RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5819582058215822

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 37
1. Зросли більш, як на 30%
41%
15
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
6
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
22%
8
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:33

Вихід - завжди є!©

  uaprofi написав:
  Долярчик написав:Так я там і написав, щоб ще б банк до такого кредиту надавав і ідеї, як так "крутити" пів ляма грн, щоб як мінімум, погасити щомісячний платіж у 25тис. грн! :mrgreen:


я бы ставил вопрос шире - куда сейчас, кроме депозитов, можно вложить в Украине суммы от 50К до 500К?

Ну, можна вкласти в перший внесок в іпотеку :mrgreen:
Або, якщо є ~ 400К(2 Фонда) - то тут вже можна і без іпотеки обійтись ;)
А як пощастить, то ще й половину ремонту можна зробити на решту від тої суми!
Або і весь ремонт... :mrgreen:
Флай - не дасть збрехати! :mrgreen:
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9126
З нами з: 19.10.15
Подякував: 554 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:42

  5396669 написав:Думаю 25-30 это будет верх цены. У всего же должны быть логичные ограничения.


якщо не секрет, причина продажу:
- видно що пік ціни
- перекластися в Міракс
- інше (з огляду на те, що цікавить як ПФ, а не реальна дохідність)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22387
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1642 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  5396669 написав:Думаю 25-30 это будет верх цены. У всего же должны быть логичные ограничения.


якщо не секрет, причина продажу:
- видно що пік ціни
- перекластися в Міракс
- інше (з огляду на те, що цікавить як ПФ, а не реальна дохідність)
На тот момент как-то посчитал не плохим наваром за пол года).
Потом было еще два предложения о продаже (там и посредник еще хотел 50кгрн сверху добавить), но я отказал (уже видел, что рынок выше и реально будет спрос).
Я вообще их брал (10+шт) для аренды.
Сдадутся все дома и закончат ремонты - буду считать - рыночная цена продажи vs аренда.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 234
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:33

  hume написав:Г сталинграда появилась пробка как только поменяли приоритет на кольцах.
Наземные переходы ничего не решают, уже доказано надцать тысяч раз во всем мире. Тем более через 100 метров обе стороны от арсенальной площади светофоры. Ни в одной столице мира нет такого количества убогих подземных переходов. В Москве уже тоже делают наземные при реконструкции центральной части.

Магистрали как Победы и Оружная не стоит брать во внимание, они и так стоят + там нет пешеходного трафика

Основная пробка на Сталинграда не на кольцах, а в самом начале.
Полно примеров по городу где наземные переходы приводят к пробкам а он говорит ничего не решают :D
Окружная вечно стоит именно на переходах, уже на Заболотного пробок нет. За Жулянским мостом переход на Трублаини также привел к постоянной пробке.
Следующий переход за Арсенальной аж возле парка, но там нет такого трафика пешеходов и ОТ уходящего на Московскую.
В общем нет ни одной причины для наземного перехода там вместо подземного, просто некоторые неадекваты наслаждаются от того, что тысячи будут стоять в пробках пока оно будет прогуливаться не спеша по переходу, болтая по телефону или набирая смски.
То есть вы хотите сказать, что подземные переходы строили от нечего делать и тратили деньги не учитывая всех плюсов от них?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 10.06.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5819582058215822
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1958, 1959, 1960
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19596 3285017
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 гру, 2020 11:55
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20284
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231436
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.