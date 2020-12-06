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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5822582358245825>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 38
1. Зросли більш, як на 30%
39%
15
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
8
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в мене дежаву 2008 та 2013 р.
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:32

  flyman написав:в мене дежаву 2008 та 2013 р.
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН


Без девальвации шухера не будет. В 2008 и 2013 девальвация была.
Рынок не реагирует на дефициты бюджета и пенсионного фонда, вирусы и т.п.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:33

  flyman написав:в мене дежаву 2008 та 2013 р.
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН


Абаснуй. Или просто ощущение как будто в холодную воду зашел и кой чего сжалось?
Тогда нужно одеяло потеплее купить, зима как никак.
п.с. В 2008 и 2013 точно было такое же предчувствие? Почему тогда деньги с банков не забрал в 2013?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:36

  drevlyanin написав:п.с. В 2008 и 2013 точно было такое же предчувствие? Почему тогда деньги с банков не забрал в 2013?


А кстати да, хороший вопрос.
Помню вопли на форуме домика в феврале или марте 2014, когда курс пополз к 12-13 : Кубив, зупинись, що ты робиш !!!
Но было уже поздно...
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:30

  vladimir07 написав:
  flyman написав:в мене дежаву 2008 та 2013 р.
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН


Без девальвации шухера не будет. В 2008 и 2013 девальвация была.
Рынок не реагирует на дефициты бюджета и пенсионного фонда, вирусы и т.п.

тому що "пожар тушать" друкуванням долара, і кранік вже починають закручувати.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:32

  vladimir07 написав:
  drevlyanin написав:п.с. В 2008 и 2013 точно было такое же предчувствие? Почему тогда деньги с банков не забрал в 2013?


А кстати да, хороший вопрос.
Помню вопли на форуме домика в феврале или марте 2014, когда курс пополз к 12-13 : Кубив, зупинись, що ты робиш !!!
Но было уже поздно...

я не тримав гришу тоді,
і девал очікував не більше 30% і мав запас по зазору до 1Фонда на випадок девала на 40%+,
про те що побачу курс 30+, руйнування БСУ, здачу Криму і Донбаса навіть не думав про таке

в Україні після 96 кожна криза мала менший вплив на курс гривня/долар, чим попередня, так що 2014 курс 11 був би ЕОК, якби не ...
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 гру, 2020 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:38

  flyman написав:я не тримав гришу тоді,
і девал очікував не більше 30% і мав запас по зазору до 1Фонда на випадок девала на 40%+, курсу 30+, руйнування БСУ, здачу Криму і Донбаса.


А убытки, которые потом отбивались годами как образовались ?
Кубива звать было зачем если все в долларе было ?

тому що "пожар тушать" друкуванням долара, і кранік вже починають закручувати.


Если доллар печатают в штатах то идет инфляция доллара. Как она может снизить цены КРЖН ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:46

  vladimir07 написав:
  flyman написав:я не тримав гришу тоді,
і девал очікував не більше 30% і мав запас по зазору до 1Фонда на випадок девала на 40%+, курсу 30+, руйнування БСУ, здачу Криму і Донбаса.


А убытки, которые потом отбивались годами как образовались ?
Кубива звать было зачем если все в долларе было ?

тому що "пожар тушать" друкуванням долара, і кранік вже починають закручувати.


Если доллар печатают в штатах то идет инфляция доллара. Как она может снизить цены КРЖН ?

збитки через те що кладеш 10куе при курсі 8, а віддають папіром при курсі 27 і не 270Кгрн, а 200К. Дякую.

коли почнеться інфляція долара (вище 2..3%), тоді ФРС підніме % на бонди.
приблизно буде як з грн у 2019 році, % по ОВДП росте, а інфляція падає.
монетаризм називаєстья, якщо чув.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:51

  flyman написав:
  vladimir07 написав:
  flyman написав:я не тримав гришу тоді,
і девал очікував не більше 30% і мав запас по зазору до 1Фонда на випадок девала на 40%+, курсу 30+, руйнування БСУ, здачу Криму і Донбаса.


А убытки, которые потом отбивались годами как образовались ?
Кубива звать было зачем если все в долларе было ?

тому що "пожар тушать" друкуванням долара, і кранік вже починають закручувати.


Если доллар печатают в штатах то идет инфляция доллара. Как она может снизить цены КРЖН ?

збитки через те що кладеш 10куе при курсі 8, а віддають папіром при курсі 27 і не 270Кгрн, а 200К. Дякую.

коли почнеться інфляція долара (вище 2..3%), тоді ФРС підніме % на бонди.
приблизно буде як з грн у 2019 році, % по ОВДП росте, а інфляція падає.
монетаризм називаєстья, якщо чув.


попробую перефразировать:

Если Вы знали всё, то зачем вложить в проиграшную недвигу?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:54

  proftpd66 написав:попробую перефразировать:

Если Вы знали всё, то зачем вложить в проиграшную недвигу?

я тут вже разів 20 писав, що купував на КРЖН та з якою метою і коли і по якій ціні.
читай форум, може ще раз напишу, зараз нема бажання.
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flyman
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