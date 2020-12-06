Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asin написав:В чем состоит # кочественно менеджмента# кроме удачного входа? Если помещ норм то и дает выхлоп. Если прогадал, то как не менеджествуй - заипешья арендаторов менять.
я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу и если рассчитывать только на олх, оп застройщиков и удачные точки входа, то очень мало шансов выцепить шото приличное, да еще и за разумный прайс а вообще шо я вам рассказываю? думаю зрадио знает обо всем этом гораздо больше чем я , тем более вы с ним единомышленники я ж еще вчера вам писал - если вы уверены в его и своих прогнозах, то вам надо сейчас уже сливать свои объекты в софборщаге, пока они на пике, а когда упадет в цене коммерция в центре (а зрадио в этом не сомневается) - покупать там как говорит Первый - надо подтверждать свои убеждения гривной, иначе какой тогда смысл во всех этих прогнозах? удачи)
Две квартиры продал. Влез в коммерцию. Что не так в прогнозах? Коммерцию дадут хорошую цену - продам. Не дадут и х.й с ним. Сдавать буду.
Если цену не дадут, то и сдавать будете так себе (если вообще сдадите, учитывая реалии сего дня)
asin написав:Биг дата не учитывает доход. Может ходить куча нищебродов, с которых толкутноль.
Поэтому успешная сеть магазинов - АТБ, а ле-Сильпо такая не успешная?
Для них, возможно, эти данные норм. Для частного бизнеса не..
я прям вижу уже как владельцы предприятий бьюти индустрии и швейных ателье, магазинов фермерских продуктов и товаров для животных, кофеен и медцентров покупают в киевстаре биг дату шоп понять где ж им выгоднее арендовать помещения
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.