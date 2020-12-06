|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:44
Унуноктий написав:
а можно по поводу "не единожды" подробнее? я знаю только случай 2010-2013 годов
Ну вот в 2018-м, если память не изменяет, снова был скандал с обвинениями от UA Перший в занижении его рейтингов в пользу медиа-групп Ахметова и Пинчука
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8635
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 3596 раз.
-
- Профіль
-
10
5
3
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:44
zРадио написав:
Мы, например, уже 2-й год покупаем у Киевстара big data отчет о проходимости локаций, чтобы понимать, где концентрировать усилия трейд-маркетинга. А наши партнеры-ритейлеры используют эти данные для определения стоимости аренды в той, или иной локации.
круто, что сказать, ошлифовать данные человеческой логикой (могут быть ступеньки, этажность, визуальные преграды и тд) и будет вообще агонь.
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 495
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:55
Faceless написав:
waterman20008 написав:На какой официальной работе можно на квартиру собрать ,только депутатом быть ,а так свой бизнес который давят ,всем аулом на квартиру только собирать а потом ещё хрен купишь .
На любой хорошо оплачиваемой
Доказано Долярчиком з загальним доходом на сім'ю в 1 куй/міс
Зібрати можна за 7 років на велику однуху(53м2) на котловані, при умові, що весь цей час живете у своїх, чи жінчених батьків
і скирдовані гроші, вмієте прокручувати з профітом
А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор
Тож, все просто, як в моєму підпису
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 9134
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:56
Первый написав:
Трішки хронік обвалу.
Повітря Діаданс на рівні 60 м над колишнім хлібозаводом.. Найдешевша 1к з видом на нікому не потрібний, гидот ний, бридкий, загазований центр, схований за альтер его - 120 куе за 55 кв. м. Ціна дійсна при пред’явленні всієї суми.
Може у них біг дата не тої системи як і зРадіо, чи паламалася...
Что-то вы, дружище, уже совсем стараться перестали... Мало того, что приписали мне то, чего я о центре никогда не говорил, так еще даже не потрудились привести данные о том, сколько этот объект стоил ранее. Год назад, например, однушки там уже начинались от 1400, и с каждым этажом добавляли около 20 долларов. И это если верить ЛУНу, который, со слов растишек, показывает все дешевле, чем оно есть на самом деле
Или трусы, или крестик, товарищи загонялы...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8635
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 3596 раз.
-
- Профіль
-
10
5
3
Додано: Нед 06 гру, 2020 15:12
zРадио написав: Унуноктий написав:
а можно по поводу "не единожды" подробнее? я знаю только случай 2010-2013 годов
Ну вот в 2018-м, если память не изменяет, снова был скандал с обвинениями от UA Перший в занижении его рейтингов в пользу медиа-групп Ахметова и Пинчука
вы во всех вопросах настолько "компетентны"?
https://omegatv.ua/ Омега ТВ интерактивное телевидение промокод для бесплатного просмотра mediaexpert
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21367
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 547 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 гру, 2020 15:34
Долярчик написав:
А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор
Так ще не зібрали...тільки 2 Фонда, чи обманюєте громадськість?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35362
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1765 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 гру, 2020 15:48
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор
Так ще не зібрали...тільки 2 Фонда, чи обманюєте громадськість?
майже два,
але там покращення житлових умов:
перебрався із 9м2 на сім"ю з 4х осіб в тещі
в 1к перероблену на 2к
З точки зору доходи-розходи, там можуть бути касові розриви, якщо входити в іпотеку без фінансової подушки/резервів.
Тому я би радив скирдувати далі і платити одразу 100%, а не чекати іпотеку.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 06 гру, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22393
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1642 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 06 гру, 2020 16:02
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор
Так ще не зібрали...тільки 2 Фонда, чи обманюєте громадськість?
Я ж прошу дати мені 2-3тижні на "розкриття карт" - а ви далі тягнете мене за язика
Майте терпець!
Ага, і "вийшов в нуль"
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22393
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1642 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 06 гру, 2020 16:03
flyman написав: Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор
Так ще не зібрали...тільки 2 Фонда, чи обманюєте громадськість?
майже два,
але там покращення житлових умов:
перебрався із 9м2 на сім"ю з 4х осіб в тещі
в 1к перероблену на 2к
З точки зору доходи-розходи, там можуть бути касові розриви, якщо входити в іпотеку без фінансової подушки/резервів.
Тому я би радив скирдувати далі і платити одразу 100%, а не чекати іпотеку.
Під які умови Долярек готовий взяти в борг 3 Фонда в приватного інвестора?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35362
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1765 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|