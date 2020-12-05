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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 06 гру, 2020 12:19
Grand Touring написав: kingkongovets написав:
я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю
я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом
например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу
скорее всего, реальность немного отличается от представленной, соседи сконцентрировались на других бизнесах и общаются с арендатором раз в год, когда поздравляют с Рождеством
Конговец, озабоченный качественным менеджментом, 3-4 раза в день проезжает мимо "прелести" на велосипеде пытаясь понять оборот арендаторов и под любым поводом вникнуть во внутреннюю кухню, чтобы максимизировать аренду
сетевики - опытные арендаторы, прежде чем снять, общаются с соседями, не одним предыдущим арендатором и если не конкуренты - друг с другом. Вычисляют чмошника, тем более таких достаточно и паттерны есть. Поэтому, у сетевиков, на карте развития место Конго обозначено жирной черной точкой и подписано "чмо чмошное в квадрате".
А ты работаешь наверно на побегушках у этих сетевиков?
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барабашов
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Додано: Нед 06 гру, 2020 12:24
asin написав:
Две квартиры продал. Влез в коммерцию. Что не так в прогнозах?
Коммерцию дадут хорошую цену - продам. Не дадут и х.й с ним. Сдавать буду.
что не так в прогнозах - покажет время
я просто не пойму вашей логики - вы во всем согласны со зрадио, предрекающего обвал цен на аренду коммерции и утверждающего шо цены на нее держатся исключительно за счет инертности мышления ее владельцев и при этом вместо того шоп слить на пике часть не нужных вам для операционной деятельности активов и выйти перед обвалом в кэш вы ищете на нее арендаторов - разрыв шаблона прям, какой то когнитивный диссонанс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 06 гру, 2020 12:32
барабашов написав:
А ты работаешь наверно на побегушках у этих сетевиков?
...или имеет какой то чихпыховый бизнесок, в котором львиную долю расходов составляет аренда и вместо того шоп поднимать его маржинальность думает как бы нажухать и нагнуть арендодателя, постоянно плачась ему о том как все вокруг плохо и надо снижать ставку
а сетевики пытаются нагнуть и ограничить права арендодателей до предела - достаточно глянуть их типовой договор, поэтому опытные рантье предпочитают работать с малым и средним бизнесом, где общаешься напрямую с хозяином, а не с юристами и попками из отдела аренды
кстати от излишнего альтруизма и лояльности по отношению к арендатором отлично лечит опыт аренды в правильных трц и бц - там быстро учат родину любить
но ты при этом еще попробуй туда попасть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 06 гру, 2020 14:01
Унуноктий написав:
всё верно "сдали и забыли" пока платят вовремя... а чмошники пытаются арендаторам портить жизнь
как могут портить жизнь арендаторам коммерции их арендодатели?
тем шо раз в месяц просят присылать фото счетчиков, решают все технические впроблемы, вопросы оплаты и сверки с ясно и водоканалом и при этом требуют лишь своевременную оплату и ожидают понимании и адекватности при переподписании договоров в установленное время?
у меня прекрасные отношения со всеми арендаторами и я с начала карантина потерял лишь двоих арендаторов - турагенство и компанию по трудоустройству за рубежом - да и те ушли не потому шо не могли тянуть аренду во время локдауна, а просто их бизнес полностью лег, остальные получили арендные каникулы и по их окончанию большинство из них сделали мне за это презенты - это так, к слову
а чмошники, портящие жизнь своим арендаторам - это лендлорды, сдающие жилье и постоянно наведывающиеся к арендаторам, вынюхивая не завели ли они домашних животных, не обрисовали ли их дети обои и не живет ли там людей больше, чем было оговорено
так шо не неси уня чушь
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 06 гру, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 06 гру, 2020 14:07
Grand Touring написав:
скорее всего, реальность немного отличается от представленной, соседи сконцентрировались на других бизнесах и общаются с арендатором раз в год, когда поздравляют с Рождеством
Конговец, озабоченный качественным менеджментом, 3-4 раза в день проезжает мимо "прелести" на велосипеде пытаясь понять оборот арендаторов и под любым поводом вникнуть во внутреннюю кухню, чтобы максимизировать аренду
сетевики - опытные арендаторы, прежде чем снять, общаются с соседями, не одним предыдущим арендатором и если не конкуренты - друг с другом. Вычисляют чмошника, тем более таких достаточно и паттерны есть. Поэтому, у сетевиков, на карте развития место Конго обозначено жирной черной точкой и подписано "чмо чмошное в квадрате".
Да скоро в принципе рынок коммерческой аренды станет управляться не самодурами-собственниками помещений (это не про Конга, а взагали), а исследовательскими компаниями. Мы, например, уже 2-й год покупаем у Киевстара big data отчет о проходимости локаций, чтобы понимать, где концентрировать усилия трейд-маркетинга. А наши партнеры-ритейлеры используют эти данные для определения стоимости аренды в той, или иной локации. Чем больше будет таких арендаторов, тем быстрее преобразится весь рынок.
Если кто не знает, на рынке телевизионной рекламы уже давно продают не эфирное время, а рейтинги - т.н. TRP/GRP. Существует независимая компания, которая проводит исследования популярности телеканалов и времени телесмотрения, затем каналы рейтингуются с учетом охвата аудитории, и сэйлз-хаузы продают рекламодателям эти самые TRP/GRP.
