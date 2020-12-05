Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asin написав:В чем состоит # кочественно менеджмента# кроме удачного входа? Если помещ норм то и дает выхлоп. Если прогадал, то как не менеджествуй - заипешья арендаторов менять.
я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу и если рассчитывать только на олх, оп застройщиков и удачные точки входа, то очень мало шансов выцепить шото приличное, да еще и за разумный прайс а вообще шо я вам рассказываю? думаю зрадио знает обо всем этом гораздо больше чем я , тем более вы с ним единомышленники я ж еще вчера вам писал - если вы уверены в его и своих прогнозах, то вам надо сейчас уже сливать свои объекты в софборщаге, пока они на пике, а когда упадет в цене коммерция в центре (а зрадио в этом не сомневается) - покупать там как говорит Первый - надо подтверждать свои убеждения гривной, иначе какой тогда смысл во всех этих прогнозах? удачи)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Рыба-сом написав:идеальная схема: сначала поощряем (просто не вмешиваемся) грязь и разруху, а потом - то старинный дом "внезапно" сжигается бомжами, то переход превращается в мусорку. И народ уже морально подготовлен к последующей стройке. ???? PROFIT!!!11
Обычная схема, типичный пример - Центральный гастроном. Но Киев - не туристический город, поэтому пофиг.
5396669 написав:А я решил идти против тренда (жилого и паркингов уже достаточно) - вложусь в фасадную коммерцию на Глыбочицкой. Положу яйца в разные лукошка.
Кстати меня тут отговаривали от паркингов. Весной взял за 390, один продал в октябре за 550 (попросили). Думал ниче так... Пока не узнал, что уже была продажа и за 25! И это при том, что паркинг сдается через 6 месяцев (у застройщика уже нет) и 2 дома из 5 еще не заселены (а колапс с парковкой уже есть).
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Фасад Миракса? Какой этаж? Какая площадь, сколько денег?
Миракс - последнее место на Глубочицкой, куда стоило бы нести деньги...сколько он уже строится? А сколько еще будет? Это заморозка средств на долгие годы (в лучшем случае заморозка)
В 22 сдадут. У меня там кстати пару кв (3) и одна из них с террасой. Даже на сейчас - не жалею о покупке (при отсутствии для меня лично альтернатив по вложению средств).
kingkongovets написав:пока не ясно будут ли там наконец наземные переходы, их там очень не хватает а хейтеры скажут шо деньги отмыли и сдали позже чем обещали - говна нарыть они всегда найдут где
****** хотят сделать еще одну вечную пробку. ------------ Для тех кто не в курсе. Есть у нас компашка ****** активистов-велосипедунов, которые считают подземные пешеходные переходы вредным наследием совка и требуют их позакрывать, а наделать везде наземные переходы. Упоротые хотели поставить светофоры даже на Победы на Шулявке и КПИ и сделать там наземные переходы.
Вы видели в европейских городах (если там бывали) подземные переходы? По пробкам Киев первый город в Европе (если не считать Стамбул и Москву Европой). Как-то Киеву не помогают подземные переходы избавится от заторов. Так что выкиньте свое сельское мышление, и смотрите как это сделано в развитых странах.
5396669 написав:А я решил идти против тренда (жилого и паркингов уже достаточно) - вложусь в фасадную коммерцию на Глыбочицкой. Положу яйца в разные лукошка.
Кстати меня тут отговаривали от паркингов. Весной взял за 390, один продал в октябре за 550 (попросили). Думал ниче так... Пока не узнал, что уже была продажа и за 25! И это при том, что паркинг сдается через 6 месяцев (у застройщика уже нет) и 2 дома из 5 еще не заселены (а колапс с парковкой уже есть).
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
тю, тре взяти було паркінг за 25, і продати в 2021 за 35, буде ж дорожати.
5396669 написав:А я решил идти против тренда (жилого и паркингов уже достаточно) - вложусь в фасадную коммерцию на Глыбочицкой. Положу яйца в разные лукошка.
Кстати меня тут отговаривали от паркингов. Весной взял за 390, один продал в октябре за 550 (попросили). Думал ниче так... Пока не узнал, что уже была продажа и за 25! И это при том, что паркинг сдается через 6 месяцев (у застройщика уже нет) и 2 дома из 5 еще не заселены (а колапс с парковкой уже есть).
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
тю, тре взяти було паркінг за 25, і продати в 2021 за 35, буде ж дорожати.
Думаю 25-30 это будет верх цены. У всего же должны быть логичные ограничения.
Loft написав:Фасад Миракса? Какой этаж? Какая площадь, сколько денег?
Миракс - последнее место на Глубочицкой, куда стоило бы нести деньги...сколько он уже строится? А сколько еще будет? Это заморозка средств на долгие годы (в лучшем случае заморозка)
В 22 сдадут. У меня там кстати пару кв (3) и одна из них с террасой. Даже на сейчас - не жалею о покупке (при отсутствии для меня лично альтернатив по вложению средств).
Я бы не стал прогнозировать, когда сдадут, учитывая историю... И кстати реальную доходность ваших инвестиций нужно будет считать с учетом того, сколько деньги просто находились в беспроцентном займе у застройщика.
а по поводу альтернатив - так их полно, начиная от ОВГЗ, заканчивая американской фондой, на которой безрисково можно было неплохо заработать (голубые айти фишки аля гугл/фб) в последние годы