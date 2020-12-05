Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Вы видели в европейских городах (если там бывали) подземные переходы? По пробкам Киев первый город в Европе (если не считать Стамбул и Москву Европой). Как-то Киеву не помогают подземные переходы избавится от заторов. Так что выкиньте свое сельское мышление, и смотрите как это сделано в развитых странах.
И как наземные переходы помогут убрать пробки? Сразу видно вы не водитель и совершенно не разбираетесь в дорожном движении. Хорошим примером была халтурная кличковская реконструкция Шулявского моста, появился на Победы светофор и половина города просто стала. На всех оживленных автодорогах наземные переходы приводят к появлению пробок. Где вы видели в мире на объездных дорогах переходы как у нас на Окружной? А там от Жулян и до Теремков 4 перехода, естественно всегда будет пробка. Дорожным движением у нас занимаются вот такие как вы дилетанты, поэтому ничего не делается для увеличения пропускной способности дорог, а наоборот, они даже придумали этому название - "заспокоєння дорожнього руху". На Голосеевском влепили на 500м 4 светофора- пробка. На Сталинграда влепили светофоры- пробка. Поубирали зеленые стрелки- пробки. По всему городу наставили сумасшедшее количество лежачих полицейских- пробки. Хороший пример как превратить прекрасную широкую дорогу в вечно стоящую улица Наумова, на улицу которая выводит транспорт за город влепили просто неимоверное количество лежачих полицейских. Поэтому не лезьте туда в чем не разбираетесь.
Тут даже глупо с Вами спорить, лондонские и парижские градостроители наверное тупые. Поэтому эти города, которые по населению и автомобилизации больше чем Киев - стоят в меньших пробках. А Вы умный. Знаете как правильно.
kingkongovets написав:я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу
скорее всего, реальность немного отличается от представленной, соседи сконцентрировались на других бизнесах и общаются с арендатором раз в год, когда поздравляют с Рождеством
Конговец, озабоченный качественным менеджментом, 3-4 раза в день проезжает мимо "прелести" на велосипеде пытаясь понять оборот арендаторов и под любым поводом вникнуть во внутреннюю кухню, чтобы максимизировать аренду
сетевики - опытные арендаторы, прежде чем снять, общаются с соседями, не одним предыдущим арендатором и если не конкуренты - друг с другом. Вычисляют чмошника, тем более таких достаточно и паттерны есть. Поэтому, у сетевиков, на карте развития место Конго обозначено жирной черной точкой и подписано "чмо чмошное в квадрате".
Востаннє редагувалось Grand Touring в Нед 06 гру, 2020 10:10, всього редагувалось 2 разів.
Sidus написав:[quote="5114997:Loft"]Фасад Миракса? Какой этаж? Какая площадь, сколько денег?
Миракс - последнее место на Глубочицкой, куда стоило бы нести деньги...сколько он уже строится? А сколько еще будет? Это заморозка средств на долгие годы (в лучшем случае заморозка)
В 22 сдадут. У меня там кстати пару кв (3) и одна из них с террасой. Даже на сейчас - не жалею о покупке (при отсутствии для меня лично альтернатив по вложению средств).
Я бы не стал прогнозировать, когда сдадут, учитывая историю... И кстати реальную доходность ваших инвестиций нужно будет считать с учетом того, сколько деньги просто находились в беспроцентном займе у застройщика.
а по поводу альтернатив - так их полно, начиная от ОВГЗ, заканчивая американской фондой, на которой безрисково можно было неплохо заработать (голубые айти фишки аля гугл/фб) в последние годы[/quote]Я поэтому и добавил примечание - "лично для меня")) Я не гонюсь за % прибыльности - я готовлю себе пенсию)
BIGor написав:Вы видели в европейских городах (если там бывали) подземные переходы? По пробкам Киев первый город в Европе (если не считать Стамбул и Москву Европой). Как-то Киеву не помогают подземные переходы избавится от заторов. Так что выкиньте свое сельское мышление, и смотрите как это сделано в развитых странах.
