Додано: Нед 06 гру, 2020 11:33

hume написав: Г сталинграда появилась пробка как только поменяли приоритет на кольцах.

Наземные переходы ничего не решают, уже доказано надцать тысяч раз во всем мире. Тем более через 100 метров обе стороны от арсенальной площади светофоры. Ни в одной столице мира нет такого количества убогих подземных переходов. В Москве уже тоже делают наземные при реконструкции центральной части.



Магистрали как Победы и Оружная не стоит брать во внимание, они и так стоят + там нет пешеходного трафика Г сталинграда появилась пробка как только поменяли приоритет на кольцах.Наземные переходы ничего не решают, уже доказано надцать тысяч раз во всем мире. Тем более через 100 метров обе стороны от арсенальной площади светофоры. Ни в одной столице мира нет такого количества убогих подземных переходов. В Москве уже тоже делают наземные при реконструкции центральной части.Магистрали как Победы и Оружная не стоит брать во внимание, они и так стоят + там нет пешеходного трафика

Основная пробка на Сталинграда не на кольцах, а в самом начале.Полно примеров по городу где наземные переходы приводят к пробкам а он говорит ничего не решаютОкружная вечно стоит именно на переходах, уже на Заболотного пробок нет. За Жулянским мостом переход на Трублаини также привел к постоянной пробке.Следующий переход за Арсенальной аж возле парка, но там нет такого трафика пешеходов и ОТ уходящего на Московскую.В общем нет ни одной причины для наземного перехода там вместо подземного, просто некоторые неадекваты наслаждаются от того, что тысячи будут стоять в пробках пока оно будет прогуливаться не спеша по переходу, болтая по телефону или набирая смски.То есть вы хотите сказать, что подземные переходы строили от нечего делать и тратили деньги не учитывая всех плюсов от них?