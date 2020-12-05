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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 гру, 2020 09:47
5396669 написав: Sidus написав: 5396669 написав:
А я решил идти против тренда (жилого и паркингов уже достаточно) - вложусь в фасадную коммерцию на Глыбочицкой.
Положу яйца в разные лукошка.
В голову приходит Львовский Квартал (уже сдан) и Подол Плаза (в процессе). Планируете в первичку? Под аренду?
Да, первичка, под аренду. Два помещения по +/- 90м2
Но вы же понимаете, что дом, когда его достроят, еще 3-5 лет будет напоминать стройку и туда нормальный арендатор не пойдет. Первичка под аренду это реально долгосрочные инвестиции, реальная доходность которых невелика (учитывая когда деньги вложил, и когда получил 1ую прибыль от аренды)
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Додано: Нед 06 гру, 2020 09:52
BIGor написав:
Вы видели в европейских городах (если там бывали) подземные переходы? По пробкам Киев первый город в Европе (если не считать Стамбул и Москву Европой). Как-то Киеву не помогают подземные переходы избавится от заторов. Так что выкиньте свое сельское мышление, и смотрите как это сделано в развитых странах.
И как наземные переходы помогут убрать пробки?
Сразу видно вы не водитель и совершенно не разбираетесь в дорожном движении.
Хорошим примером была халтурная кличковская реконструкция Шулявского моста, появился на Победы светофор и половина города просто стала. На всех оживленных автодорогах наземные переходы приводят к появлению пробок. Где вы видели в мире на объездных дорогах переходы как у нас на Окружной? А там от Жулян и до Теремков 4 перехода, естественно всегда будет пробка. Дорожным движением у нас занимаются вот такие как вы дилетанты, поэтому ничего не делается для увеличения пропускной способности дорог, а наоборот, они даже придумали этому название - "заспокоєння дорожнього руху".
На Голосеевском влепили на 500м 4 светофора- пробка. На Сталинграда влепили светофоры- пробка. Поубирали зеленые стрелки- пробки. По всему городу наставили сумасшедшее количество лежачих полицейских- пробки. Хороший пример как превратить прекрасную широкую дорогу в вечно стоящую улица Наумова, на улицу которая выводит транспорт за город влепили просто неимоверное количество лежачих полицейских.
Поэтому не лезьте туда в чем не разбираетесь.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:00
unicdima написав:
И как наземные переходы помогут убрать пробки?
В наших реалиях подземные переходы - это с коляской хрен спустишься и поднимешься, особенно зимой, старики туда же, темно, сыро, ночью опасно и т.д. Потому лучше наземные.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:06
unicdima написав: BIGor написав:
Вы видели в европейских городах (если там бывали) подземные переходы? По пробкам Киев первый город в Европе (если не считать Стамбул и Москву Европой). Как-то Киеву не помогают подземные переходы избавится от заторов. Так что выкиньте свое сельское мышление, и смотрите как это сделано в развитых странах.
И как наземные переходы помогут убрать пробки?
Сразу видно вы не водитель и совершенно не разбираетесь в дорожном движении.
Хорошим примером была халтурная кличковская реконструкция Шулявского моста, появился на Победы светофор и половина города просто стала. На всех оживленных автодорогах наземные переходы приводят к появлению пробок. Где вы видели в мире на объездных дорогах переходы как у нас на Окружной? А там от Жулян и до Теремков 4 перехода, естественно всегда будет пробка. Дорожным движением у нас занимаются вот такие как вы дилетанты, поэтому ничего не делается для увеличения пропускной способности дорог, а наоборот, они даже придумали этому название - "заспокоєння дорожнього руху".
На Голосеевском влепили на 500м 4 светофора- пробка. На Сталинграда влепили светофоры- пробка. Поубирали зеленые стрелки- пробки. По всему городу наставили сумасшедшее количество лежачих полицейских- пробки. Хороший пример как превратить прекрасную широкую дорогу в вечно стоящую улица Наумова, на улицу которая выводит транспорт за город влепили просто неимоверное количество лежачих полицейских.
Поэтому не лезьте туда в чем не разбираетесь.
