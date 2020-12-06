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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5822582358245825

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 38
1. Зросли більш, як на 30%
39%
15
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
8
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:11

  vladimir07 написав:
  flyman написав:збитки через те що кладеш 10куе при курсі 8, а віддають папіром при курсі 27 і не 270Кгрн, а 200К. Дякую.

коли почнеться інфляція долара (вище 2..3%), тоді ФРС підніме % на бонди.
приблизно буде як з грн у 2019 році, % по ОВДП росте, а інфляція падає.
монетаризм називаєстья, якщо чув.


А шухер на КРЖН это шо будет ? Просто слово шухер, а цены будут вверх ползти ?

-20% індекс КРЖН за два роки (скажімо 2021 .. 2022) від піку (2019..2020), це "шухер", чи "повзти"?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:16

  flyman написав:А шухер на КРЖН это шо будет ? Просто слово шухер, а цены будут вверх ползти ?

-20% індекс КРЖН за два роки (скажімо 2021 .. 2022) від піку (2019..2020), це "шухер", чи "повзти"?[/quote]

А они будут эти минус 20%, откуда ?
Ну если доллар (не евро) будет и устаканится на 35 то КРЖН поползет вниз.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:18

  vladimir07 написав:
А они будут эти минус 20%, откуда ?
Ну если доллар (не евро) будет и устаканится на 35 то КРЖН поползет вниз.

від піку ціни теперішнього бума
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA Понимаю, что Зрадио это уже 200% откомментил, но все-таки, это че, ПЦ откладывается? Понятно, что не больше чем на 12-18 месяцев, но все-таки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 01:13

  airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA Понимаю, что Зрадио это уже 200% откомментил, но все-таки, это че, ПЦ откладывается? Понятно, что не больше чем на 12-18 месяцев, но все-таки.


Я не только комментировал это - я еще и приводил услужливые цитаты смешного Кухара о "+40% за 5 лет" :lol: Вроде как ты и сам с этого громко ржешь, но когда речь о бетоне, умудряешься переобуваться прямо в прыжке...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 01:19

  zРадио написав:
  airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA Понимаю, что Зрадио это уже 200% откомментил, но все-таки, это че, ПЦ откладывается? Понятно, что не больше чем на 12-18 месяцев, но все-таки.


Я не только комментировал это - я еще и приводил услужливые цитаты смешного Кухара о "+40% за 5 лет" :lol: Вроде как ты и сам с этого громко ржешь, но когда речь о бетоне, умудряешься переобуваться прямо в прыжке...

А мне нравится его оптимизм. Он меня подстегивает максимально ускориться с ремонтом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 01:23

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA Понимаю, что Зрадио это уже 200% откомментил, но все-таки, это че, ПЦ откладывается? Понятно, что не больше чем на 12-18 месяцев, но все-таки.


Я не только комментировал это - я еще и приводил услужливые цитаты смешного Кухара о "+40% за 5 лет" :lol: Вроде как ты и сам с этого громко ржешь, но когда речь о бетоне, умудряешься переобуваться прямо в прыжке...

А мне нравится его оптимизм. Он меня подстегивает максимально ускориться с ремонтом.


Чтобы успеть продать до обвала? :mrgreen: Твой "эксклюзивный" ремонт и в хорошие времена быстро не уйдет. Так что особо не обольщайся - оставишь себе )
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 01:40

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Я не только комментировал это - я еще и приводил услужливые цитаты смешного Кухара о "+40% за 5 лет" :lol: Вроде как ты и сам с этого громко ржешь, но когда речь о бетоне, умудряешься переобуваться прямо в прыжке...

А мне нравится его оптимизм. Он меня подстегивает максимально ускориться с ремонтом.


Чтобы успеть продать до обвала? :mrgreen: Твой "эксклюзивный" ремонт и в хорошие времена быстро не уйдет. Так что особо не обольщайся - оставишь себе )

Ну, это всего-лишь теория. А практика показывает, что квартиры с ремонтом в современных домах, с хорошим видом продаются за нормальные деньги. А пока в стране есть директора департаментов с белой зп в 300куе в год - покупатель на такую квартиру найдется. А не продам - так сдам за нормальные деньги. И тут практика показыает, что сдается аж бегом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 01:43

  airmax78 написав:
  zРадио написав:]

Чтобы успеть продать до обвала? :mrgreen: Твой "эксклюзивный" ремонт и в хорошие времена быстро не уйдет. Так что особо не обольщайся - оставишь себе )

Ну, это всего-лишь теория. А практика показывает, что квартиры с ремонтом в современных домах, с хорошим видом продаются за нормальные деньги. А пока в стране есть директора департаментов с белой зп в 300куе в год - покупатель на такую квартиру найдется. А не продам - так сдам за нормальные деньги. И тут практика показыает, что сдается аж бегом.


Почему же не продал до сих пор ? :mrgreen:

В течении времени там будет 2%-3% годовых ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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