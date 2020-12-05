RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5819582058215822

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 38
1. Зросли більш, як на 30%
39%
15
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
8
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:19

  Grand Touring написав:
  kingkongovets написав:я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю
я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом
например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу


скорее всего, реальность немного отличается от представленной, соседи сконцентрировались на других бизнесах и общаются с арендатором раз в год, когда поздравляют с Рождеством

Конговец, озабоченный качественным менеджментом, 3-4 раза в день проезжает мимо "прелести" на велосипеде пытаясь понять оборот арендаторов и под любым поводом вникнуть во внутреннюю кухню, чтобы максимизировать аренду

сетевики - опытные арендаторы, прежде чем снять, общаются с соседями, не одним предыдущим арендатором и если не конкуренты - друг с другом. Вычисляют чмошника, тем более таких достаточно и паттерны есть. Поэтому, у сетевиков, на карте развития место Конго обозначено жирной черной точкой и подписано "чмо чмошное в квадрате".

А ты работаешь наверно на побегушках у этих сетевиков?
барабашов
 
Повідомлень: 1881
З нами з: 16.06.15
Подякував: 196 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:24

  asin написав:Две квартиры продал. Влез в коммерцию. Что не так в прогнозах?
Коммерцию дадут хорошую цену - продам. Не дадут и х.й с ним. Сдавать буду.


что не так в прогнозах - покажет время
я просто не пойму вашей логики - вы во всем согласны со зрадио, предрекающего обвал цен на аренду коммерции и утверждающего шо цены на нее держатся исключительно за счет инертности мышления ее владельцев и при этом вместо того шоп слить на пике часть не нужных вам для операционной деятельности активов и выйти перед обвалом в кэш вы ищете на нее арендаторов - разрыв шаблона прям, какой то когнитивный диссонанс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8044
З нами з: 05.06.16
Подякував: 980 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:32

  барабашов написав:А ты работаешь наверно на побегушках у этих сетевиков?


...или имеет какой то чихпыховый бизнесок, в котором львиную долю расходов составляет аренда и вместо того шоп поднимать его маржинальность думает как бы нажухать и нагнуть арендодателя, постоянно плачась ему о том как все вокруг плохо и надо снижать ставку :mrgreen:
а сетевики пытаются нагнуть и ограничить права арендодателей до предела - достаточно глянуть их типовой договор, поэтому опытные рантье предпочитают работать с малым и средним бизнесом, где общаешься напрямую с хозяином, а не с юристами и попками из отдела аренды
кстати от излишнего альтруизма и лояльности по отношению к арендатором отлично лечит опыт аренды в правильных трц и бц - там быстро учат родину любить :mrgreen:
но ты при этом еще попробуй туда попасть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8044
З нами з: 05.06.16
Подякував: 980 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:33

  Grand Touring написав:
  kingkongovets написав:я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю
я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом
например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу


скорее всего, реальность немного отличается от представленной, соседи сконцентрировались на других бизнесах и общаются с арендатором раз в год, когда поздравляют с Рождеством

Конговец, озабоченный качественным менеджментом, 3-4 раза в день проезжает мимо "прелести" на велосипеде пытаясь понять оборот арендаторов и под любым поводом вникнуть во внутреннюю кухню, чтобы максимизировать аренду

сетевики - опытные арендаторы, прежде чем снять, общаются с соседями, не одним предыдущим арендатором и если не конкуренты - друг с другом. Вычисляют чмошника, тем более таких достаточно и паттерны есть. Поэтому, у сетевиков, на карте развития место Конго обозначено жирной черной точкой и подписано "чмо чмошное в квадрате".

всё верно "сдали и забыли" пока платят вовремя... а чмошники пытаются арендаторам портить жизнь
https://omegatv.ua/ Омега ТВ интерактивное телевидение промокод для бесплатного просмотра mediaexpert
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21366
З нами з: 20.04.08
Подякував: 372 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5819582058215822
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Унуноктий і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1958, 1959, 1960
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19596 3285160
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 гру, 2020 11:55
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20285
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231440
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron