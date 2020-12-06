а чё?
"аналитик-экономист", 3й в компании с оборотом 5ярдов считает норм такую цену)
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Додано: Нед 06 гру, 2020 20:42
а чё?
"аналитик-экономист", 3й в компании с оборотом 5ярдов считает норм такую цену)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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