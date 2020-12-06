|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:30
Мне это так живо Ричмонд напоминает. Там тоже в первые месяцы до потери пульса спорили что безрамное остекление ни в коем случае нельзя допускать. А о том что кондер можно тупо на фасаде в произвольном месте повесить и трубку на метр высунуть не могло даже речи идти.
Посмотрите на Ричмонд сегодня.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36784
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 889 раз.
- Подякували: 4394 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:30
airmax78 написав: Долярчик написав: Первый написав:
Всім привіт. Черговий тиждень болі від кржн.
Короткий анонс;
Сібістоімсоть 220 дол.
Ми всі помремо
Все впаде в ноль крім «моєї» прєлєсті купленої Па 2500 дол в лохматі роки.
Останнє речення про Макса?
Я хоть и на "пике"(с) отоварился, но сильно дешевле, сильно ближе к центру и не в такие лохматые года.
А от я хочу взяти цього місяця на котловані - то це буде розцінюватись, як купив на початку спаду, чи на самому піковому піці?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 9136
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:42
airmax78 написав:drevlyanin
беда в том, что эти перфекционисты-видшмагальщики, когда до дела доходит, тут же сбриваются. И времени у них нет и вообще за этим УК должна следить. Так, только почесать языками на форумах.
Ну хорошо, ждём сводок с полей об ваших действиях в оф-лайне. В сердцах мы с вами. Может когда нибудь, сидя в пентхаусе UNO City House, и книжку напишете" Моя борьба".
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:47
flyman написав:
ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН
І як цей шухер буде реалізовано?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5927
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:50
drevlyanin написав: airmax78 написав:drevlyanin
беда в том, что эти перфекционисты-видшмагальщики, когда до дела доходит, тут же сбриваются. И времени у них нет и вообще за этим УК должна следить. Так, только почесать языками на форумах.
Ну хорошо, ждём сводок с полей об ваших действиях в оф-лайне. В сердцах мы с вами. Может когда нибудь, сидя в пентхаусе UNO City House, и книжку напишете" Моя борьба".
Красивая перспектива. Продам права на эканизацию романа компании LIONSGATE. Пусть снимут сиквел "Реквием по мечте".
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36784
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 889 раз.
- Подякували: 4394 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:58
airmax78 написав:
https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA Понимаю, что Зрадио это уже 200% откомментил, но все-таки, это че, ПЦ откладывается? Понятно, что не больше чем на 12-18 месяцев, но все-таки.
С 23.20 экономист рассказывает то же что говорил и я, обычный обыватель. зРадио, получается сел в лужу со своими прогнозами?
Конечно, можно сказать, что прогнозы на 12-18 месяцев после начала кризиса, но это были прогнозы, что в эти сроки будет дно, а не начнет падать. Согласно сути прогноза, что у нас все плохо, что американцы платят аренду с кредитных карт и т. п., должно было начать падать уже давно, а мы видим даже небольшой рост.
Если завтра земля налетит на небесную ось и цены упадут, будет ли это значить, что оправдался прогноз нашего местного экономиста, проспавшего факторы, про которые рассказывают с 23 мин в интервью? Нет. Это будет просто совпадение.
Vlad442 написав: BIGor написав: Vlad442 написав:
если учесть частные переводы заробитчан, которое не проходят ни по одной статье, привезенный в карманах нал, положительный счет текущих операций (а в третьем квартале с ним тоже будет все ОК), то получается, что Украина в хорошем плюсе.
Неудивительно, что растут валютные депо и валютные цены на недвигу, чего еще никогда не было при ослаблении гривны.
Такими темпами Украина просто распухнет от денег, притом от валюты. Ну это и видно по ценам на КРЖН. Раскупают даже любой неликвид по конским ценникам...
Именно это я и хотел сказать. Когда теория и цифры совпадают с тем, что видят глаза, ей больше веришь.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7480
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:00
UA когда-то написал, что по его наблюдениям, с инвестициями влетают обычно образованные люди. У нас есть уже два примера ошибочных прогнозов.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7480
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:07
Долярчик написав:
А от я хочу взяти цього місяця на котловані - то це буде розцінюватись, як купив на початку спаду, чи на самому піковому піці?
це буде розцінюватися як покупка деривативу на поставку бетону,
якщо ти вважаєш, що РН впаде на 20% а дериватив за той час виросте в ціні за рахунок зміну стану готовності на 30%, то вважай що "заробив 10%", у порівнянні із варіантом, коли би брав "готове"
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22410
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1652 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:10
airmax78 написав:
https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA
Если допустить, что он прав по поводу летнего укрепления курса, стоит ли в январе-феврале выходить в гривну?
Что будет с ценами на недвигу, которые в долларах как правило при укреплении гривны растут?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7480
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:16
Vlad442 написав: airmax78 написав:
https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA
Если допустить, что он прав по поводу летнего укрепления курса, стоит ли в январе-феврале выходить в гривну?
Что будет с ценами на недвигу, которые в долларах как правило при укреплении гривны растут?
Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов"
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36784
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 889 раз.
- Подякували: 4394 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|