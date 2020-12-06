zРадио написав:

Grand Touring написав: скорее всего, реальность немного отличается от представленной, соседи сконцентрировались на других бизнесах и общаются с арендатором раз в год, когда поздравляют с Рождеством



Конговец, озабоченный качественным менеджментом, 3-4 раза в день проезжает мимо "прелести" на велосипеде пытаясь понять оборот арендаторов и под любым поводом вникнуть во внутреннюю кухню, чтобы максимизировать аренду



сетевики - опытные арендаторы, прежде чем снять, общаются с соседями, не одним предыдущим арендатором и если не конкуренты - друг с другом. Вычисляют чмошника, тем более таких достаточно и паттерны есть. Поэтому, у сетевиков, на карте развития место Конго обозначено жирной черной точкой и подписано "чмо чмошное в квадрате". скорее всего, реальность немного отличается от представленной, соседи сконцентрировались на других бизнесах и общаются с арендатором раз в год, когда поздравляют с РождествомКонговец, озабоченный качественным менеджментом, 3-4 раза в день проезжает мимо "прелести" на велосипеде пытаясь понять оборот арендаторов и под любым поводом вникнуть во внутреннюю кухню, чтобы максимизировать арендусетевики - опытные арендаторы, прежде чем снять, общаются с соседями, не одним предыдущим арендатором и если не конкуренты - друг с другом. Вычисляют чмошника, тем более таких достаточно и паттерны есть. Поэтому, у сетевиков, на карте развития место Конго обозначено жирной черной точкой и подписано "чмо чмошное в квадрате".

Да скоро в принципе рынок коммерческой аренды станет управляться не самодурами-собственниками помещений (это не про Конга, а взагали), а исследовательскими компаниями. Мы, например, уже 2-й год покупаем у Киевстара big data отчет о проходимости локаций, чтобы понимать, где концентрировать усилия трейд-маркетинга. А наши партнеры-ритейлеры используют эти данные для определения стоимости аренды в той, или иной локации. Чем больше будет таких арендаторов, тем быстрее преобразится весь рынок.Если кто не знает, на рынке телевизионной рекламы уже давно продают не эфирное время, а рейтинги - т.н. TRP/GRP. Существует независимая компания, которая проводит исследования популярности телеканалов и времени телесмотрения, затем каналы рейтингуются с учетом охвата аудитории, и сэйлз-хаузы продают рекламодателям эти самые TRP/GRP.На рынке коммерческой аренды долгое время не было инструментация для объективной оценки проходимости локаций и потенциала монетизации. Но теперь, с развитием больших геоданных, это стало возможным, и неизбежно будут изобретены свои бенчмарки, более объективные, нежели $/м2