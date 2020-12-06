Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:п.с. В 2008 и 2013 точно было такое же предчувствие? Почему тогда деньги с банков не забрал в 2013?
А кстати да, хороший вопрос. Помню вопли на форуме домика в феврале или марте 2014, когда курс пополз к 12-13 : Кубив, зупинись, що ты робиш !!! Но было уже поздно...
я не тримав гришу тоді, і девал очікував не більше 30% і мав запас по зазору до 1Фонда на випадок девала на 40%+, про те що побачу курс 30+, руйнування БСУ, здачу Криму і Донбаса навіть не думав про таке
в Україні після 96 кожна криза мала менший вплив на курс гривня/долар, чим попередня, так що 2014 курс 11 був би ЕОК, якби не ...
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 гру, 2020 23:39, всього редагувалось 1 раз.
Если Вы знали всё, то зачем вложить в проиграшную недвигу?
я тут вже разів 20 писав, що купував на КРЖН та з якою метою і коли і по якій ціні. читай форум, може ще раз напишу, зараз нема бажання.
если все хорошо, то зачем тогда пессимизм? если все плохо, то значит Ваша стратегия не сработала.
Я взяв деривативи на нерухомість по тій ціні, яка мене влаштовувала, в тих локаціях, які мені підходили, в ті моменти, коли в мене була вільна ліквідність для "оточення Києва кавалірками в пішій доступності магістральних ліній ШРТ тіпа метро/електричка". Тобто зійшлися потрібні фази Місяця, Сонця і ще кількох планет для здійснення плану.
По мірі будівництва деривативи ростуть в ціні, і девал і падіння КРЖН зменшать ріст, але в мінус не сподіваюся.
Далі, думаю, що у 2021 і 2022 (на дні цін) роблю/закінчую ремонти і виходжу в оренду. Заодно потім можна буде брати іпотеку із заставою кавалірок (Долярчику привіт).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 гру, 2020 00:15, всього редагувалось 3 разів.
airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA Понимаю, что Зрадио это уже 200% откомментил, но все-таки, это че, ПЦ откладывается? Понятно, что не больше чем на 12-18 месяцев, но все-таки.
Я не только комментировал это - я еще и приводил услужливые цитаты смешного Кухара о "+40% за 5 лет" Вроде как ты и сам с этого громко ржешь, но когда речь о бетоне, умудряешься переобуваться прямо в прыжке...