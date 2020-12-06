Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон
kingkongovets написав:летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон
kingkongovets написав:летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон
Объясните, плиз, почему Вы дали такой совет?
потому что реальных предложений рядом уже не было и соседние помещения были заняты типичными локальными арендаторами, а я был уверен, что там вполне можно выловить и кого то поинтересней, тем самым отсекая арендаторов с низкомаржинальным бизнесом, которые быстро сдуваются при экономических потрясениях и пьют кровь, торгуясь за каждую копейку
кстати сетевики были тоже готовы платить больше, по крайней мере активно торговались
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 06 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zРадио написав:По URL-ам даже определяют предпочтения - кто сеансы кинотеатров проверяет, кто часы подбирает, у кого стиралка поломалась. Эту информацию оператор не может передавать третьим сторонам непосредственно по абоненту, но агрегировать и делать аналитические обобщения - может
Гугл это все и гораздо больше уже давно делает. Только его данным можно найти практическое применение.
asin написав:Биг дата не учитывает доход. Может ходить куча нищебродов, с которых толкутноль.
Операторская - очень неплохо оценивает. Модель телефона и частота его смены, ездит маршрутами общественного транспорта, или использует личный автомобиль, месячные расходы на связь, в каких странах и как часто бывает в роуминге... Там куча параметров - прямых и косвенных.
По URL-ам даже определяют предпочтения - кто сеансы кинотеатров проверяет, кто часы подбирает, у кого стиралка поломалась. Эту информацию оператор не может передавать третьим сторонам непосредственно по абоненту, но агрегировать и делать аналитические обобщения - может
реально, завязывайТЕ загаживать ветку оффтопом
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