Ну, можна вкласти в перший внесок в іпотеку
Або, якщо є ~ 400К(2 Фонда) - то тут вже можна і без іпотеки обійтись
А як пощастить, то ще й половину ремонту можна зробити на решту від тої суми!
Або і весь ремонт...
Флай - не дасть збрехати!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 гру, 2020 10:33
Вихід - завжди є!©
Ну, можна вкласти в перший внесок в іпотеку
Або, якщо є ~ 400К(2 Фонда) - то тут вже можна і без іпотеки обійтись
А як пощастить, то ще й половину ремонту можна зробити на решту від тої суми!
Або і весь ремонт...
Флай - не дасть збрехати!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 06 гру, 2020 10:42
якщо не секрет, причина продажу:
- видно що пік ціни
- перекластися в Міракс
- інше (з огляду на те, що цікавить як ПФ, а не реальна дохідність)
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 06 гру, 2020 10:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На тот момент как-то посчитал не плохим наваром за пол года).
Потом было еще два предложения о продаже (там и посредник еще хотел 50кгрн сверху добавить), но я отказал (уже видел, что рынок выше и реально будет спрос).
Я вообще их брал (10+шт) для аренды.
Сдадутся все дома и закончат ремонты - буду считать - рыночная цена продажи vs аренда.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:33
Основная пробка на Сталинграда не на кольцах, а в самом начале.
Полно примеров по городу где наземные переходы приводят к пробкам а он говорит ничего не решают
Окружная вечно стоит именно на переходах, уже на Заболотного пробок нет. За Жулянским мостом переход на Трублаини также привел к постоянной пробке.
Следующий переход за Арсенальной аж возле парка, но там нет такого трафика пешеходов и ОТ уходящего на Московскую.
В общем нет ни одной причины для наземного перехода там вместо подземного, просто некоторые неадекваты наслаждаются от того, что тысячи будут стоять в пробках пока оно будет прогуливаться не спеша по переходу, болтая по телефону или набирая смски.
То есть вы хотите сказать, что подземные переходы строили от нечего делать и тратили деньги не учитывая всех плюсов от них?
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