Додано: Пон 07 гру, 2020 11:58

airmax78 написав: https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA Понимаю, что Зрадио это уже 200% откомментил, но все-таки, это че, ПЦ откладывается? Понятно, что не больше чем на 12-18 месяцев, но все-таки. https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA Понимаю, что Зрадио это уже 200% откомментил, но все-таки, это че, ПЦ откладывается? Понятно, что не больше чем на 12-18 месяцев, но все-таки.

Vlad442 написав: BIGor написав: Vlad442 написав: если учесть частные переводы заробитчан, которое не проходят ни по одной статье, привезенный в карманах нал, положительный счет текущих операций (а в третьем квартале с ним тоже будет все ОК), то получается, что Украина в хорошем плюсе.

Неудивительно, что растут валютные депо и валютные цены на недвигу, чего еще никогда не было при ослаблении гривны. если учесть частные переводы заробитчан, которое не проходят ни по одной статье, привезенный в карманах нал, положительный счет текущих операций (а в третьем квартале с ним тоже будет все ОК), то получается, что Украина в хорошем плюсе.Неудивительно, что растут валютные депо и валютные цены на недвигу, чего еще никогда не было при ослаблении гривны.

Такими темпами Украина просто распухнет от денег, притом от валюты. Ну это и видно по ценам на КРЖН. Раскупают даже любой неликвид по конским ценникам... Такими темпами Украина просто распухнет от денег, притом от валюты. Ну это и видно по ценам на КРЖН. Раскупают даже любой неликвид по конским ценникам...

Именно это я и хотел сказать. Когда теория и цифры совпадают с тем, что видят глаза, ей больше веришь. Именно это я и хотел сказать. Когда теория и цифры совпадают с тем, что видят глаза, ей больше веришь.

С 23.20 экономист рассказывает то же что говорил и я, обычный обыватель. зРадио, получается сел в лужу со своими прогнозами?Конечно, можно сказать, что прогнозы на 12-18 месяцев после начала кризиса, но это были прогнозы, что в эти сроки будет дно, а не начнет падать. Согласно сути прогноза, что у нас все плохо, что американцы платят аренду с кредитных карт и т. п., должно было начать падать уже давно, а мы видим даже небольшой рост.Если завтра земля налетит на небесную ось и цены упадут, будет ли это значить, что оправдался прогноз нашего местного экономиста, проспавшего факторы, про которые рассказывают с 23 мин в интервью? Нет. Это будет просто совпадение.