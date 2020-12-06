Додано: Пон 07 гру, 2020 15:31

Люди малообразованные, даже не подозревают о рисках и проблемах, которые их ждут, поэтому просто берут и делают, пока люди образованные все взвешивают и оценивают риски. И часто эти малообразованные попадают по полной, исчезают в лесах, скрываются от кредиторов, но иногда им везет.

Ну и да, пока образованные все взвешивают и оценивают, но ничего не делают, малообразованные (те кому везет) добиваются успеха.

И мы видим это и на этом форуме в т.ч.