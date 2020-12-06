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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5828582958305831>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:59

  hume написав:
  Долярчик написав:[
- зумів вийти сухим з б2б, а не вкласти туди своїх 2 Фонда!

То есть ты серьёзно думал туда закинуть 2 фонда??

Об этом в моем посте выше. Тупо - повезло. Страх победил жадность. Хотя тому как Долярек колебался все мы были очевидцами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:04

  airmax78 написав:Просто те, кто изучали экономику, часто находятся в плену теории рационального выбора. А она них не работает в нашей стране, да и в других странах со скрипом.


просто кое кто иногда ошибочно считает себя умнее других, макс :mrgreen:
я прекрасно помню наши дискуссии летом 16го, когда вы с апломбом доказывали шо никаких предпосылок для роста нет и быть не может, а я, видя как стремительно растет аренда коммерции, осторожно спрашивал шо может у вас хоть ощущение шо все налаживается есть?
но вы были непоколебимы
так может вы немного не ту экономику изучали, если вы и такие как вы так часто попадаете пальцем в небо? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:17

kingkongovets Не соглашусь. До конца 2016 года линия фронта все еще оставалась нестабильной. Война - это форс-мажор. И как в ситуации форс-мажора принимать решения об инвестировании я хз. Рационально было думать, что люди в такой ситуации точно не будут бетонироваться. Но, я же говорю: нифига эта теория рационального поведения не работает. В начале 2017го - и мне уже стало очевидно, что у нас замороженный конфликт, а не горячая война со всеми вытекающими. Поэтому я быстренько переобулся и в конце апреля уже подписал договор, который закрыл в середине мая из-за праздников.
P.S. Тогда, кстати, некоторые мои коллеги крутили пальцем у виска на это мое решение.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 07 гру, 2020 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:18

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:не хотите в свете этого высказывания прокомментировать кейс с тем как зрадио поначалу борзо тыкал "малообразованным физлицам" данные "команды профессионалов" из луна, а потом вдруг резко заткнулся и теперь старательно обходит эту тему?
или лично ваш кейс, когда вы по вашим собственным словам в упор не видели факторы для роста в 15ом-16ом и заслуженно носили титул предводителя растишек?
выражение "горе от ума" не сегодня придумано, люди часто слишком переоценивают свои умственные возможности и способности к анализу, по разным причинам, включая излишнее доверие к исходным данным, но тем не менее
ничего личного, просто констатация

Просто те, кто изучали экономику, часто находятся в плену теории рационального выбора. А она них не работает в нашей стране, да и в других странах со скрипом.


Эх, жаль, нельзя развидеть испражнения игнорируемого персонажа в цитатах других пользователей :cry: То, что он не читал Грибоедова - еще полбеды. Но пропагандировать безграмотность - это уже слишком.

Что до твоего комментария, то примеры успешной слепой веры, интуиции, удачи разумеется, есть. В том числе очень громкие - Рокфеллер, Форд, Дисней, Кампрад, Делл, Брэнсон, Джобс... Великих безграмотных людей тысячи. Но заурядных безграмотных - миллиарды :mrgreen: Типичная "ошибка выжившего"... Мы слышим истории успеха, но не услышим истории провала...
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:То есть ты серьёзно думал туда закинуть 2 фонда?

#яжнелох! Тому і зайшов сумою, яку було не шкода втратити!
  stm написав:Та ладно, теперь интереснее котлован+ипотека. Ждём подробностей

#яжнелох! :lol:
Тому будете здивовані через 2 тижні, як я розрулив ситуацію ;)

п. с.
Забув дописати:
#явамнічогонеобіцяв! :wink: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 07 гру, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:23

airmax78

не похоже ли сейчас эта инвестиция в 10% в азартную игру? если будет клиент который купит, то будет заработок 10%. А если клиент не купит и не снимет во время, то будет 1%-2% годовых? зачем такой риск необходим? смысл?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:25

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Если допустить, что он прав по поводу летнего укрепления курса, стоит ли в январе-феврале выходить в гривну?
Что будет с ценами на недвигу, которые в долларах как правило при укреплении гривны растут?

Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов" :shock:

Перевожу на человеческий язык. Эту дорогую модель мы не закупали, потому что думали, что кризис и все пропало. Сейчас бегаем по всей Украине чтобы ее найти, но сказать это не можем, поэтому чтобы набить цену скажем, что мы крутые и лажаем потому что у нас слишком много заказов.

Сейчас во многих областях есть перебои с импортом. Импортеры снизили закупки и ассортимент в преддверии потрясений, которых не произошло. Нарастить запасы это время и деньги.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:27

  airmax78 написав:kingkongovets Не соглашусь. До конца 2016 года линия фронта все еще оставалась нестабильной. Война - это форс-мажор. И как в ситуации форс-мажора принимать решения об инвестировании я хз. Рационально было думать, что люди в такой ситуации точно не будут бетонироваться. Но, я же говорю: нифига эта теория рационального поведения не работает. В начале 2017го - и мне уже стало очевидно, что у нас замороженный конфликт, а не горячая война со всеми вытекающими. Поэтому я быстренько переобулся и в конце апреля уже подписал договор, который закрыл в середине мая из-за праздников.
P.S. Тогда, кстати, некоторые мои коллеги крутили пальцем у виска на это мое решение.


та можете не соглашаться, я ж с вами не спорю, а просто констатирую факт
я почти весь 14й провел в ато, а в 15ом купил коммерции в недостроях более чем на полляма, как думаете почему?
а я скажу - потому шо информирован был чуток получше чем вы и видел шо свинорылые уже выдохлись и блицкриг у них не удался
а вообще все в итоге решает конечная прибыль, шоп кто ни говорил и чем бы свои проепы не оправдывал
мы ж тут про деньги говорим, а не меряемся кто лучше изучал экономику :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:28

  proftpd66 написав:airmax78

не похоже ли сейчас эта инвестиция в 10% в азартную игру? если будет клиент который купит, то будет заработок 10%. А если клиент не купит и не снимет во время, то будет 1%-2% годовых? зачем такой риск необходим? смысл?

Проф, 10% годовых на аренде. При продаже - не знаю, зависит от того насколько срочно мне надо будет продать.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:28

zРадио
При здоровой экономике строительства задержки только мешают застройщикам. А поскольку идет рост задержек, это свидетельствует как раз обо все Вами сказанном
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