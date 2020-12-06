На соседней ветке царит примерно такая же атмосфера антипрививочного мракобесия, как здесь - финансового оппортунизма. Увы, невежество всегда в почете у невежд...
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Додано: Пон 07 гру, 2020 15:18
На соседней ветке царит примерно такая же атмосфера антипрививочного мракобесия, как здесь - финансового оппортунизма. Увы, невежество всегда в почете у невежд...
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:22
ЗанимательныеЦифры
- Начиная с 2013 года (7 полных лет) ТОП-13 застройщиков Киева сдали 192 дома с суммарной задержкой на всех - 99 месяцев.
- На сегодня у них же в строительстве 143 дома (а значит с теми же темпами их строить аж лет 5) с УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ суммарной задержкой 146 месяцев (и эти дома еще не сданы и задержка только растет).
- Инвестиции в первичку становятся все опаснее ...
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:27
На этой ветке все за вакцинацию. 100%.
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:29
За крок до перевороту думок! ©
Ні, ну от ви смієтесь, але реальність справді така, що люди "без диплома" - краще розбираються в житті з різними речами, ніж ті, що мають, навіть, 2 диплома!(доказано моєю жінкою-вчителькою, яка має ДВА диплома і зарплатню майже 6тис. грн/міс)
А її скромний чоловік Долярчик:
- зумів створити бізнес! (хоть трохи не такий, як хотілось)
- зумів наскирдувати на 53м2, які взяв на котловані!(4км від центру міста)
- зумів наскирдувати на ремонт і зробити його "своїми руками"!
- зумів вийти сухим з б2б, а не вкласти туди своїх 2 Фонда!
- зумів наскирдувати на 2 Фонда, щоб знову влізти в котлован!(вже цього місяця)
То хто тут не знається в тонкощах стратегій інвестування і, взагалі, в тонкощах життя?!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 07 гру, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Люди малообразованные, даже не подозревают о рисках и проблемах, которые их ждут, поэтому просто берут и делают, пока люди образованные все взвешивают и оценивают риски. И часто эти малообразованные попадают по полной, исчезают в лесах, скрываются от кредиторов, но иногда им везет.
Ну и да, пока образованные все взвешивают и оценивают, но ничего не делают, малообразованные (те кому везет) добиваются успеха.
И мы видим это и на этом форуме в т.ч.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 07 гру, 2020 15:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:31
Весело. Но помимо задержки сроков есть еще бОльший риск - дефицит финансирования. 143 несданных дома - это невыполненные обязательства на 4-5 млрд долларов. Пирамида устойчива только тогда, когда объемы перманентно растут, но обвал инвестиционного потока в жилое строительство в 3-м квартале составил уже 70% в годовом исчислении... Улыбаемся и машем!
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:46
не хотите в свете этого высказывания прокомментировать кейс с тем как зрадио поначалу борзо тыкал "малообразованным физлицам" данные "команды профессионалов" из луна, а потом вдруг резко заткнулся и теперь старательно обходит эту тему?
или лично ваш кейс, когда вы по вашим собственным словам в упор не видели факторы для роста в 15ом-16ом и заслуженно носили титул предводителя растишек?
выражение "горе от ума" не сегодня придумано, люди часто слишком переоценивают свои умственные возможности и способности к анализу, по разным причинам, включая излишнее доверие к исходным данным, но тем не менее
ничего личного, просто констатация
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 07 гру, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:52
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:57
Просто те, кто изучали экономику, часто находятся в плену теории рационального выбора. А она них не работает в нашей стране, да и в других странах со скрипом.
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:58
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