И как наземные переходы помогут убрать пробки? Сразу видно вы не водитель и совершенно не разбираетесь в дорожном движении. Хорошим примером была халтурная кличковская реконструкция Шулявского моста, появился на Победы светофор и половина города просто стала. На всех оживленных автодорогах наземные переходы приводят к появлению пробок. Где вы видели в мире на объездных дорогах переходы как у нас на Окружной? А там от Жулян и до Теремков 4 перехода, естественно всегда будет пробка. Дорожным движением у нас занимаются вот такие как вы дилетанты, поэтому ничего не делается для увеличения пропускной способности дорог, а наоборот, они даже придумали этому название - "заспокоєння дорожнього руху". На Голосеевском влепили на 500м 4 светофора- пробка. На Сталинграда влепили светофоры- пробка. Поубирали зеленые стрелки- пробки. По всему городу наставили сумасшедшее количество лежачих полицейских- пробки. Хороший пример как превратить прекрасную широкую дорогу в вечно стоящую улица Наумова, на улицу которая выводит транспорт за город влепили просто неимоверное количество лежачих полицейских. Поэтому не лезьте туда в чем не разбираетесь.
Г сталинграда появилась пробка как только поменяли приоритет на кольцах. Наземные переходы ничего не решают, уже доказано надцать тысяч раз во всем мире. Тем более через 100 метров обе стороны от арсенальной площади светофоры. Ни в одной столице мира нет такого количества убогих подземных переходов. В Москве уже тоже делают наземные при реконструкции центральной части.
Магистрали как Победы и Оружная не стоит брать во внимание, они и так стоят + там нет пешеходного трафика
Долярчик написав:Так я там і написав, щоб ще б банк до такого кредиту надавав і ідеї, як так "крутити" пів ляма грн, щоб як мінімум, погасити щомісячний платіж у 25тис. грн!
я бы ставил вопрос шире - куда сейчас, кроме депозитов, можно вложить в Украине суммы от 50К до 500К?
Ну, можна вкласти в перший внесок в іпотеку Або, якщо є ~ 400К(2 Фонда) - то тут вже можна і без іпотеки обійтись А як пощастить, то ще й половину ремонту можна зробити на решту від тої суми! Або і весь ремонт... Флай - не дасть збрехати!
5396669 написав:Думаю 25-30 это будет верх цены. У всего же должны быть логичные ограничения.
якщо не секрет, причина продажу: - видно що пік ціни - перекластися в Міракс - інше (з огляду на те, що цікавить як ПФ, а не реальна дохідність)
На тот момент как-то посчитал не плохим наваром за пол года). Потом было еще два предложения о продаже (там и посредник еще хотел 50кгрн сверху добавить), но я отказал (уже видел, что рынок выше и реально будет спрос). Я вообще их брал (10+шт) для аренды. Сдадутся все дома и закончат ремонты - буду считать - рыночная цена продажи vs аренда.
Подземным переходам - быть. Даже реконструированная арсенальная площадь их предусматривает + это дополнительные рабочие места на ровном месте. Хотя честно признаюсь: везде где есть альтернатива, я в них не спускаюсь.
asin написав:В чем состоит # кочественно менеджмента# кроме удачного входа? Если помещ норм то и дает выхлоп. Если прогадал, то как не менеджествуй - заипешья арендаторов менять.
я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу и если рассчитывать только на олх, оп застройщиков и удачные точки входа, то очень мало шансов выцепить шото приличное, да еще и за разумный прайс а вообще шо я вам рассказываю? думаю зрадио знает обо всем этом гораздо больше чем я , тем более вы с ним единомышленники я ж еще вчера вам писал - если вы уверены в его и своих прогнозах, то вам надо сейчас уже сливать свои объекты в софборщаге, пока они на пике, а когда упадет в цене коммерция в центре (а зрадио в этом не сомневается) - покупать там как говорит Первый - надо подтверждать свои убеждения гривной, иначе какой тогда смысл во всех этих прогнозах? удачи)
Две квартиры продал. Влез в коммерцию. Что не так в прогнозах? Коммерцию дадут хорошую цену - продам. Не дадут и х.й с ним. Сдавать буду.