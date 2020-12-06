Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asin написав:В чем состоит # кочественно менеджмента# кроме удачного входа? Если помещ норм то и дает выхлоп. Если прогадал, то как не менеджествуй - заипешья арендаторов менять.
я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу и если рассчитывать только на олх, оп застройщиков и удачные точки входа, то очень мало шансов выцепить шото приличное, да еще и за разумный прайс а вообще шо я вам рассказываю? думаю зрадио знает обо всем этом гораздо больше чем я , тем более вы с ним единомышленники я ж еще вчера вам писал - если вы уверены в его и своих прогнозах, то вам надо сейчас уже сливать свои объекты в софборщаге, пока они на пике, а когда упадет в цене коммерция в центре (а зрадио в этом не сомневается) - покупать там как говорит Первый - надо подтверждать свои убеждения гривной, иначе какой тогда смысл во всех этих прогнозах? удачи)
Две квартиры продал. Влез в коммерцию. Что не так в прогнозах? Коммерцию дадут хорошую цену - продам. Не дадут и х.й с ним. Сдавать буду.
Коммерция по-определению (если это не ликвидные мелкие помещения на 1ом этаже) слаболиквидна, продавать довольно сложно и долго(без скидок). И если цену не дадут, то и сдавать будете так себе (если вообще сдадите, учитывая реалии сего дня)
Востаннє редагувалось Sidus в Нед 06 гру, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
asin написав:Биг дата не учитывает доход. Может ходить куча нищебродов, с которых толкутноль.
Поэтому успешная сеть магазинов - АТБ, а ле-Сильпо такая не успешная?
Для них, возможно, эти данные норм. Для частного бизнеса не..
я прям вижу уже как владельцы предприятий бьюти индустрии и швейных ателье, магазинов фермерских продуктов и товаров для животных, кофеен и медцентров покупают в киевстаре биг дату шоп понять где ж им выгоднее арендовать помещения
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
asin написав:Как то хотел взять жене для бизнеса в аренду помещение в трц. Почитал условия (до договора не дошло) и послал их нах. Там писец полный.
примерно такой же писец в договорах, которые подсовывают сетевые арендаторы их канешна можно понять, вот только какой в этом смысл? в случае с раскрученным трц ты хотя бы получаешь гарантированный поток покупателей, а шо может предложить сетевой арендатор, чего не может дать частный бизнес?
зы: кстати вспомнил реальный кейс, чем то похожий на ваш парню досталось от тестя в подарок помещение примерно 100 метров на проспекте науки, у него помимо этого есть свой бизнес напополам с братом - пивной генделык, где они сами по очереди стоят за стойкой - и он решил замутить там продуктовый магазин я его немного консультировал на этапе ввода в эксплуатацию и ремонта и неоднократно советовал не страдать ***** и сразу сдать его в аренду, но ему хотелось поиграться в бизнес, поэтому было закуплено оборудование, заключены договора и понеслось в общем года через три он понял, шо я таки был прав, но решил попытать счастья еще раз и открыть там с братом уже семейное кафе снова был сделан ремонт, но на этапе заказа мебели грянул карантин и тема умерла не успев родиться летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон а в анамнезе два ремонта, три года гемора и полный гараж не самого дешевого оборудования, которое хз куда девать морали не будет, выводы делайте сами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон
kingkongovets написав:летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон
kingkongovets написав:летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон
Объясните, плиз, почему Вы дали такой совет?
потому что реальных предложений рядом уже не было и соседние помещения были заняты типичными локальными арендаторами, а я был уверен, что там вполне можно выловить и кого то поинтересней, тем самым отсекая арендаторов с низкомаржинальным бизнесом, которые быстро сдуваются при экономических потрясениях и пьют кровь, торгуясь за каждую копейку
кстати сетевики были тоже готовы платить больше, по крайней мере активно торговались
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 06 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.