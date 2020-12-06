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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5822582358245825

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 38
1. Зросли більш, як на 30%
39%
15
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
8
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:00

  flyman написав:
  proftpd66 написав:попробую перефразировать:

Если Вы знали всё, то зачем вложить в проиграшную недвигу?

я тут вже разів 20 писав, що купував на КРЖН та з якою метою і коли і по якій ціні.
читай форум, може ще раз напишу, зараз нема бажання.


если все хорошо, то зачем тогда пессимизм? если все плохо, то значит Ваша стратегия не сработала.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:03

  flyman написав:збитки через те що кладеш 10куе при курсі 8, а віддають папіром при курсі 27 і не 270Кгрн, а 200К. Дякую.

коли почнеться інфляція долара (вище 2..3%), тоді ФРС підніме % на бонди.
приблизно буде як з грн у 2019 році, % по ОВДП росте, а інфляція падає.
монетаризм називаєстья, якщо чув.


А шухер на КРЖН это шо будет ? Просто слово шухер, а цены будут вверх ползти ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:09

  proftpd66 написав:
  flyman написав:
  proftpd66 написав:попробую перефразировать:

Если Вы знали всё, то зачем вложить в проиграшную недвигу?

я тут вже разів 20 писав, що купував на КРЖН та з якою метою і коли і по якій ціні.
читай форум, може ще раз напишу, зараз нема бажання.


если все хорошо, то зачем тогда пессимизм? если все плохо, то значит Ваша стратегия не сработала.

Я взяв деривативи на нерухомість по тій ціні, яка мене влаштовувала, в тих локаціях, які мені підходили, в ті моменти, коли в мене була вільна ліквідність для "оточення Києва кавалірками в пішій доступності магістральних ліній ШРТ тіпа метро/електричка".
Тобто зійшлися потрібні фази Місяця, Сонця і ще кількох планет для здійснення плану.

По мірі будівництва деривативи ростуть в ціні, і девал і падіння КРЖН зменшать ріст, але в мінус не сподіваюся.

Далі, думаю, що у 2021 і 2022 (на дні цін) роблю/закінчую ремонти і виходжу в оренду.
Заодно потім можна буде брати іпотеку із заставою кавалірок (Долярчику привіт).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 гру, 2020 00:15, всього редагувалось 3 разів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:11

  vladimir07 написав:
  flyman написав:збитки через те що кладеш 10куе при курсі 8, а віддають папіром при курсі 27 і не 270Кгрн, а 200К. Дякую.

коли почнеться інфляція долара (вище 2..3%), тоді ФРС підніме % на бонди.
приблизно буде як з грн у 2019 році, % по ОВДП росте, а інфляція падає.
монетаризм називаєстья, якщо чув.


А шухер на КРЖН это шо будет ? Просто слово шухер, а цены будут вверх ползти ?

-20% індекс КРЖН за два роки (скажімо 2021 .. 2022) від піку (2019..2020), це "шухер", чи "повзти"?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:15

  flyman написав:
  proftpd66 написав:
  flyman написав:я тут вже разів 20 писав, що купував на КРЖН та з якою метою і коли і по якій ціні.
читай форум, може ще раз напишу, зараз нема бажання.


если все хорошо, то зачем тогда пессимизм? если все плохо, то значит Ваша стратегия не сработала.

Я взяв деривативи на нерухомість по тій ціні, яка мене влаштовувала, в тих локаціях, які мені підходили, в ті моменти, коли в мене була вільна ліквідність для "оточення Києва кавалірками в пішій доступності магістральних ліній ШРТ тіпа метро/електричка".
Тобто зійшлися потрібні фази Місяця, Сонця і ще кількох планет.

По мірі будівництва деривативи ростуть в ціні, і девал і падіння КРЖН зменшать ріст, але в мінус не сподіваюся.
Протягом 2021 і 2022 (на дні цін) роблю ремонти і виходжу в оренду.
Заодно потім можна буде брати іпотеку із заставою кавалірок (Долярчику привіт).


но риски Вы конечно не считали? :mrgreen:
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:16

  flyman написав:А шухер на КРЖН это шо будет ? Просто слово шухер, а цены будут вверх ползти ?

-20% індекс КРЖН за два роки (скажімо 2021 .. 2022) від піку (2019..2020), це "шухер", чи "повзти"?[/quote]

А они будут эти минус 20%, откуда ?
Ну если доллар (не евро) будет и устаканится на 35 то КРЖН поползет вниз.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:18

  proftpd66 написав:
  flyman написав:
  proftpd66 написав:
если все хорошо, то зачем тогда пессимизм? если все плохо, то значит Ваша стратегия не сработала.

Я взяв деривативи на нерухомість по тій ціні, яка мене влаштовувала, в тих локаціях, які мені підходили, в ті моменти, коли в мене була вільна ліквідність для "оточення Києва кавалірками в пішій доступності магістральних ліній ШРТ тіпа метро/електричка".
Тобто зійшлися потрібні фази Місяця, Сонця і ще кількох планет.

По мірі будівництва деривативи ростуть в ціні, і девал і падіння КРЖН зменшать ріст, але в мінус не сподіваюся.
Протягом 2021 і 2022 (на дні цін) роблю ремонти і виходжу в оренду.
Заодно потім можна буде брати іпотеку із заставою кавалірок (Долярчику привіт).


но риски Вы конечно не считали? :mrgreen:

виділив
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:18

  vladimir07 написав:
А они будут эти минус 20%, откуда ?
Ну если доллар (не евро) будет и устаканится на 35 то КРЖН поползет вниз.

від піку ціни теперішнього бума
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:19

flyman

риск недостроя? или заморозки и простоя? риск что дом алкаши будут строить как Днепровские Башни с УкрАзияГрупп ? :)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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