Об этом в моем посте выше. Тупо - повезло. Страх победил жадность. Хотя тому как Долярек колебался все мы были очевидцами.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 15:59
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:04
просто кое кто иногда ошибочно считает себя умнее других, макс
я прекрасно помню наши дискуссии летом 16го, когда вы с апломбом доказывали шо никаких предпосылок для роста нет и быть не может, а я, видя как стремительно растет аренда коммерции, осторожно спрашивал шо может у вас хоть ощущение шо все налаживается есть?
но вы были непоколебимы
так может вы немного не ту экономику изучали, если вы и такие как вы так часто попадаете пальцем в небо?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:17
kingkongovets Не соглашусь. До конца 2016 года линия фронта все еще оставалась нестабильной. Война - это форс-мажор. И как в ситуации форс-мажора принимать решения об инвестировании я хз. Рационально было думать, что люди в такой ситуации точно не будут бетонироваться. Но, я же говорю: нифига эта теория рационального поведения не работает. В начале 2017го - и мне уже стало очевидно, что у нас замороженный конфликт, а не горячая война со всеми вытекающими. Поэтому я быстренько переобулся и в конце апреля уже подписал договор, который закрыл в середине мая из-за праздников.
P.S. Тогда, кстати, некоторые мои коллеги крутили пальцем у виска на это мое решение.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 07 гру, 2020 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:18
Эх, жаль, нельзя развидеть испражнения игнорируемого персонажа в цитатах других пользователей То, что он не читал Грибоедова - еще полбеды. Но пропагандировать безграмотность - это уже слишком.
Что до твоего комментария, то примеры успешной слепой веры, интуиции, удачи разумеется, есть. В том числе очень громкие - Рокфеллер, Форд, Дисней, Кампрад, Делл, Брэнсон, Джобс... Великих безграмотных людей тысячи. Но заурядных безграмотных - миллиарды Типичная "ошибка выжившего"... Мы слышим истории успеха, но не услышим истории провала...
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
#яжнелох! Тому і зайшов сумою, яку було не шкода втратити!
#яжнелох!
Тому будете здивовані через 2 тижні, як я розрулив ситуацію
п. с.
Забув дописати:
#явамнічогонеобіцяв!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 07 гру, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:23
airmax78
не похоже ли сейчас эта инвестиция в 10% в азартную игру? если будет клиент который купит, то будет заработок 10%. А если клиент не купит и не снимет во время, то будет 1%-2% годовых? зачем такой риск необходим? смысл?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:25
Перевожу на человеческий язык. Эту дорогую модель мы не закупали, потому что думали, что кризис и все пропало. Сейчас бегаем по всей Украине чтобы ее найти, но сказать это не можем, поэтому чтобы набить цену скажем, что мы крутые и лажаем потому что у нас слишком много заказов.
Сейчас во многих областях есть перебои с импортом. Импортеры снизили закупки и ассортимент в преддверии потрясений, которых не произошло. Нарастить запасы это время и деньги.
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:27
та можете не соглашаться, я ж с вами не спорю, а просто констатирую факт
я почти весь 14й провел в ато, а в 15ом купил коммерции в недостроях более чем на полляма, как думаете почему?
а я скажу - потому шо информирован был чуток получше чем вы и видел шо свинорылые уже выдохлись и блицкриг у них не удался
а вообще все в итоге решает конечная прибыль, шоп кто ни говорил и чем бы свои проепы не оправдывал
мы ж тут про деньги говорим, а не меряемся кто лучше изучал экономику
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:28
Проф, 10% годовых на аренде. При продаже - не знаю, зависит от того насколько срочно мне надо будет продать.
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:28
zРадио
При здоровой экономике строительства задержки только мешают застройщикам. А поскольку идет рост задержек, это свидетельствует как раз обо все Вами сказанном
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