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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5823582458255826

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне это так живо Ричмонд напоминает. Там тоже в первые месяцы до потери пульса спорили что безрамное остекление ни в коем случае нельзя допускать. А о том что кондер можно тупо на фасаде в произвольном месте повесить и трубку на метр высунуть не могло даже речи идти.
Посмотрите на Ричмонд сегодня.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:30

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:
  Первый написав:Всім привіт. Черговий тиждень болі від кржн.
Короткий анонс;
Сібістоімсоть 220 дол.
Ми всі помремо
Все впаде в ноль крім «моєї» прєлєсті купленої Па 2500 дол в лохматі роки.
:-)

Останнє речення про Макса? :)

Я хоть и на "пике"(с) отоварился, но сильно дешевле, сильно ближе к центру и не в такие лохматые года.

А от я хочу взяти цього місяця на котловані - то це буде розцінюватись, як купив на початку спаду, чи на самому піковому піці? :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:42

  airmax78 написав:drevlyanin беда в том, что эти перфекционисты-видшмагальщики, когда до дела доходит, тут же сбриваются. И времени у них нет и вообще за этим УК должна следить. Так, только почесать языками на форумах.


Ну хорошо, ждём сводок с полей об ваших действиях в оф-лайне. В сердцах мы с вами. Может когда нибудь, сидя в пентхаусе UNO City House, и книжку напишете" Моя борьба".
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ми стоїмо на грані грандіозного шухера РН


І як цей шухер буде реалізовано?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:50

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:drevlyanin беда в том, что эти перфекционисты-видшмагальщики, когда до дела доходит, тут же сбриваются. И времени у них нет и вообще за этим УК должна следить. Так, только почесать языками на форумах.


Ну хорошо, ждём сводок с полей об ваших действиях в оф-лайне. В сердцах мы с вами. Может когда нибудь, сидя в пентхаусе UNO City House, и книжку напишете" Моя борьба".

Красивая перспектива. Продам права на эканизацию романа компании LIONSGATE. Пусть снимут сиквел "Реквием по мечте".
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:58

  airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA Понимаю, что Зрадио это уже 200% откомментил, но все-таки, это че, ПЦ откладывается? Понятно, что не больше чем на 12-18 месяцев, но все-таки.

С 23.20 экономист рассказывает то же что говорил и я, обычный обыватель. зРадио, получается сел в лужу со своими прогнозами?
Конечно, можно сказать, что прогнозы на 12-18 месяцев после начала кризиса, но это были прогнозы, что в эти сроки будет дно, а не начнет падать. Согласно сути прогноза, что у нас все плохо, что американцы платят аренду с кредитных карт и т. п., должно было начать падать уже давно, а мы видим даже небольшой рост.
Если завтра земля налетит на небесную ось и цены упадут, будет ли это значить, что оправдался прогноз нашего местного экономиста, проспавшего факторы, про которые рассказывают с 23 мин в интервью? Нет. Это будет просто совпадение.
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:если учесть частные переводы заробитчан, которое не проходят ни по одной статье, привезенный в карманах нал, положительный счет текущих операций (а в третьем квартале с ним тоже будет все ОК), то получается, что Украина в хорошем плюсе.
Неудивительно, что растут валютные депо и валютные цены на недвигу, чего еще никогда не было при ослаблении гривны.

Такими темпами Украина просто распухнет от денег, притом от валюты. Ну это и видно по ценам на КРЖН. Раскупают даже любой неликвид по конским ценникам...

Именно это я и хотел сказать. Когда теория и цифры совпадают с тем, что видят глаза, ей больше веришь.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA когда-то написал, что по его наблюдениям, с инвестициями влетают обычно образованные люди. У нас есть уже два примера ошибочных прогнозов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:07

  Долярчик написав:А от я хочу взяти цього місяця на котловані - то це буде розцінюватись, як купив на початку спаду, чи на самому піковому піці? :D

це буде розцінюватися як покупка деривативу на поставку бетону,
якщо ти вважаєш, що РН впаде на 20% а дериватив за той час виросте в ціні за рахунок зміну стану готовності на 30%, то вважай що "заробив 10%", у порівнянні із варіантом, коли би брав "готове"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA

Если допустить, что он прав по поводу летнего укрепления курса, стоит ли в январе-феврале выходить в гривну?
Что будет с ценами на недвигу, которые в долларах как правило при укреплении гривны растут?
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:16

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA

Если допустить, что он прав по поводу летнего укрепления курса, стоит ли в январе-феврале выходить в гривну?
Что будет с ценами на недвигу, которые в долларах как правило при укреплении гривны растут?

Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов" :shock:
airmax78
 
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