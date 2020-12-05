Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA Понимаю, что Зрадио это уже 200% откомментил, но все-таки, это че, ПЦ откладывается? Понятно, что не больше чем на 12-18 месяцев, но все-таки.
Я не только комментировал это - я еще и приводил услужливые цитаты смешного Кухара о "+40% за 5 лет" Вроде как ты и сам с этого громко ржешь, но когда речь о бетоне, умудряешься переобуваться прямо в прыжке...
airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA Понимаю, что Зрадио это уже 200% откомментил, но все-таки, это че, ПЦ откладывается? Понятно, что не больше чем на 12-18 месяцев, но все-таки.
Я не только комментировал это - я еще и приводил услужливые цитаты смешного Кухара о "+40% за 5 лет" Вроде как ты и сам с этого громко ржешь, но когда речь о бетоне, умудряешься переобуваться прямо в прыжке...
А мне нравится его оптимизм. Он меня подстегивает максимально ускориться с ремонтом.
Первый написав:Всім привіт. Черговий тиждень болі від кржн. Короткий анонс; Сібістоімсоть 220 дол. Ми всі помремо Все впаде в ноль крім «моєї» прєлєсті купленої Па 2500 дол в лохматі роки.
Останнє речення про Макса?
Я хоть и на "пике"(с) отоварился, но сильно дешевле, сильно ближе к центру и не в такие лохматые года.
Возможно, но я смотрю нашлись перфекционисты по ядрёнее, и вас уже "видшмагалы" на Домике:
Dоstali » 05.12.2020 05:40 писал(а): Ребята, тут поменяли стеклопакеты на энергоэффективные (на которых сэкономил застройщик) - даже не на зеркальные. Геометрию и размеры окон сохранили. Тут особых претензий быть не должно.
Геометрия и размеры? А цвет стекла не забыли? Зеленый, желтый и фиолетовый цвет окна тоже можно делать и особых претензий быть не должно? Бредятина.
Внешний вид комплекса должен быть сохранён в том виде в котором его покупали.