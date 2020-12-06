Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA Понимаю, что Зрадио это уже 200% откомментил, но все-таки, это че, ПЦ откладывается? Понятно, что не больше чем на 12-18 месяцев, но все-таки.
Я не только комментировал это - я еще и приводил услужливые цитаты смешного Кухара о "+40% за 5 лет" Вроде как ты и сам с этого громко ржешь, но когда речь о бетоне, умудряешься переобуваться прямо в прыжке...
airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA Понимаю, что Зрадио это уже 200% откомментил, но все-таки, это че, ПЦ откладывается? Понятно, что не больше чем на 12-18 месяцев, но все-таки.
Я не только комментировал это - я еще и приводил услужливые цитаты смешного Кухара о "+40% за 5 лет" Вроде как ты и сам с этого громко ржешь, но когда речь о бетоне, умудряешься переобуваться прямо в прыжке...
А мне нравится его оптимизм. Он меня подстегивает максимально ускориться с ремонтом.
airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA Понимаю, что Зрадио это уже 200% откомментил, но все-таки, это че, ПЦ откладывается? Понятно, что не больше чем на 12-18 месяцев, но все-таки.
Я не только комментировал это - я еще и приводил услужливые цитаты смешного Кухара о "+40% за 5 лет" Вроде как ты и сам с этого громко ржешь, но когда речь о бетоне, умудряешься переобуваться прямо в прыжке...
А мне нравится его оптимизм. Он меня подстегивает максимально ускориться с ремонтом.
Чтобы успеть продать до обвала? Твой "эксклюзивный" ремонт и в хорошие времена быстро не уйдет. Так что особо не обольщайся - оставишь себе )
zРадио написав:Я не только комментировал это - я еще и приводил услужливые цитаты смешного Кухара о "+40% за 5 лет" Вроде как ты и сам с этого громко ржешь, но когда речь о бетоне, умудряешься переобуваться прямо в прыжке...
А мне нравится его оптимизм. Он меня подстегивает максимально ускориться с ремонтом.
Чтобы успеть продать до обвала? Твой "эксклюзивный" ремонт и в хорошие времена быстро не уйдет. Так что особо не обольщайся - оставишь себе )
Ну, это всего-лишь теория. А практика показывает, что квартиры с ремонтом в современных домах, с хорошим видом продаются за нормальные деньги. А пока в стране есть директора департаментов с белой зп в 300куе в год - покупатель на такую квартиру найдется. А не продам - так сдам за нормальные деньги. И тут практика показыает, что сдается аж бегом.
Чтобы успеть продать до обвала? Твой "эксклюзивный" ремонт и в хорошие времена быстро не уйдет. Так что особо не обольщайся - оставишь себе )
Ну, это всего-лишь теория. А практика показывает, что квартиры с ремонтом в современных домах, с хорошим видом продаются за нормальные деньги. А пока в стране есть директора департаментов с белой зп в 300куе в год - покупатель на такую квартиру найдется. А не продам - так сдам за нормальные деньги. И тут практика показыает, что сдается аж бегом.
Почему же не продал до сих пор ?
В течении времени там будет 2%-3% годовых ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.