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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:55
proftpd66 написав: flyman написав:
Я взяв деривативи на нерухомість по тій ціні, яка мене влаштовувала, в тих локаціях, які мені підходили, в ті моменти, коли в мене була вільна ліквідність для "оточення Києва кавалірками в пішій доступності магістральних ліній ШРТ тіпа метро/електричка".
Тобто зійшлися потрібні фази Місяця, Сонця і ще кількох планет для здійснення плану.
По мірі будівництва деривативи ростуть в ціні, і девал і падіння КРЖН зменшать ріст, але в мінус не сподіваюся.
Далі, думаю, що у 2021 і 2022 (на дні цін) роблю/закінчую ремонти і виходжу в оренду.
Заодно потім можна буде брати іпотеку із заставою кавалірок (Долярчику привіт).
какая сверх доходность с учетом рисков?
5+5
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 07 гру, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:56
proftpd66 написав:
вчерашный вопрос интересен? можно купить без ремонта квартиру, сделать ремонт и сразу будет 10%? будет 5% + 5% ?
Есть варианты. Может быть 2% + 8%. Или 7% + 3%. Менее вероятно 1% + 9%.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:17
airmax78 написав: proftpd66 написав:
вчерашный вопрос интересен? можно купить без ремонта квартиру, сделать ремонт и сразу будет 10%? будет 5% + 5% ?
Есть варианты. Может быть 2% + 8%. Или 7% + 3%. Менее вероятно 1% + 9%.
Тобто, простіше не заморочуватись з ремонтом і продавати голі стіни? (якщо брати на перепродажу)
А чи не найкращий варіант, купити для перепродажу/зробити ремонт/здати в оренду/ - і вже через 3-5р. продати?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:19
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов"
Виталик перекладывает дорожки в парках. Перекладывать трубы горячего водоснабжения ему некогда
Серж, сейчас я вам расскажу как работает система горячего водоснабжения, и почему мне приходится ставить водонагреватели, чтобы вы сняли свои претензии к Виталию Владимировичу.
В общих чертах: в дом заходит теплоноситель (это совсем не та горячая вода, которая идет из крана) и попадает в минимум 2 контура: отопление и горячее водоснабжение.
Но каким образом попадает? Не напрямую, а через теплообменники. Т.е. теплоноситель в доме физически вообще не расходуется - он только отдает свою температуру воде, находящейся в системе отопления и в системе горячего водоснабжения дома. Поэтому перекладывать трубы не надо. Если бы надо было, то и отопления в доме не было бы. Виталий не "уиноуатый".
Теперь самое интересное: отоплением пользуются все, кроме самых отъявленных вильнолюдей. Поэтому с ним вопросов нет. А вот горячей водой из общей системы сейчас пользуются единицы. Что означает, что если контур на горячее водоснабжение открыт и теплообменник нагревает холодную воду в ней, а при этом этой водой пользуются %%20 жильцов,то нагретая вода просто стоит и остывает в трубах. Соответственно теплообменник снова ее нагревает и т.д. Самый каверзный вопрос: какая же реально при этом получается стоимость потребленной горячей воды и кто за это платит. И вот ответ на этот вопрос время от времени меняется. Но грубо: сейчас платят ВСЕ сособственники, т.к.опять же грубо, тепло, отданное теплоносителем на нагрев горячей воды учитывается общедомовым счетчиком. Да, люди, потребляющие горячую воду, платят за горячую воду по счетчикам, но там какая-то хитроумная формула по отоплению МЗК, которая позволяет КТЭ размазывать большую часть тепла, использованного на нагрев горячей воды - на отопление МЗК. Почему часто у людей счет за отопление МЗК и превышает счет за отопление квартиры.
Поэтому экономнее - всем отказаться от горячей воды и контур перекрыть, чтобы теплоноситель нагревал только систему отопления. Но опять же это при условии, что в доме есть достаточная мощность по э/э чтобы выдержать все водонагреватели.
Все сложно.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:24
Долярчик написав:
А чи не найкращий варіант, купити для перепродажу/зробити ремонт/здати в оренду/ - і вже через 3-5р. продати?
Сделать ремонт, отбить его арендой, после чего продать со слегонца подуставшим ремонтом - гениальная математика, ящетаю. В чем глубокий смысл сих действий?
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:26
airmax78 написав: proftpd66 написав:
вчерашный вопрос интересен? можно купить без ремонта квартиру, сделать ремонт и сразу будет 10%? будет 5% + 5% ?
Есть варианты. Может быть 2% + 8%. Или 7% + 3%. Менее вероятно 1% + 9%.
например,
2% - выграшный билет, если купить ниже рынка весь объект.
8% - выиграть, продать с ремонтом.
даже, если поменять местами 2% и 8%. Около 7%-10% неплохо, если это реалистично.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 15:00
Vlad442 написав:
UA когда-то написал, что по его наблюдениям, с инвестициями влетают обычно образованные люди. У нас есть уже два примера ошибочных прогнозов.
А доллярчик скупает квартиры и выходит сухой изб2б.)
Сейчас ещё и со вторым котлованом прокатит))
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Додано: Пон 07 гру, 2020 15:08
Natt написав: Долярчик написав:
А чи не найкращий варіант, купити для перепродажу/зробити ремонт/здати в оренду/ - і вже через 3-5р. продати?
Сделать ремонт, отбить его арендой, после чего продать со слегонца подуставшим ремонтом - гениальная математика, ящетаю. В чем глубокий смысл сих действий?
1. Ну так, наче, до 3х років діє подак на продаж, ні?
2. Є надія, що орендарі дуже не вб'ють ремонт за 3р. і, зробивши легку косметику, можна продати, як готове з ремонтом
3. Ну і за 3р. нерухомість мала б додати в ціні!(тут швидше за 3-5р
)
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 07 гру, 2020 15:08
Natt написав: Долярчик написав:
А чи не найкращий варіант, купити для перепродажу/зробити ремонт/здати в оренду/ - і вже через 3-5р. продати?
Сделать ремонт, отбить его арендой, после чего продать со слегонца подуставшим ремонтом - гениальная математика, ящетаю. В чем глубокий смысл сих действий?
Кого же пускать нужно, чтоб за три года ремонт "подустал"?
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Додано: Пон 07 гру, 2020 15:10
hume написав: Vlad442 написав:
UA когда-то написал, что по его наблюдениям, с инвестициями влетают обычно образованные люди. У нас есть уже два примера ошибочных прогнозов.
А доллярчик скупает квартиры и выходит сухой изб2б.)
Сейчас ещё и со вторым котлованом прокатит))
Там рядом с Подол Резиденс или как его там, то, что Вам так не понравилось (вполне справедливо), был еще один участник рейтинга - БЦ Гефест. Хозяин и идейный вдохновитель - грек чуть ли не с 3мя классами образования (что угадывается по внешнему виду его объектов). Один из крупнейших одесских застройщиков (к несчастью).
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 07 гру, 2020 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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