На рынке коммерческой аренды долгое время не было инструментация для объективной оценки проходимости локаций и потенциала монетизации. Но теперь, с развитием больших геоданных, это стало возможным, и неизбежно будут изобретены свои бенчмарки, более объективные, нежели $/м2
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zРадио
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Додано: Нед 06 гру, 2020 14:17
zРадио написав:
Да скоро в принципе рынок коммерческой аренды станет управляться не самодурами-собственниками помещений (это не про Конга, а взагали), а исследовательскими компаниями. Мы, например, уже 2-й год покупаем у Киевстара big data отчет о проходимости локаций, чтобы понимать, где концентрировать усилия трейд-маркетинга. А наши партнеры-ритейлеры используют эти данные для определения стоимости аренды в той, или иной локации.
Grand Touring написав:
скорее всего, реальность немного отличается от представленной, соседи сконцентрировались на других бизнесах и общаются с арендатором раз в год, когда поздравляют с Рождеством
Конговец, озабоченный качественным менеджментом, 3-4 раза в день проезжает мимо "прелести" на велосипеде пытаясь понять оборот арендаторов и под любым поводом вникнуть во внутреннюю кухню, чтобы максимизировать аренду
сетевики - опытные арендаторы, прежде чем снять, общаются с соседями, не одним предыдущим арендатором и если не конкуренты - друг с другом. Вычисляют чмошника, тем более таких достаточно и паттерны есть. Поэтому, у сетевиков, на карте развития место Конго обозначено жирной черной точкой и подписано "чмо чмошное в квадрате".
Чем больше будет таких арендаторов, тем быстрее преобразится весь рынок.
Если кто не знает, на рынке телевизионной рекламы уже давно продают не эфирное время, а рейтинги - т.н. TRP/GRP. Существует независимая компания, которая проводит исследования популярности телеканалов и времени телесмотрения, затем каналы рейтингуются с учетом охвата аудитории, и сэйлз-хаузы продают рекламодателям эти самые TRP/GRP.
На рынке коммерческой аренды долгое время не было инструментация для объективной оценки проходимости локаций и потенциала монетизации. Но теперь, с развитием больших геоданных, это стало возможным, и неизбежно будут изобретены свои бенчмарки, более объективные, нежели $/м2
Нагадаю один експеримент, який провів іспанець здається? Помістивши 50-150 телефонів на одній вулиці, він створив затор на Гугл мепс))))
До чого я це? Ось, коли до "наших" ком.лордів ця тєма дійде ... Є вже опробувані методі "обману" - чи хаку системи )))
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change_pm
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Додано: Нед 06 гру, 2020 14:27
change_pm написав:
Нагадаю один експеримент, який провіі іспанець здається? Помістивши 50-150 телефонів на одній вулиці, він створив затор на Гугл мепс))))
До чого я це? Ось, коли до "наших" ком.лордів ця тєма дійде ... Є вже опробувані методі "обману" - чи хаку системи )))
И с телерейтингами тоже отмечался фрод. Причем не единожды. Все это хорошо отсекается, когда есть ответственный. Мобильный оператор, например, легко отделит "нормального" абонента от фейкового путем регистрации не только его геоданных, а и активности общения с другими абонентами. Хотя и сами геоданные сэмитировать крайне тяжело - например, спит человек примерно в одно время и в одном месте, а бодрствует по другому маршруту, но тоже в рамках некого "паттерна". Все это крайне тяжело симулировать и крайне легко выявлять нейросетям.
Мы, прежде, чем купить такой отчет, задали больше 100 подобных каверзных вопросов )) И даже помогли частью из них обогатить модель, используемую мобильщиками
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zРадио
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Додано: Нед 06 гру, 2020 14:30
zРадио написав: change_pm написав:
Нагадаю один експеримент, який провіі іспанець здається? Помістивши 50-150 телефонів на одній вулиці, він створив затор на Гугл мепс))))
До чого я це? Ось, коли до "наших" ком.лордів ця тєма дійде ... Є вже опробувані методі "обману" - чи хаку системи )))
И с телерейтингами тоже отмечался фрод. Причем не единожды. Все это хорошо отсекается, когда есть ответственный. Мобильный оператор, например, легко отделит "нормального" абонента от фейкового путем регистрации не только его геоданных, а и активности общения с другими абонентами. Хотя и сами геоданные сэмитировать крайне тяжело - например, спит человек примерно в одно время и в одном месте, а бодрствует по другому маршруту, но тоже в рамках некого "паттерна". Все это крайне тяжело симулировать и крайне легко выявлять нейросетям.
Мы, прежде, чем купить такой отчет, задали больше 100 подобных каверзных вопросов )) И даже помогли частью из них обогатить модель, используемую мобильщиками
а можно по поводу "не единожды" подробнее? я знаю только случай 2010-2013 годов
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Унуноктий
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Додано: Нед 06 гру, 2020 14:30
Трішки хронік обвалу.
Повітря Діаданс на рівні 60 м над колишнім хлібозаводом.. Найдешевша 1к з видом на нікому не потрібний, гидот ний, бридкий, загазований центр, схований за альтер его - 120 куе за 55 кв. м. Ціна дійсна при пред’явленні всієї суми.
Може у них біг дата не тої системи як і зРадіо, чи паламалася...
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Нед 06 гру, 2020 14:35
Ув. Первый Вы подняли 30% на Варшавском? это 15% в год?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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