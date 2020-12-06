Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Если допустить, что он прав по поводу летнего укрепления курса, стоит ли в январе-феврале выходить в гривну? Что будет с ценами на недвигу, которые в долларах как правило при укреплении гривны растут?
Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов"
Перевожу на человеческий язык. Эту дорогую модель мы не закупали, потому что думали, что кризис и все пропало. Сейчас бегаем по всей Украине чтобы ее найти, но сказать это не можем, поэтому чтобы набить цену скажем, что мы крутые и лажаем потому что у нас слишком много заказов.
Сейчас во многих областях есть перебои с импортом. Импортеры снизили закупки и ассортимент в преддверии потрясений, которых не произошло. Нарастить запасы это время и деньги.
airmax78 написав:Серж, сейчас я вам расскажу как работает система горячего водоснабжения, и почему мне приходится ставить водонагреватели, чтобы вы сняли свои претензии к Виталию Владимировичу. В общих чертах: в дом заходит теплоноситель (это совсем не та горячая вода, которая идет из крана) и попадает в минимум 2 контура: отопление и горячее водоснабжение. Но каким образом попадает? Не напрямую, а через теплообменники. Т.е. теплоноситель в доме физически вообще не расходуется - он только отдает свою температуру воде, находящейся в системе отопления и в системе горячего водоснабжения дома. Поэтому перекладывать трубы не надо
Чувствуется подготовка В домах 60-80-х годов эти теплообменники стоят?
KtoStroit написав:ЗанимательныеЦифры - Начиная с 2013 года (7 полных лет) ТОП-13 застройщиков Киева сдали 192 дома с суммарной задержкой на всех - 99 месяцев. - На сегодня у них же в строительстве 143 дома (а значит с теми же темпами их строить аж лет 5) с УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ суммарной задержкой 146 месяцев (и эти дома еще не сданы и задержка только растет). - Инвестиции в первичку становятся все опаснее ...
airmax78 написав:Серж, сейчас я вам расскажу как работает система горячего водоснабжения, и почему мне приходится ставить водонагреватели, чтобы вы сняли свои претензии к Виталию Владимировичу. В общих чертах: в дом заходит теплоноситель (это совсем не та горячая вода, которая идет из крана) и попадает в минимум 2 контура: отопление и горячее водоснабжение. Но каким образом попадает? Не напрямую, а через теплообменники. Т.е. теплоноситель в доме физически вообще не расходуется - он только отдает свою температуру воде, находящейся в системе отопления и в системе горячего водоснабжения дома. Поэтому перекладывать трубы не надо
Чувствуется подготовка В домах 60-80-х годов эти теплообменники стоят?
Да, конечно. Допотопные, без автоматики, регулируемые кувалдой, но стоят. Серж, как только Вы окунетесь в работу ОСМД - Вы еще не такое узнаете. Кстати, еще одна причина, почему именно ОСМД должно управлять домом, а не ЖЭК или кто-то еще. Им на эти нюансы, зачастую, насрать.
Vlad442 написав:Смешная зверушка. Стиль общения просто огонь. Именно то, что нужно, чтобы оживить ветку.
Сказал сапожник без сапог. Вы и дня не можете выдержать, чтобы не предпринять попытку меня оклеветать. Ну нравится вам беллетристика Кухара - наслаждайтесь. Я причем? Сделайте одолжение - хотя бы день проживите без зРадио в своих постах. А если уж никак - не склоняйте трусливо в 3-м лице, а адресуйте вопросы и замечания напрямую! Спасибо
Долярчик написав:А чи не найкращий варіант, купити для перепродажу/зробити ремонт/здати в оренду/ - і вже через 3-5р. продати?
Сделать ремонт, отбить его арендой, после чего продать со слегонца подуставшим ремонтом - гениальная математика, ящетаю. В чем глубокий смысл сих действий?
Сделать все бюджетно, но внешне красиво, снять сливки с первой сдачи, уйти от 5% налога, что автоматом дает 1,7% годовых плюс к аренде, продать дорого как готовый бизнес. Можно даже с арендаторами. Через 3 года после сдачи дом выйдет на максимум цены. Еще свежий, но уже обжитой и ремонты закончились. Есть люди, которые хотят пассивный доход, но не хотят тратить время на ремонты.
Можно за это время прокрутить еще раз деньги на котловане. Не факт, что прибыли будет намного больше, но что больше рисков однозначно.
Vlad442 написав:UA когда-то написал, что по его наблюдениям, с инвестициями влетают обычно образованные люди. У нас есть уже два примера ошибочных прогнозов.
А доллярчик скупает квартиры и выходит сухой изб2б.)
Сейчас ещё и со вторым котлованом прокатит))
Умный человек много сомневается, думает, анализирует. Поэтому он бежит за толпой и теряет, тогда как Доллярчик видит цель - не видит препятствий, запрыгивает в первый вагон и успеет выпрыгнуть перед тем, как двери закроются.
Не знаю про Львов, но строительный кризис, как мне кажется, ударил почему-то только по Киеву. Аркада, Укрбуд, шатающийся КГС, Войцеховский. В Харькове ЖС-1 прет как паровоз. В ОП уже давно либо очередь с ночи, либо нет ничего интересного, либо вообще ничего нет. Стройки идут не снижая темпа. В других городах тоже не слышал про проблемы у застройщиков. Возможно во Львове вполне реально снять еще раз сливки с котлована.
airmax78 написав:kingkongovets Не соглашусь. До конца 2016 года линия фронта все еще оставалась нестабильной. Война - это форс-мажор. И как в ситуации форс-мажора принимать решения об инвестировании я хз. Рационально было думать, что люди в такой ситуации точно не будут бетонироваться. Но, я же говорю: нифига эта теория рационального поведения не работает. В начале 2017го - и мне уже стало очевидно, что у нас замороженный конфликт, а не горячая война со всеми вытекающими. Поэтому я быстренько переобулся и в конце апреля уже подписал договор, который закрыл в середине мая из-за праздников. P.S. Тогда, кстати, некоторые мои коллеги крутили пальцем у виска на это мое решение.
та можете не соглашаться, я ж с вами не спорю, а просто констатирую факт я почти весь 14й провел в ато, а в 15ом купил коммерции в недостроях более чем на полляма, как думаете почему? а я скажу - потому шо информирован был чуток получше чем вы и видел шо свинорылые уже выдохлись и блицкриг у них не удался а вообще все в итоге решает конечная прибыль, шоп кто ни говорил и чем бы свои проепы не оправдывал мы ж тут про деньги говорим, а не меряемся кто лучше изучал экономику
То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что: * экономика в штопоре уже которых год * страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых * судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции) * мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция * пенсионеров уже больше, чем работающих
В краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать