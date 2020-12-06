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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:19
в мене дежаву 2008 та 2013 р.
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН
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flyman
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:32
flyman написав:
в мене дежаву 2008 та 2013 р.
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН
Без девальвации шухера не будет. В 2008 и 2013 девальвация была.
Рынок не реагирует на дефициты бюджета и пенсионного фонда, вирусы и т.п.
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vladimir07
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:33
flyman написав:
в мене дежаву 2008 та 2013 р.
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН
Абаснуй. Или просто ощущение как будто в холодную воду зашел и кой чего сжалось?
Тогда нужно одеяло потеплее купить, зима как никак.
п.с. В 2008 и 2013 точно было такое же предчувствие? Почему тогда деньги с банков не забрал в 2013?
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drevlyanin
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:36
drevlyanin написав:
п.с. В 2008 и 2013 точно было такое же предчувствие? Почему тогда деньги с банков не забрал в 2013?
А кстати да, хороший вопрос.
Помню вопли на форуме домика в феврале или марте 2014, когда курс пополз к 12-13 : Кубив, зупинись, що ты робиш !!!
Но было уже поздно...
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Додано: Нед 06 гру, 2020 23:30
vladimir07 написав:
flyman написав:
в мене дежаву 2008 та 2013 р.
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН
Без девальвации шухера не будет. В 2008 и 2013 девальвация была.
Рынок не реагирует на дефициты бюджета и пенсионного фонда, вирусы и т.п.
тому що "пожар тушать" друкуванням долара, і кранік вже починають закручувати.
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flyman
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Додано: Нед 06 гру, 2020 23:32
vladimir07 написав:
drevlyanin написав:
п.с. В 2008 и 2013 точно было такое же предчувствие? Почему тогда деньги с банков не забрал в 2013?
А кстати да, хороший вопрос.
Помню вопли на форуме домика в феврале или марте 2014, когда курс пополз к 12-13 : Кубив, зупинись, що ты робиш !!!
Но было уже поздно...
я не тримав гришу тоді,
і девал очікував не більше 30% і мав запас по зазору до 1Фонда на випадок девала на 40%+,
про те що побачу курс 30+, руйнування БСУ, здачу Криму і Донбаса навіть не думав про таке
в Україні після 96 кожна криза мала менший вплив на курс гривня/долар, чим попередня, так що 2014 курс 11 був би ЕОК, якби не ...
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 06 гру, 2020 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 23:38
flyman написав:
я не тримав гришу тоді,
і девал очікував не більше 30% і мав запас по зазору до 1Фонда на випадок девала на 40%+, курсу 30+, руйнування БСУ, здачу Криму і Донбаса.
А убытки, которые потом отбивались годами как образовались ?
Кубива звать было зачем если все в долларе было ?
тому що "пожар тушать" друкуванням долара, і кранік вже починають закручувати.
Если доллар печатают в штатах то идет инфляция доллара. Как она может снизить цены КРЖН ?
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vladimir07
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Додано: Нед 06 гру, 2020 23:46
vladimir07 написав: flyman написав:
я не тримав гришу тоді,
і девал очікував не більше 30% і мав запас по зазору до 1Фонда на випадок девала на 40%+, курсу 30+, руйнування БСУ, здачу Криму і Донбаса.
А убытки, которые потом отбивались годами как образовались ?
Кубива звать было зачем если все в долларе было ?
тому що "пожар тушать" друкуванням долара, і кранік вже починають закручувати.
Если доллар печатают в штатах то идет инфляция доллара. Как она может снизить цены КРЖН ?
збитки через те що кладеш 10куе при курсі 8, а віддають папіром при курсі 27 і не 270Кгрн, а 200К. Дякую.
коли почнеться інфляція долара (вище 2..3%), тоді ФРС підніме % на бонди.
приблизно буде як з грн у 2019 році, % по ОВДП росте, а інфляція падає.
монетаризм називаєстья, якщо чув.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 23:51
flyman написав: vladimir07 написав: flyman написав:
я не тримав гришу тоді,
і девал очікував не більше 30% і мав запас по зазору до 1Фонда на випадок девала на 40%+, курсу 30+, руйнування БСУ, здачу Криму і Донбаса.
А убытки, которые потом отбивались годами как образовались ?
Кубива звать было зачем если все в долларе было ?
тому що "пожар тушать" друкуванням долара, і кранік вже починають закручувати.
Если доллар печатают в штатах то идет инфляция доллара. Как она может снизить цены КРЖН ?
збитки через те що кладеш 10куе при курсі 8, а віддають папіром при курсі 27 і не 270Кгрн, а 200К. Дякую.
коли почнеться інфляція долара (вище 2..3%), тоді ФРС підніме % на бонди.
приблизно буде як з грн у 2019 році, % по ОВДП росте, а інфляція падає.
монетаризм називаєстья, якщо чув.
попробую перефразировать:
Если Вы знали всё, то зачем вложить в проиграшную недвигу?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Нед 06 гру, 2020 23:54
proftpd66 написав:
попробую перефразировать:
Если Вы знали всё, то зачем вложить в проиграшную недвигу?
я тут вже разів 20 писав, що купував на КРЖН та з якою метою і коли і по якій ціні.
читай форум, може ще раз напишу, зараз нема бажання.
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flyman
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