Додано: Пон 07 гру, 2020 14:19

Serg-ik написав: airmax78 написав: Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов" Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов"

Виталик перекладывает дорожки в парках. Перекладывать трубы горячего водоснабжения ему некогда Виталик перекладывает дорожки в парках. Перекладывать трубы горячего водоснабжения ему некогда

Серж, сейчас я вам расскажу как работает система горячего водоснабжения, и почему мне приходится ставить водонагреватели, чтобы вы сняли свои претензии к Виталию Владимировичу.В общих чертах: в дом заходит теплоноситель (это совсем не та горячая вода, которая идет из крана) и попадает в минимум 2 контура: отопление и горячее водоснабжение.Но каким образом попадает? Не напрямую, а через теплообменники. Т.е. теплоноситель в доме физически вообще не расходуется - он только отдает свою температуру воде, находящейся в системе отопления и в системе горячего водоснабжения дома. Поэтому перекладывать трубы не надо. Если бы надо было, то и отопления в доме не было бы. Виталий не "уиноуатый".Теперь самое интересное: отоплением пользуются все, кроме самых отъявленных вильнолюдей. Поэтому с ним вопросов нет. А вот горячей водой из общей системы сейчас пользуются единицы. Что означает, что если контур на горячее водоснабжение открыт и теплообменник нагревает холодную воду в ней, а при этом этой водой пользуются %%20 жильцов,то нагретая вода просто стоит и остывает в трубах. Соответственно теплообменник снова ее нагревает и т.д. Самый каверзный вопрос: какая же реально при этом получается стоимость потребленной горячей воды и кто за это платит. И вот ответ на этот вопрос время от времени меняется. Но грубо: сейчас платят ВСЕ сособственники, т.к.опять же грубо, тепло, отданное теплоносителем на нагрев горячей воды учитывается общедомовым счетчиком. Да, люди, потребляющие горячую воду, платят за горячую воду по счетчикам, но там какая-то хитроумная формула по отоплению МЗК, которая позволяет КТЭ размазывать большую часть тепла, использованного на нагрев горячей воды - на отопление МЗК. Почему часто у людей счет за отопление МЗК и превышает счет за отопление квартиры.Поэтому экономнее - всем отказаться от горячей воды и контур перекрыть, чтобы теплоноситель нагревал только систему отопления. Но опять же это при условии, что в доме есть достаточная мощность по э/э чтобы выдержать все водонагреватели.Все сложно.