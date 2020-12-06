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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5828582958305831

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:30

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Если допустить, что он прав по поводу летнего укрепления курса, стоит ли в январе-феврале выходить в гривну?
Что будет с ценами на недвигу, которые в долларах как правило при укреплении гривны растут?

Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов" :shock:

Перевожу на человеческий язык. Эту дорогую модель мы не закупали, потому что думали, что кризис и все пропало. Сейчас бегаем по всей Украине чтобы ее найти, но сказать это не можем, поэтому чтобы набить цену скажем, что мы крутые и лажаем потому что у нас слишком много заказов.

Сейчас во многих областях есть перебои с импортом. Импортеры снизили закупки и ассортимент в преддверии потрясений, которых не произошло. Нарастить запасы это время и деньги.

Связаться удалось. Все есть. Завтра привезут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, сейчас я вам расскажу как работает система горячего водоснабжения, и почему мне приходится ставить водонагреватели, чтобы вы сняли свои претензии к Виталию Владимировичу.
В общих чертах: в дом заходит теплоноситель (это совсем не та горячая вода, которая идет из крана) и попадает в минимум 2 контура: отопление и горячее водоснабжение.
Но каким образом попадает? Не напрямую, а через теплообменники. Т.е. теплоноситель в доме физически вообще не расходуется - он только отдает свою температуру воде, находящейся в системе отопления и в системе горячего водоснабжения дома. Поэтому перекладывать трубы не надо

Чувствуется подготовка
В домах 60-80-х годов эти теплообменники стоят?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:31

  KtoStroit написав:ЗанимательныеЦифры
- Начиная с 2013 года (7 полных лет) ТОП-13 застройщиков Киева сдали 192 дома с суммарной задержкой на всех - 99 месяцев.
- На сегодня у них же в строительстве 143 дома (а значит с теми же темпами их строить аж лет 5) с УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ суммарной задержкой 146 месяцев (и эти дома еще не сданы и задержка только растет).
- Инвестиции в первичку становятся все опаснее ...

А чего тогда согласно ЛУН
https://lun.ua/uk/%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0 ... 1%83%D0%B4
только у КГС 104 будинки в процесі у 31 ЖК
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вы намеренно цепляетесь за одну информацию и игнорируете другую. Подход либо дешевого манипулятора, либо просто неумного зашоренного человека
  zРадио написав:вы даже между слов и смыслов умудряетесь врать!
  zРадио написав:Ну от этой глупости я тоже давно застраховался. Ищите выше. Я ожидал, что растишки будут защищаться именно этим. Вы слишком предсказуемые
  zРадио написав:На соседней ветке царит примерно такая же атмосфера антипрививочного мракобесия, как здесь - финансового оппортунизма. Увы, невежество всегда в почете у невежд...

Смешная зверушка.
Стиль общения просто огонь. Именно то, что нужно, чтобы оживить ветку.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:38

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, сейчас я вам расскажу как работает система горячего водоснабжения, и почему мне приходится ставить водонагреватели, чтобы вы сняли свои претензии к Виталию Владимировичу.
В общих чертах: в дом заходит теплоноситель (это совсем не та горячая вода, которая идет из крана) и попадает в минимум 2 контура: отопление и горячее водоснабжение.
Но каким образом попадает? Не напрямую, а через теплообменники. Т.е. теплоноситель в доме физически вообще не расходуется - он только отдает свою температуру воде, находящейся в системе отопления и в системе горячего водоснабжения дома. Поэтому перекладывать трубы не надо

Чувствуется подготовка
В домах 60-80-х годов эти теплообменники стоят?

Да, конечно. Допотопные, без автоматики, регулируемые кувалдой, но стоят. Серж, как только Вы окунетесь в работу ОСМД - Вы еще не такое узнаете. Кстати, еще одна причина, почему именно ОСМД должно управлять домом, а не ЖЭК или кто-то еще. Им на эти нюансы, зачастую, насрать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:54

  Vlad442 написав:Смешная зверушка.
Стиль общения просто огонь. Именно то, что нужно, чтобы оживить ветку.


Сказал сапожник без сапог. Вы и дня не можете выдержать, чтобы не предпринять попытку меня оклеветать. Ну нравится вам беллетристика Кухара - наслаждайтесь. Я причем? Сделайте одолжение - хотя бы день проживите без зРадио в своих постах. А если уж никак - не склоняйте трусливо в 3-м лице, а адресуйте вопросы и замечания напрямую! Спасибо
zРадио
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