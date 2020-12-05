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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 06 гру, 2020 12:19
Grand Touring написав: kingkongovets написав:
я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю
я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом
например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу
скорее всего, реальность немного отличается от представленной, соседи сконцентрировались на других бизнесах и общаются с арендатором раз в год, когда поздравляют с Рождеством
Конговец, озабоченный качественным менеджментом, 3-4 раза в день проезжает мимо "прелести" на велосипеде пытаясь понять оборот арендаторов и под любым поводом вникнуть во внутреннюю кухню, чтобы максимизировать аренду
сетевики - опытные арендаторы, прежде чем снять, общаются с соседями, не одним предыдущим арендатором и если не конкуренты - друг с другом. Вычисляют чмошника, тем более таких достаточно и паттерны есть. Поэтому, у сетевиков, на карте развития место Конго обозначено жирной черной точкой и подписано "чмо чмошное в квадрате".
А ты работаешь наверно на побегушках у этих сетевиков?
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барабашов
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Додано: Нед 06 гру, 2020 12:24
asin написав:
Две квартиры продал. Влез в коммерцию. Что не так в прогнозах?
Коммерцию дадут хорошую цену - продам. Не дадут и х.й с ним. Сдавать буду.
что не так в прогнозах - покажет время
я просто не пойму вашей логики - вы во всем согласны со зрадио, предрекающего обвал цен на аренду коммерции и утверждающего шо цены на нее держатся исключительно за счет инертности мышления ее владельцев и при этом вместо того шоп слить на пике часть не нужных вам для операционной деятельности активов и выйти перед обвалом в кэш вы ищете на нее арендаторов - разрыв шаблона прям, какой то когнитивный диссонанс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 06 гру, 2020 12:32
барабашов написав:
А ты работаешь наверно на побегушках у этих сетевиков?
...или имеет какой то чихпыховый бизнесок, в котором львиную долю расходов составляет аренда и вместо того шоп поднимать его маржинальность думает как бы нажухать и нагнуть арендодателя, постоянно плачась ему о том как все вокруг плохо и надо снижать ставку
а сетевики пытаются нагнуть и ограничить права арендодателей до предела - достаточно глянуть их типовой договор, поэтому опытные рантье предпочитают работать с малым и средним бизнесом, где общаешься напрямую с хозяином, а не с юристами и попками из отдела аренды
кстати от излишнего альтруизма и лояльности по отношению к арендатором отлично лечит опыт аренды в правильных трц и бц - там быстро учат родину любить
но ты при этом еще попробуй туда попасть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 06 гру, 2020 13:33
Grand Touring написав: kingkongovets написав:
я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю
я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом
например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу
скорее всего, реальность немного отличается от представленной, соседи сконцентрировались на других бизнесах и общаются с арендатором раз в год, когда поздравляют с Рождеством
Конговец, озабоченный качественным менеджментом, 3-4 раза в день проезжает мимо "прелести" на велосипеде пытаясь понять оборот арендаторов и под любым поводом вникнуть во внутреннюю кухню, чтобы максимизировать аренду
сетевики - опытные арендаторы, прежде чем снять, общаются с соседями, не одним предыдущим арендатором и если не конкуренты - друг с другом. Вычисляют чмошника, тем более таких достаточно и паттерны есть. Поэтому, у сетевиков, на карте развития место Конго обозначено жирной черной точкой и подписано "чмо чмошное в квадрате".
всё верно "сдали и забыли" пока платят вовремя... а чмошники пытаются арендаторам портить жизнь
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Унуноктий
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