да
тыцаете на статистику цен и там переключаетесь грн/долл
это то что вы искали ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 гру, 2020 01:25
да
тыцаете на статистику цен и там переключаетесь грн/долл
это то что вы искали ?
Додано: Нед 06 гру, 2020 01:54
я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю
я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом
например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу
и если рассчитывать только на олх, оп застройщиков и удачные точки входа, то очень мало шансов выцепить шото приличное, да еще и за разумный прайс
а вообще шо я вам рассказываю? думаю зрадио знает обо всем этом гораздо больше чем я , тем более вы с ним единомышленники
я ж еще вчера вам писал - если вы уверены в его и своих прогнозах, то вам надо сейчас уже сливать свои объекты в софборщаге, пока они на пике, а когда упадет в цене коммерция в центре (а зрадио в этом не сомневается) - покупать там
как говорит Первый - надо подтверждать свои убеждения гривной, иначе какой тогда смысл во всех этих прогнозах?
удачи)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 06 гру, 2020 02:42
Сенной рынок.
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