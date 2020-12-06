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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5820582158225823

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 38
1. Зросли більш, як на 30%
39%
15
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
8
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:44

  Унуноктий написав:а можно по поводу "не единожды" подробнее? я знаю только случай 2010-2013 годов


Ну вот в 2018-м, если память не изменяет, снова был скандал с обвинениями от UA Перший в занижении его рейтингов в пользу медиа-групп Ахметова и Пинчука
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:44

  zРадио написав:Мы, например, уже 2-й год покупаем у Киевстара big data отчет о проходимости локаций, чтобы понимать, где концентрировать усилия трейд-маркетинга. А наши партнеры-ритейлеры используют эти данные для определения стоимости аренды в той, или иной локации.

круто, что сказать, ошлифовать данные человеческой логикой (могут быть ступеньки, этажность, визуальные преграды и тд) и будет вообще агонь.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:55

Секрет успіху - розкрито!

  Faceless написав:
waterman20008 написав:На какой официальной работе можно на квартиру собрать ,только депутатом быть ,а так свой бизнес который давят ,всем аулом на квартиру только собирать а потом ещё хрен купишь .
На любой хорошо оплачиваемой

Доказано Долярчиком з загальним доходом на сім'ю в 1 куй/міс :mrgreen:
Зібрати можна за 7 років на велику однуху(53м2) на котловані, при умові, що весь цей час живете у своїх, чи жінчених батьків ;) і скирдовані гроші, вмієте прокручувати з профітом ;)

А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор :wink:

Тож, все просто, як в моєму підпису ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:56

  Первый написав:Трішки хронік обвалу.
Повітря Діаданс на рівні 60 м над колишнім хлібозаводом.. Найдешевша 1к з видом на нікому не потрібний, гидот ний, бридкий, загазований центр, схований за альтер его - 120 куе за 55 кв. м. Ціна дійсна при пред’явленні всієї суми.

Може у них біг дата не тої системи як і зРадіо, чи паламалася...


Что-то вы, дружище, уже совсем стараться перестали... Мало того, что приписали мне то, чего я о центре никогда не говорил, так еще даже не потрудились привести данные о том, сколько этот объект стоил ранее. Год назад, например, однушки там уже начинались от 1400, и с каждым этажом добавляли около 20 долларов. И это если верить ЛУНу, который, со слов растишек, показывает все дешевле, чем оно есть на самом деле :mrgreen:

Или трусы, или крестик, товарищи загонялы...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:12

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:а можно по поводу "не единожды" подробнее? я знаю только случай 2010-2013 годов


Ну вот в 2018-м, если память не изменяет, снова был скандал с обвинениями от UA Перший в занижении его рейтингов в пользу медиа-групп Ахметова и Пинчука

вы во всех вопросах настолько "компетентны"?
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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор

Так ще не зібрали...тільки 2 Фонда, чи обманюєте громадськість?
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор

Так ще не зібрали...тільки 2 Фонда, чи обманюєте громадськість?

майже два,
але там покращення житлових умов:
перебрався із 9м2 на сім"ю з 4х осіб в тещі
в 1к перероблену на 2к

З точки зору доходи-розходи, там можуть бути касові розриви, якщо входити в іпотеку без фінансової подушки/резервів.
Тому я би радив скирдувати далі і платити одразу 100%, а не чекати іпотеку.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 гру, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор

Так ще не зібрали...тільки 2 Фонда, чи обманюєте громадськість?

Я ж прошу дати мені 2-3тижні на "розкриття карт" - а ви далі тягнете мене за язика :D

Майте терпець! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:02

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор

Так ще не зібрали...тільки 2 Фонда, чи обманюєте громадськість?

Я ж прошу дати мені 2-3тижні на "розкриття карт" - а ви далі тягнете мене за язика :D

Майте терпець! :mrgreen:

Ага, і "вийшов в нуль"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:03

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор

Так ще не зібрали...тільки 2 Фонда, чи обманюєте громадськість?

майже два,
але там покращення житлових умов:
перебрався із 9м2 на сім"ю з 4х осіб в тещі
в 1к перероблену на 2к

З точки зору доходи-розходи, там можуть бути касові розриви, якщо входити в іпотеку без фінансової подушки/резервів.
Тому я би радив скирдувати далі і платити одразу 100%, а не чекати іпотеку.

Під які умови Долярек готовий взяти в борг 3 Фонда в приватного інвестора?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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