Ну вот в 2018-м, если память не изменяет, снова был скандал с обвинениями от UA Перший в занижении его рейтингов в пользу медиа-групп Ахметова и Пинчука
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:44
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:44
круто, что сказать, ошлифовать данные человеческой логикой (могут быть ступеньки, этажность, визуальные преграды и тд) и будет вообще агонь.
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:55
Секрет успіху - розкрито!
Доказано Долярчиком з загальним доходом на сім'ю в 1 куй/міс
Зібрати можна за 7 років на велику однуху(53м2) на котловані, при умові, що весь цей час живете у своїх, чи жінчених батьків і скирдовані гроші, вмієте прокручувати з профітом
А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор
Тож, все просто, як в моєму підпису
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:56
Что-то вы, дружище, уже совсем стараться перестали... Мало того, что приписали мне то, чего я о центре никогда не говорил, так еще даже не потрудились привести данные о том, сколько этот объект стоил ранее. Год назад, например, однушки там уже начинались от 1400, и с каждым этажом добавляли около 20 долларов. И это если верить ЛУНу, который, со слов растишек, показывает все дешевле, чем оно есть на самом деле
Или трусы, или крестик, товарищи загонялы...
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