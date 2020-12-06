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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5823582458255826

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 38
1. Зросли більш, як на 30%
39%
15
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
8
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:42

  drevlyanin написав:
  BIGor написав:Странная акция, вроде все на этапе котлована разгребают, а тут готовое еще не продано:
Зображення


А что для вас странного? Что на Минской квартиры по 2,5 куе за метр не все проданы? Вы бы для себя взяли там по такому прайсу?

а чё?
"аналитик-экономист", 3й в компании с оборотом 5ярдов считает норм такую цену)
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