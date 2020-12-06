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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:19
в мене дежаву 2008 та 2013 р.
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН
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flyman
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:32
flyman написав:
в мене дежаву 2008 та 2013 р.
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН
Без девальвации шухера не будет. В 2008 и 2013 девальвация была.
Рынок не реагирует на дефициты бюджета и пенсионного фонда, вирусы и т.п.
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vladimir07
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:33
flyman написав:
в мене дежаву 2008 та 2013 р.
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН
Абаснуй. Или просто ощущение как будто в холодную воду зашел и кой чего сжалось?
Тогда нужно одеяло потеплее купить, зима как никак.
п.с. В 2008 и 2013 точно было такое же предчувствие? Почему тогда деньги с банков не забрал в 2013?
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drevlyanin
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:36
drevlyanin написав:
п.с. В 2008 и 2013 точно было такое же предчувствие? Почему тогда деньги с банков не забрал в 2013?
А кстати да, хороший вопрос.
Помню вопли на форуме домика в феврале или марте 2014, когда курс пополз к 12-13 : Кубив, зупинись, що ты робиш !!!
Но было уже поздно...
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vladimir07
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