho.com/2020/1 ... 0%b8-2020/
На удивление взвешенный обзор. Единственное, что "меньше начинают проектов, что логично" - очень спорное утверждение. На падении спроса для удержания цен так и нужно поступать. Но только не тогда, когда объем уже взятых, но еще неисполненных обязательств, зашкаливает. Застройщикам придется объявлять в продажу столько же, сколько и в предыдущие годы, иначе их постигнет судьба Аркады, начавшей падать после остановки продаж Патриотики на Озерах
PS: пролистал комментарии, и в ответ на эту статью, и в ответ на прошлые - забавно, что загонялы пытаются устроить примерно то же, что и здесь. Бывает, даже теми же словами и аргументами (но будем считать все совпадения случайными )
Меньше проектов, чтоб удержать цены. Среди риелторов бытует мнение, что это является причиной, что цены не падают.
В обзоре указан второй выход из сложившейся ситуации - задирать цены купившим в рассрочку. Но ничто не мешает пробовать задирать и на продажу (при сговоре застройщиков, например). Тоже вариант не очень - покупатель проголосует долларом на вторичном рынке.
Bober написав:В обзоре указан второй выход из сложившейся ситуации - задирать цены купившим в рассрочку.
Интересно, какова доля рассрочки в деньгах? Думается, что небольшая. Аркада даже полноценные длинные кредиты под 10% годовых раздавала, но когда поплыла, чтобы как-то поправить положение, продала портфель Альфе, и там было всего 400 договоров (а "кинутых" инвесторов, включая этих же самых ипотечников - 13 тыс человек)
5396669 написав:А я решил идти против тренда (жилого и паркингов уже достаточно) - вложусь в фасадную коммерцию на Глыбочицкой. Положу яйца в разные лукошка.
Кстати меня тут отговаривали от паркингов. Весной взял за 390, один продал в октябре за 550 (попросили). Думал ниче так... Пока не узнал, что уже была продажа и за 25! И это при том, что паркинг сдается через 6 месяцев (у застройщика уже нет) и 2 дома из 5 еще не заселены (а колапс с парковкой уже есть).
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Фасад Миракса? Какой этаж? Какая площадь, сколько денег?
5396669 написав:А я решил идти против тренда (жилого и паркингов уже достаточно) - вложусь в фасадную коммерцию на Глыбочицкой. Положу яйца в разные лукошка.
Кстати меня тут отговаривали от паркингов. Весной взял за 390, один продал в октябре за 550 (попросили). Думал ниче так... Пока не узнал, что уже была продажа и за 25! И это при том, что паркинг сдается через 6 месяцев (у застройщика уже нет) и 2 дома из 5 еще не заселены (а колапс с парковкой уже есть).
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Фасад Миракса? Какой этаж? Какая площадь, сколько денег?
Миракс - последнее место на Глубочицкой, куда стоило бы нести деньги...сколько он уже строится? А сколько еще будет? Это заморозка средств на долгие годы (в лучшем случае заморозка)
Vlad442 написав:Если посмотреть с еще большей перспективы, то пазл складывается. Банки влезли между покупателем и продавцом со своими деньгами и надули цену, но чьи это деньги? Кто выгодоприобретатель? Олигархи? Нет. Во всем мире это деньги частных ПФ. Таким образом ипотека это инструмент, которые не только снижает неравномерность трат в течении жизни, но и в значительно мере обеспечивает пенсию в старости
Как идея и мотивация - да, вероятно. Но исходя из прошлого опыта, на ипотечном пузыре заработали только спекулянты кредитными портфелями. Это специфический для стран с развитым финансовым рынком инструмент, называемый секьюритизацией и позволяющий свободно торговать бумагами, на которых написано, что они - банковские залоги такой-то стоимости
Остальные же участники потеряли - и институционалы, среди которых были упомянутые вами пенсионные фонды, и большинство обывателей, взявших кредиты, по которым прозвонили маржевые звоночки, и страховые компании, которые страховали кредитные риски, и даже сами розничные банки и ипотечные агентства, как ни странно, списавшие в итоге с балансов активов на сотни миллиардов долларов.
PS: показательный пример того, что "развитость" финансового рынка - это хорошо только тогда, когда его регулируют не менее грамотные, чем гуру спекуляций, люди. У нас ипотека обернулась чуть другими проблемами (хотя и тоже - спекулятивного характера), но не менее тяжелыми для локального рынка, и как-то вообще нет уверенности, что к рискам следующего ипотечного пузыря мы уже готовы...
asin написав:петропавл борщаговке. Там коммерция (1й этаж, другие не смотрю) в новых жк с марта рванула с 30т до 40ка за метр.... Я немного ох...ел. И выбора толкового нет. Один шлак. Выметают хорошее сразу и оптом. Хз.
То есть вы согласны с Зрадио, но видите прямо противоположное.
Именно так. Согласен с тенденциями и трендом на будущее, а то что есть сейчас - неоспоримый факт.
asin написав:Не в обиду, но могут быть на сермили помещения по выхлопу намного хуже, чем на соф борщаговке. Расположение и план помещения, трафик, цена входа и аренды, заведенная мощность, вентиляция и тд. Что вам рассказывать))
так а я и не спорю - везде могут, недвига сама не работает, все зависит от качества менеджмента ну и понимание кому, где, шо и за сколько можно сдавать проще простого на самом деле
В чем состоит # кочественно менеджмента# кроме удачного входа? Если помещ норм то и дает выхлоп. Если прогадал, то как не менеджествуй - заипешья арендаторов менять.
За счет инвесторов, так же как и пешеходный мост через залив на оболони. Кстати, побывал в парке партизанской славы, хорошо сделали парк и входную группу. Раньше вечером в том парке как то не по себе становилось)) Просто интересно, что скажут хейтеры если метро начнут строить
пока не ясно будут ли там наконец наземные переходы, их там очень не хватает а хейтеры скажут шо деньги отмыли и сдали позже чем обещали - говна нарыть они всегда найдут где
Упоротые хотят сделать еще одну вечную пробку. ------------ Для тех кто не в курсе. Есть у нас компашка упоротых активистов-велосипедунов, которые считают подземные пешеходные переходы вредным наследием совка и требуют их позакрывать, а наделать везде наземные переходы. Упоротые хотели поставить светофоры на Победы на Шулявке и КПИ и сделать там наземные переходы.
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