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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5818581958205821>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 37
1. Зросли більш, як на 30%
41%
15
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
6
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
22%
8
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 01:25

  proftpd66 написав:https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-edeldorf-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

кто-то пытался отслеживать, во всех ЖК, стоимость кв. метра от застройщика в долларах и в гривнах?

в долларах стоили 1150, а сейчас 1550
аналогично и в гривнах


да

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/632 ... k-edeldorf
тыцаете на статистику цен и там переключаетесь грн/долл

это то что вы искали ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 01:54

  asin написав:В чем состоит # кочественно менеджмента# кроме удачного входа? Если помещ норм то и дает выхлоп. Если прогадал, то как не менеджествуй - заипешья арендаторов менять.


я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю
я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом
например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу
и если рассчитывать только на олх, оп застройщиков и удачные точки входа, то очень мало шансов выцепить шото приличное, да еще и за разумный прайс
а вообще шо я вам рассказываю? думаю зрадио знает обо всем этом гораздо больше чем я :mrgreen: , тем более вы с ним единомышленники
я ж еще вчера вам писал - если вы уверены в его и своих прогнозах, то вам надо сейчас уже сливать свои объекты в софборщаге, пока они на пике, а когда упадет в цене коммерция в центре (а зрадио в этом не сомневается) - покупать там
как говорит Первый - надо подтверждать свои убеждения гривной, иначе какой тогда смысл во всех этих прогнозах? :mrgreen:
удачи)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 02:42

  BIGor написав:
  Рыба-сом написав:идеальная схема: сначала поощряем (просто не вмешиваемся) грязь и разруху, а потом - то старинный дом "внезапно" сжигается бомжами, то переход превращается в мусорку. И народ уже морально подготовлен к последующей стройке. ???? PROFIT!!!11

Обычная схема, типичный пример - Центральный гастроном. Но Киев - не туристический город, поэтому пофиг.


Сенной рынок. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 08:52

  proftpd66 написав:https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-edeldorf-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

кто-то пытался отслеживать, во всех ЖК, стоимость кв. метра от застройщика в долларах и в гривнах?

в долларах стоили 1150, а сейчас 1550
аналогично и в гривнах

Так Вы манипулируете, по ссылке нашел цену 1381, а сейчас 1550. 57 бакса в год роста по мере строительства, неплохо :mrgreen: . Буиитокадаражать (с)
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 09:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Sidus написав:
  Loft написав:
5396669 написав:А я решил идти против тренда (жилого и паркингов уже достаточно) - вложусь в фасадную коммерцию на Глыбочицкой.
Положу яйца в разные лукошка.

Кстати меня тут отговаривали от паркингов. Весной взял за 390, один продал в октябре за 550 (попросили). Думал ниче так... Пока не узнал, что уже была продажа и за 25! И это при том, что паркинг сдается через 6 месяцев (у застройщика уже нет) и 2 дома из 5 еще не заселены (а колапс с парковкой уже есть).

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Фасад Миракса? Какой этаж? Какая площадь, сколько денег?



Миракс - последнее место на Глубочицкой, куда стоило бы нести деньги...сколько он уже строится? А сколько еще будет? Это заморозка средств на долгие годы (в лучшем случае заморозка)
В 22 сдадут. У меня там кстати пару кв (3) и одна из них с террасой. Даже на сейчас - не жалею о покупке (при отсутствии для меня лично альтернатив по вложению средств).



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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 09:12

  unicdima написав:
  kingkongovets написав:пока не ясно будут ли там наконец наземные переходы, их там очень не хватает
а хейтеры скажут шо деньги отмыли и сдали позже чем обещали - говна нарыть они всегда найдут где

****** хотят сделать еще одну вечную пробку.
------------
Для тех кто не в курсе.
Есть у нас компашка ****** активистов-велосипедунов, которые считают подземные пешеходные переходы вредным наследием совка и требуют их позакрывать, а наделать везде наземные переходы. Упоротые хотели поставить светофоры даже на Победы на Шулявке и КПИ и сделать там наземные переходы.

Вы видели в европейских городах (если там бывали) подземные переходы? По пробкам Киев первый город в Европе (если не считать Стамбул и Москву Европой). Как-то Киеву не помогают подземные переходы избавится от заторов. Так что выкиньте свое сельское мышление, и смотрите как это сделано в развитых странах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 09:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Sidus написав:
  5396669 написав:А я решил идти против тренда (жилого и паркингов уже достаточно) - вложусь в фасадную коммерцию на Глыбочицкой.
Положу яйца в разные лукошка.



В голову приходит Львовский Квартал (уже сдан) и Подол Плаза (в процессе). Планируете в первичку? Под аренду?
Да, первичка, под аренду. Два помещения по +/- 90м2

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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 09:27

  5396669 написав:А я решил идти против тренда (жилого и паркингов уже достаточно) - вложусь в фасадную коммерцию на Глыбочицкой.
Положу яйца в разные лукошка.

Кстати меня тут отговаривали от паркингов. Весной взял за 390, один продал в октябре за 550 (попросили). Думал ниче так... Пока не узнал, что уже была продажа и за 25! И это при том, что паркинг сдается через 6 месяцев (у застройщика уже нет) и 2 дома из 5 еще не заселены (а колапс с парковкой уже есть).

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тю, тре взяти було паркінг за 25, і продати в 2021 за 35, буде ж дорожати.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 09:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  5396669 написав:А я решил идти против тренда (жилого и паркингов уже достаточно) - вложусь в фасадную коммерцию на Глыбочицкой.
Положу яйца в разные лукошка.

Кстати меня тут отговаривали от паркингов. Весной взял за 390, один продал в октябре за 550 (попросили). Думал ниче так... Пока не узнал, что уже была продажа и за 25! И это при том, что паркинг сдается через 6 месяцев (у застройщика уже нет) и 2 дома из 5 еще не заселены (а колапс с парковкой уже есть).

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тю, тре взяти було паркінг за 25, і продати в 2021 за 35, буде ж дорожати.
Думаю 25-30 это будет верх цены. У всего же должны быть логичные ограничения.

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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 09:45

  5396669 написав:
Sidus написав:
  Loft написав:Фасад Миракса? Какой этаж? Какая площадь, сколько денег?



Миракс - последнее место на Глубочицкой, куда стоило бы нести деньги...сколько он уже строится? А сколько еще будет? Это заморозка средств на долгие годы (в лучшем случае заморозка)
В 22 сдадут. У меня там кстати пару кв (3) и одна из них с террасой. Даже на сейчас - не жалею о покупке (при отсутствии для меня лично альтернатив по вложению средств).



Я бы не стал прогнозировать, когда сдадут, учитывая историю...
И кстати реальную доходность ваших инвестиций нужно будет считать с учетом того, сколько деньги просто находились в беспроцентном займе у застройщика.

а по поводу альтернатив - так их полно, начиная от ОВГЗ, заканчивая американской фондой, на которой безрисково можно было неплохо заработать (голубые айти фишки аля гугл/фб) в последние годы
Sidus
 
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