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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:35
drevlyanin написав:
сидя в пентхаусе UNO City House
Вспомнил Уно, где он пропадает, с Медовым носится?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:37
Vlad442 написав: airmax78 написав:
https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA
Если допустить, что он прав по поводу летнего укрепления курса, стоит ли в январе-феврале выходить в гривну?
Что будет с ценами на недвигу, которые в долларах как правило при укреплении гривны растут?
Центр Милана позавидует Киеву, только так
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:38
Долярчик написав:
от я хочу взяти цього місяця на котловані
А если с котлованом торба будет? Проблемные сейчас стройки. Вон даже Интергалу доверия нет.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:51
flyman написав: Долярчик написав:
А от я хочу взяти цього місяця на котловані - то це буде розцінюватись, як купив на початку спаду, чи на самому піковому піці?
це буде розцінюватися як покупка деривативу на поставку бетону,
якщо ти вважаєш, що РН впаде на 20% а дериватив за той час виросте в ціні за рахунок зміну стану готовності на 30%, то вважай що "заробив 10%", у порівнянні із варіантом, коли би брав "готове"
flyman написав:
Далі, думаю, що у 2021 і 2022 (на дні цін) роблю/закінчую ремонти і виходжу в оренду.
Заодно потім можна буде брати іпотеку із заставою кавалірок (Долярчику привіт).
Так, десь наші думки переплітаються
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:51
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA
Если допустить, что он прав по поводу летнего укрепления курса, стоит ли в январе-феврале выходить в гривну?
Что будет с ценами на недвигу, которые в долларах как правило при укреплении гривны растут?
Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов"
вчерашный вопрос интересен? можно купить без ремонта квартиру, сделать ремонт и сразу будет 10%? будет 5% + 5% ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:53
stm написав:
..
Центр Милана позавидует Киеву, только так
центр Милана - это голубая мечта лендлордов и их карантинные слезы.
Все сдается под перманентные выставки, которых нет и непонятно когда откроют
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:59
Proofy написав: Долярчик написав:
от я хочу взяти цього місяця на котловані
А если с котлованом торба будет? Проблемные сейчас стройки. Вон даже Интергалу доверия нет.
Долярчик - везучий! Доказано В2В!
(вийшов сухий з води)
А якщо серйозно, то є ще варіанти, куди прилаштувати 2 Фонда?
- депо в гривні стало не цікавим!
- купити доляра? Так взимку купувати доляр(крім минулої зими), ну так ще й в мінус піти можна!
То що, є варіанти?
А нема!
Тому, що "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!" ©
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:03
Vlad442 написав:
С 23.20 экономист рассказывает то же что говорил и я, обычный обыватель
Тут есть 2 момента:
1) Умалишенные с табличками о крахе экономики на Уолл-Стрит стоят уже лет 140. Непрерывно. И иногда таки угадывают
2) И какой Кухар "экономист" я выше приводил пруфы - этот человек всерьез говорил о реалистичности роста ВВП на 40% за 5 лет уже тогда, когда экономики ЕС и ряда других стран были в рецессии (декабрь 2019-го), и очевидна была коррекция даже без пандемии. Я, кстати, предупреждал о ней на валютной ветке неоднократно.
Вы намеренно цепляетесь за одну информацию и игнорируете другую. Подход либо дешевого манипулятора, либо просто неумного зашоренного человека
Vlad442 написав:
зРадио, получается сел в лужу со своими прогнозами?
Конечно, можно сказать, что прогнозы на 12-18 месяцев после начала кризиса, но это были прогнозы, что в эти сроки будет дно, а не начнет падать
До-до-до-до-до ))) Именно поэтому к прогнозу я приписал (еще тогда - в мае), что скорость падения прогнозировать отказываюсь
Vlad442 написав:
Согласно сути прогноза, что у нас все плохо, что американцы платят аренду с кредитных карт и т. п., должно было начать падать уже давно, а мы видим даже небольшой рост
Мы видим небольшое падение, а не небольшой рост - вы даже между слов и смыслов умудряетесь врать!
Vlad442 написав:
Если завтра земля налетит на небесную ось и цены упадут, будет ли это значить, что оправдался прогноз нашего местного экономиста, проспавшего факторы, про которые рассказывают с 23 мин в интервью? Нет. Это будет просто совпадение
Ну от этой глупости я тоже давно застраховался. Ищите выше. Я ожидал, что растишки будут защищаться именно этим. Вы слишком предсказуемые
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:03
flyman написав:
Я взяв деривативи на нерухомість по тій ціні, яка мене влаштовувала, в тих локаціях, які мені підходили, в ті моменти, коли в мене була вільна ліквідність для "оточення Києва кавалірками в пішій доступності магістральних ліній ШРТ тіпа метро/електричка".
Тобто зійшлися потрібні фази Місяця, Сонця і ще кількох планет для здійснення плану.
По мірі будівництва деривативи ростуть в ціні, і девал і падіння КРЖН зменшать ріст, але в мінус не сподіваюся.
Далі, думаю, що у 2021 і 2022 (на дні цін) роблю/закінчую ремонти і виходжу в оренду.
Заодно потім можна буде брати іпотеку із заставою кавалірок (Долярчику привіт).
какая сверх доходность с учетом рисков?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:32
airmax78 написав:
Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов"
Виталик перекладывает дорожки в парках. Перекладывать трубы горячего водоснабжения ему некогда
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