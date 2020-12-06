Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Нагадаю один експеримент, який провіі іспанець здається? Помістивши 50-150 телефонів на одній вулиці, він створив затор на Гугл мепс))))
До чого я це? Ось, коли до "наших" ком.лордів ця тєма дійде ... Є вже опробувані методі "обману" - чи хаку системи )))
И с телерейтингами тоже отмечался фрод. Причем не единожды. Все это хорошо отсекается, когда есть ответственный. Мобильный оператор, например, легко отделит "нормального" абонента от фейкового путем регистрации не только его геоданных, а и активности общения с другими абонентами. Хотя и сами геоданные сэмитировать крайне тяжело - например, спит человек примерно в одно время и в одном месте, а бодрствует по другому маршруту, но тоже в рамках некого "паттерна". Все это крайне тяжело симулировать и крайне легко выявлять нейросетям.
Мы, прежде, чем купить такой отчет, задали больше 100 подобных каверзных вопросов )) И даже помогли частью из них обогатить модель, используемую мобильщиками
Может поделитесь ценой который хочет Киевстар за такую услугу ? В личку. Интересуюсь для общего развития.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
asin написав:Две квартиры продал. Влез в коммерцию. Что не так в прогнозах? Коммерцию дадут хорошую цену - продам. Не дадут и х.й с ним. Сдавать буду.
что не так в прогнозах - покажет время я просто не пойму вашей логики - вы во всем согласны со зрадио, предрекающего обвал цен на аренду коммерции и утверждающего шо цены на нее держатся исключительно за счет инертности мышления ее владельцев и при этом вместо того шоп слить на пике часть не нужных вам для операционной деятельности активов и выйти перед обвалом в кэш вы ищете на нее арендаторов - разрыв шаблона прям, какой то когнитивный диссонанс
Комммерция в спальнике, что полностью в прогнозе зрадио) Зачем продавать? Какой когнитивный дисонанс? В чем онтвыражается?
барабашов написав:А ты работаешь наверно на побегушках у этих сетевиков?
...или имеет какой то чихпыховый бизнесок, в котором львиную долю расходов составляет аренда и вместо того шоп поднимать его маржинальность думает как бы нажухать и нагнуть арендодателя, постоянно плачась ему о том как все вокруг плохо и надо снижать ставку а сетевики пытаются нагнуть и ограничить права арендодателей до предела - достаточно глянуть их типовой договор, поэтому опытные рантье предпочитают работать с малым и средним бизнесом, где общаешься напрямую с хозяином, а не с юристами и попками из отдела аренды кстати от излишнего альтруизма и лояльности по отношению к арендатором отлично лечит опыт аренды в правильных трц и бц - там быстро учат родину любить но ты при этом еще попробуй туда попасть
Как то хотел взять жене для бизнеса в аренду помещение в трц. Почитал условия (до договора не дошло) и послал их нах. Там писец полный.
Grand Touring написав:скорее всего, реальность немного отличается от представленной, соседи сконцентрировались на других бизнесах и общаются с арендатором раз в год, когда поздравляют с Рождеством
Конговец, озабоченный качественным менеджментом, 3-4 раза в день проезжает мимо "прелести" на велосипеде пытаясь понять оборот арендаторов и под любым поводом вникнуть во внутреннюю кухню, чтобы максимизировать аренду
сетевики - опытные арендаторы, прежде чем снять, общаются с соседями, не одним предыдущим арендатором и если не конкуренты - друг с другом. Вычисляют чмошника, тем более таких достаточно и паттерны есть. Поэтому, у сетевиков, на карте развития место Конго обозначено жирной черной точкой и подписано "чмо чмошное в квадрате".
Да скоро в принципе рынок коммерческой аренды станет управляться не самодурами-собственниками помещений (это не про Конга, а взагали), а исследовательскими компаниями. Мы, например, уже 2-й год покупаем у Киевстара big data отчет о проходимости локаций, чтобы понимать, где концентрировать усилия трейд-маркетинга. А наши партнеры-ритейлеры используют эти данные для определения стоимости аренды в той, или иной локации. Чем больше будет таких арендаторов, тем быстрее преобразится весь рынок.
Если кто не знает, на рынке телевизионной рекламы уже давно продают не эфирное время, а рейтинги - т.н. TRP/GRP. Существует независимая компания, которая проводит исследования популярности телеканалов и времени телесмотрения, затем каналы рейтингуются с учетом охвата аудитории, и сэйлз-хаузы продают рекламодателям эти самые TRP/GRP.
На рынке коммерческой аренды долгое время не было инструментация для объективной оценки проходимости локаций и потенциала монетизации. Но теперь, с развитием больших геоданных, это стало возможным, и неизбежно будут изобретены свои бенчмарки, более объективные, нежели $/м2
Спасибо за инфо. Такие самодуры-собственники помещений (это не про Конга, а взагали) могли только возникнуть при прихватизации и беспредела в Украине. Думаю со временем уйдет как пыль.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Grand Touring написав:скорее всего, реальность немного отличается от представленной, соседи сконцентрировались на других бизнесах и общаются с арендатором раз в год, когда поздравляют с Рождеством
Конговец, озабоченный качественным менеджментом, 3-4 раза в день проезжает мимо "прелести" на велосипеде пытаясь понять оборот арендаторов и под любым поводом вникнуть во внутреннюю кухню, чтобы максимизировать аренду
сетевики - опытные арендаторы, прежде чем снять, общаются с соседями, не одним предыдущим арендатором и если не конкуренты - друг с другом. Вычисляют чмошника, тем более таких достаточно и паттерны есть. Поэтому, у сетевиков, на карте развития место Конго обозначено жирной черной точкой и подписано "чмо чмошное в квадрате".
Да скоро в принципе рынок коммерческой аренды станет управляться не самодурами-собственниками помещений (это не про Конга, а взагали), а исследовательскими компаниями. Мы, например, уже 2-й год покупаем у Киевстара big data отчет о проходимости локаций, чтобы понимать, где концентрировать усилия трейд-маркетинга. А наши партнеры-ритейлеры используют эти данные для определения стоимости аренды в той, или иной локации. Чем больше будет таких арендаторов, тем быстрее преобразится весь рынок.
Если кто не знает, на рынке телевизионной рекламы уже давно продают не эфирное время, а рейтинги - т.н. TRP/GRP. Существует независимая компания, которая проводит исследования популярности телеканалов и времени телесмотрения, затем каналы рейтингуются с учетом охвата аудитории, и сэйлз-хаузы продают рекламодателям эти самые TRP/GRP.
На рынке коммерческой аренды долгое время не было инструментация для объективной оценки проходимости локаций и потенциала монетизации. Но теперь, с развитием больших геоданных, это стало возможным, и неизбежно будут изобретены свои бенчмарки, более объективные, нежели $/м2
Биг дата не учитывает доход. Может ходить куча нищебродов, с которых толкутноль.
asin написав:Биг дата не учитывает доход. Может ходить куча нищебродов, с которых толкутноль.
Операторская - очень неплохо оценивает. Модель телефона и частота его смены, ездит маршрутами общественного транспорта, или использует личный автомобиль, месячные расходы на связь, в каких странах и как часто бывает в роуминге... Там куча параметров - прямых и косвенных.
По URL-ам даже определяют предпочтения - кто сеансы кинотеатров проверяет, кто часы подбирает, у кого стиралка поломалась. Эту информацию оператор не может передавать третьим сторонам непосредственно по абоненту, но агрегировать и делать аналитические обобщения - может