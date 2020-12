Додано: Пон 07 гру, 2020 15:46

airmax78 написав: Люди малообразованные, даже не подозревают о рисках и проблемах, которые их ждут, поэтому просто берут и делают, пока люди образованные все взвешивают и оценивают риски. И часто эти малообразованные попадают по полной, исчезают в лесах, скрываются от кредиторов, но иногда им везет. Люди малообразованные, даже не подозревают о рисках и проблемах, которые их ждут, поэтому просто берут и делают, пока люди образованные все взвешивают и оценивают риски. И часто эти малообразованные попадают по полной, исчезают в лесах, скрываются от кредиторов, но иногда им везет.



не хотите в свете этого высказывания прокомментировать кейс с тем как зрадио поначалу борзо тыкал "малообразованным физлицам" данные "команды профессионалов" из луна, а потом вдруг резко заткнулся и теперь старательно обходит эту тему?

или лично ваш кейс, когда вы по вашим собственным словам в упор не видели факторы для роста в 15ом-16ом и заслуженно носили титул предводителя растишек?

выражение "горе от ума" не сегодня придумано, люди часто слишком переоценивают свои умственные возможности и способности к анализу, по разным причинам, включая излишнее доверие к исходным данным, но тем не менее

ничего личного, просто констатация не хотите в свете этого высказывания прокомментировать кейс с тем как зрадио поначалу борзо тыкал "малообразованным физлицам" данные "команды профессионалов" из луна, а потом вдруг резко заткнулся и теперь старательно обходит эту тему?или лично ваш кейс, когда вы по вашим собственным словам в упор не видели факторы для роста в 15ом-16ом и заслуженно носили титул предводителя растишек?выражение "горе от ума" не сегодня придумано, люди часто слишком переоценивают свои умственные возможности и способности к анализу, по разным причинам, включая излишнее доверие к исходным данным, но тем не менееничего личного, просто констатация

Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 07 гру, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.