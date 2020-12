Додано: Нед 06 гру, 2020 19:22

Natt написав: kingkongovets написав: летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле

в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных ив итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон

Объясните, плиз, почему Вы дали такой совет? Объясните, плиз, почему Вы дали такой совет?



потому что реальных предложений рядом уже не было и соседние помещения были заняты типичными локальными арендаторами, а я был уверен, что там вполне можно выловить и кого то поинтересней, тем самым отсекая арендаторов с низкомаржинальным бизнесом, которые быстро сдуваются при экономических потрясениях и пьют кровь, торгуясь за каждую копейку



кстати сетевики были тоже готовы платить больше, по крайней мере активно торговались потому что реальных предложений рядом уже не было и соседние помещения были заняты типичными локальными арендаторами, а я был уверен, что там вполне можно выловить и кого то поинтересней, тем самым отсекая арендаторов с низкомаржинальным бизнесом, которые быстро сдуваются при экономических потрясениях и пьют кровь, торгуясь за каждую копейкукстати сетевики были тоже готовы платить больше, по крайней мере активно торговались

Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 06 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.