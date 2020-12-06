Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Если допустить, что он прав по поводу летнего укрепления курса, стоит ли в январе-феврале выходить в гривну? Что будет с ценами на недвигу, которые в долларах как правило при укреплении гривны растут?
Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов"
Перевожу на человеческий язык. Эту дорогую модель мы не закупали, потому что думали, что кризис и все пропало. Сейчас бегаем по всей Украине чтобы ее найти, но сказать это не можем, поэтому чтобы набить цену скажем, что мы крутые и лажаем потому что у нас слишком много заказов.
Сейчас во многих областях есть перебои с импортом. Импортеры снизили закупки и ассортимент в преддверии потрясений, которых не произошло. Нарастить запасы это время и деньги.
airmax78 написав:Серж, сейчас я вам расскажу как работает система горячего водоснабжения, и почему мне приходится ставить водонагреватели, чтобы вы сняли свои претензии к Виталию Владимировичу. В общих чертах: в дом заходит теплоноситель (это совсем не та горячая вода, которая идет из крана) и попадает в минимум 2 контура: отопление и горячее водоснабжение. Но каким образом попадает? Не напрямую, а через теплообменники. Т.е. теплоноситель в доме физически вообще не расходуется - он только отдает свою температуру воде, находящейся в системе отопления и в системе горячего водоснабжения дома. Поэтому перекладывать трубы не надо
Чувствуется подготовка В домах 60-80-х годов эти теплообменники стоят?
KtoStroit написав:ЗанимательныеЦифры - Начиная с 2013 года (7 полных лет) ТОП-13 застройщиков Киева сдали 192 дома с суммарной задержкой на всех - 99 месяцев. - На сегодня у них же в строительстве 143 дома (а значит с теми же темпами их строить аж лет 5) с УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ суммарной задержкой 146 месяцев (и эти дома еще не сданы и задержка только растет). - Инвестиции в первичку становятся все опаснее ...
airmax78 написав:Серж, сейчас я вам расскажу как работает система горячего водоснабжения, и почему мне приходится ставить водонагреватели, чтобы вы сняли свои претензии к Виталию Владимировичу. В общих чертах: в дом заходит теплоноситель (это совсем не та горячая вода, которая идет из крана) и попадает в минимум 2 контура: отопление и горячее водоснабжение. Но каким образом попадает? Не напрямую, а через теплообменники. Т.е. теплоноситель в доме физически вообще не расходуется - он только отдает свою температуру воде, находящейся в системе отопления и в системе горячего водоснабжения дома. Поэтому перекладывать трубы не надо
Чувствуется подготовка В домах 60-80-х годов эти теплообменники стоят?
Да, конечно. Допотопные, без автоматики, регулируемые кувалдой, но стоят. Серж, как только Вы окунетесь в работу ОСМД - Вы еще не такое узнаете. Кстати, еще одна причина, почему именно ОСМД должно управлять домом, а не ЖЭК или кто-то еще. Им на эти нюансы, зачастую, насрать.
Vlad442 написав:Смешная зверушка. Стиль общения просто огонь. Именно то, что нужно, чтобы оживить ветку.
Сказал сапожник без сапог. Вы и дня не можете выдержать, чтобы не предпринять попытку меня оклеветать. Ну нравится вам беллетристика Кухара - наслаждайтесь. Я причем? Сделайте одолжение - хотя бы день проживите без зРадио в своих постах. А если уж никак - не склоняйте трусливо в 3-м лице, а адресуйте вопросы и замечания напрямую! Спасибо