Тут даже глупо с Вами спорить, лондонские и парижские градостроители наверное тупые. Поэтому эти города, которые по населению и автомобилизации больше чем Киев - стоят в меньших пробках. А Вы умный. Знаете как правильно.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:09
kingkongovets написав:
я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю
я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом
например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу
скорее всего, реальность немного отличается от представленной, соседи сконцентрировались на других бизнесах и общаются с арендатором раз в год, когда поздравляют с Рождеством
Конговец, озабоченный качественным менеджментом, 3-4 раза в день проезжает мимо "прелести" на велосипеде пытаясь понять оборот арендаторов и под любым поводом вникнуть во внутреннюю кухню, чтобы максимизировать аренду
сетевики - опытные арендаторы, прежде чем снять, общаются с соседями, не одним предыдущим арендатором и если не конкуренты - друг с другом. Вычисляют чмошника, тем более таких достаточно и паттерны есть. Поэтому, у сетевиков, на карте развития место Конго обозначено жирной черной точкой и подписано "чмо чмошное в квадрате".
Востаннє редагувалось Grand Touring
в Нед 06 гру, 2020 10:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:13
Sidus написав: 5396669 написав:
Sidus написав:[quote="5114997:Loft"]Фасад Миракса? Какой этаж? Какая площадь, сколько денег?
Миракс - последнее место на Глубочицкой, куда стоило бы нести деньги...сколько он уже строится? А сколько еще будет? Это заморозка средств на долгие годы (в лучшем случае заморозка)
В 22 сдадут. У меня там кстати пару кв (3) и одна из них с террасой. Даже на сейчас - не жалею о покупке (при отсутствии для меня лично альтернатив по вложению средств).
Я бы не стал прогнозировать, когда сдадут, учитывая историю...
И кстати реальную доходность ваших инвестиций нужно будет считать с учетом того, сколько деньги просто находились в беспроцентном займе у застройщика.
а по поводу альтернатив - так их полно, начиная от ОВГЗ, заканчивая американской фондой, на которой безрисково можно было неплохо заработать (голубые айти фишки аля гугл/фб) в последние годы[/quote]Я поэтому и добавил примечание - "лично для меня"))
Я не гонюсь за % прибыльности - я готовлю себе пенсию)
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:16
BIGor написав:
Тут даже глупо с Вами спорить, лондонские и парижские градостроители наверное тупые. Поэтому эти города, которые по населению и автомобилизации больше чем Киев - стоят в меньших пробках. А Вы умный. Знаете как правильно.
Конечно вам глупо, понимания проблем у вас нет, знаний ноль. Пока в ЦОДД работают такие как вы улучшения не будет.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:25
unicdima написав: BIGor написав:
Вы видели в европейских городах (если там бывали) подземные переходы? По пробкам Киев первый город в Европе (если не считать Стамбул и Москву Европой). Как-то Киеву не помогают подземные переходы избавится от заторов. Так что выкиньте свое сельское мышление, и смотрите как это сделано в развитых странах.
И как наземные переходы помогут убрать пробки?
Сразу видно вы не водитель и совершенно не разбираетесь в дорожном движении.
Хорошим примером была халтурная кличковская реконструкция Шулявского моста, появился на Победы светофор и половина города просто стала. На всех оживленных автодорогах наземные переходы приводят к появлению пробок. Где вы видели в мире на объездных дорогах переходы как у нас на Окружной? А там от Жулян и до Теремков 4 перехода, естественно всегда будет пробка. Дорожным движением у нас занимаются вот такие как вы дилетанты, поэтому ничего не делается для увеличения пропускной способности дорог, а наоборот, они даже придумали этому название - "заспокоєння дорожнього руху".
На Голосеевском влепили на 500м 4 светофора- пробка. На Сталинграда влепили светофоры- пробка. Поубирали зеленые стрелки- пробки. По всему городу наставили сумасшедшее количество лежачих полицейских- пробки. Хороший пример как превратить прекрасную широкую дорогу в вечно стоящую улица Наумова, на улицу которая выводит транспорт за город влепили просто неимоверное количество лежачих полицейских.
Поэтому не лезьте туда в чем не разбираетесь.
Г сталинграда появилась пробка как только поменяли приоритет на кольцах.
Наземные переходы ничего не решают, уже доказано надцать тысяч раз во всем мире. Тем более через 100 метров обе стороны от арсенальной площади светофоры. Ни в одной столице мира нет такого количества убогих подземных переходов. В Москве уже тоже делают наземные при реконструкции центральной части.
Магистрали как Победы и Оружная не стоит брать во внимание, они и так стоят + там нет пешеходного трафика
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