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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5821582258235824

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 38
1. Зросли більш, як на 30%
39%
15
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
8
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в мене дежаву 2008 та 2013 р.
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:32

  flyman написав:в мене дежаву 2008 та 2013 р.
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН


Без девальвации шухера не будет. В 2008 и 2013 девальвация была.
Рынок не реагирует на дефициты бюджета и пенсионного фонда, вирусы и т.п.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:33

  flyman написав:в мене дежаву 2008 та 2013 р.
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН


Абаснуй. Или просто ощущение как будто в холодную воду зашел и кой чего сжалось?
Тогда нужно одеяло потеплее купить, зима как никак.
п.с. В 2008 и 2013 точно было такое же предчувствие? Почему тогда деньги с банков не забрал в 2013?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:36

  drevlyanin написав:п.с. В 2008 и 2013 точно было такое же предчувствие? Почему тогда деньги с банков не забрал в 2013?


А кстати да, хороший вопрос.
Помню вопли на форуме домика в феврале или марте 2014, когда курс пополз к 12-13 : Кубив, зупинись, що ты робиш !!!
Но было уже поздно...
vladimir07
 
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