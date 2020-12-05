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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5820582158225823

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 38
1. Зросли більш, як на 30%
39%
15
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
8
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:44

  Унуноктий написав:а можно по поводу "не единожды" подробнее? я знаю только случай 2010-2013 годов


Ну вот в 2018-м, если память не изменяет, снова был скандал с обвинениями от UA Перший в занижении его рейтингов в пользу медиа-групп Ахметова и Пинчука
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:44

  zРадио написав:Мы, например, уже 2-й год покупаем у Киевстара big data отчет о проходимости локаций, чтобы понимать, где концентрировать усилия трейд-маркетинга. А наши партнеры-ритейлеры используют эти данные для определения стоимости аренды в той, или иной локации.

круто, что сказать, ошлифовать данные человеческой логикой (могут быть ступеньки, этажность, визуальные преграды и тд) и будет вообще агонь.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:55

Секрет успіху - розкрито!

  Faceless написав:
waterman20008 написав:На какой официальной работе можно на квартиру собрать ,только депутатом быть ,а так свой бизнес который давят ,всем аулом на квартиру только собирать а потом ещё хрен купишь .
На любой хорошо оплачиваемой

Доказано Долярчиком з загальним доходом на сім'ю в 1 куй/міс :mrgreen:
Зібрати можна за 7 років на велику однуху(53м2) на котловані, при умові, що весь цей час живете у своїх, чи жінчених батьків ;) і скирдовані гроші, вмієте прокручувати з профітом ;)

А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор :wink:

Тож, все просто, як в моєму підпису ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:56

  Первый написав:Трішки хронік обвалу.
Повітря Діаданс на рівні 60 м над колишнім хлібозаводом.. Найдешевша 1к з видом на нікому не потрібний, гидот ний, бридкий, загазований центр, схований за альтер его - 120 куе за 55 кв. м. Ціна дійсна при пред’явленні всієї суми.

Може у них біг дата не тої системи як і зРадіо, чи паламалася...


Что-то вы, дружище, уже совсем стараться перестали... Мало того, что приписали мне то, чего я о центре никогда не говорил, так еще даже не потрудились привести данные о том, сколько этот объект стоил ранее. Год назад, например, однушки там уже начинались от 1400, и с каждым этажом добавляли около 20 долларов. И это если верить ЛУНу, который, со слов растишек, показывает все дешевле, чем оно есть на самом деле :mrgreen:

Или трусы, или крестик, товарищи загонялы...
zРадио
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