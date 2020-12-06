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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5821582258235824>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 38
1. Зросли більш, як на 30%
39%
15
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
8
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:08

  kingkongovets написав:летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле
в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон

Объясните, плиз, почему Вы дали такой совет?
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:14

  Natt написав:
  kingkongovets написав:летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле
в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон

Объясните, плиз, почему Вы дали такой совет?

шоб відсікти сєтєвіків та інших ніщебродів
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:22

  Natt написав:
  kingkongovets написав:летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле
в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон

Объясните, плиз, почему Вы дали такой совет?


потому что реальных предложений рядом уже не было и соседние помещения были заняты типичными локальными арендаторами, а я был уверен, что там вполне можно выловить и кого то поинтересней, тем самым отсекая арендаторов с низкомаржинальным бизнесом, которые быстро сдуваются при экономических потрясениях и пьют кровь, торгуясь за каждую копейку

кстати сетевики были тоже готовы платить больше, по крайней мере активно торговались
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 06 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цікаво, що я тут і раніше писав, що вигідно здавати під стоматологія/нотаріус/буд-матеріали...
Ну і ще продуктовий, але за умови, що це - "сімейний" бізнес!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:48

  zРадио написав:По URL-ам даже определяют предпочтения - кто сеансы кинотеатров проверяет, кто часы подбирает, у кого стиралка поломалась. Эту информацию оператор не может передавать третьим сторонам непосредственно по абоненту, но агрегировать и делать аналитические обобщения - может

Гугл это все и гораздо больше уже давно делает. Только его данным можно найти практическое применение.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:40

Модерация присутствует на форуме???

  zРадио написав:
  asin написав:Биг дата не учитывает доход. Может ходить куча нищебродов, с которых толкутноль.


Операторская - очень неплохо оценивает. Модель телефона и частота его смены, ездит маршрутами общественного транспорта, или использует личный автомобиль, месячные расходы на связь, в каких странах и как часто бывает в роуминге... Там куча параметров - прямых и косвенных.

По URL-ам даже определяют предпочтения - кто сеансы кинотеатров проверяет, кто часы подбирает, у кого стиралка поломалась. Эту информацию оператор не может передавать третьим сторонам непосредственно по абоненту, но агрегировать и делать аналитические обобщения - может

реально, завязывайТЕ загаживать ветку оффтопом
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:42

  drevlyanin написав:
  BIGor написав:Странная акция, вроде все на этапе котлована разгребают, а тут готовое еще не продано:
Зображення


А что для вас странного? Что на Минской квартиры по 2,5 куе за метр не все проданы? Вы бы для себя взяли там по такому прайсу?

а чё?
"эксперт, аналитик-экономист", 3й в компании с оборотом 5ярдов считал норм такую цену даже в гораздо худшем доме на Минской)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:39

  Прохожий написав:"эксперт, аналитик-экономист", 3й в компании с оборотом 5ярдов считал норм такую цену даже в гораздо худшем доме на Минской)


то было дно! (с) :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:46

  Прохожий написав:а чё?
"эксперт, аналитик-экономист", 3й в компании с оборотом 5ярдов считал норм такую цену даже в гораздо худшем доме на Минской)


Тролли, вам не надоело? В 2011-м году, когда я покупал квартиру, это был лучший дом на Минской
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:04

  zРадио написав:
  Прохожий написав:а чё?
"эксперт, аналитик-экономист", 3й в компании с оборотом 5ярдов считал норм такую цену даже в гораздо худшем доме на Минской)


Тролли, вам не надоело? В 2011-м году, когда я покупал квартиру, это был лучший дом на Минской

эксперт-аналитик пеши исчо, реально смешно получается :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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