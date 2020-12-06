Додано: Пон 07 гру, 2020 16:27

airmax78 написав: kingkongovets Не соглашусь. До конца 2016 года линия фронта все еще оставалась нестабильной. Война - это форс-мажор. И как в ситуации форс-мажора принимать решения об инвестировании я хз. Рационально было думать, что люди в такой ситуации точно не будут бетонироваться. Но, я же говорю: нифига эта теория рационального поведения не работает. В начале 2017го - и мне уже стало очевидно, что у нас замороженный конфликт, а не горячая война со всеми вытекающими. Поэтому я быстренько переобулся и в конце апреля уже подписал договор, который закрыл в середине мая из-за праздников.

P.S. Тогда, кстати, некоторые мои коллеги крутили пальцем у виска на это мое решение. Не соглашусь. До конца 2016 года линия фронта все еще оставалась нестабильной. Война - это форс-мажор. И как в ситуации форс-мажора принимать решения об инвестировании я хз. Рационально было думать, что люди в такой ситуации точно не будут бетонироваться. Но, я же говорю: нифига эта теория рационального поведения не работает. В начале 2017го - и мне уже стало очевидно, что у нас замороженный конфликт, а не горячая война со всеми вытекающими. Поэтому я быстренько переобулся и в конце апреля уже подписал договор, который закрыл в середине мая из-за праздников.P.S. Тогда, кстати, некоторые мои коллеги крутили пальцем у виска на это мое решение.

та можете не соглашаться, я ж с вами не спорю, а просто констатирую фактя почти весь 14й провел в ато, а в 15ом купил коммерции в недостроях более чем на полляма, как думаете почему?а я скажу - потому шо информирован был чуток получше чем вы и видел шо свинорылые уже выдохлись и блицкриг у них не удалсяа вообще все в итоге решает конечная прибыль, шоп кто ни говорил и чем бы свои проепы не оправдывалмы ж тут про деньги говорим, а не меряемся кто лучше изучал экономику