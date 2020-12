Додано: Пон 07 гру, 2020 17:43

Sidus написав: То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что:

* экономика в штопоре уже которых год

* страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых

* судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции)

* мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция

* пенсионеров уже больше, чем работающих



В краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что:* экономика в штопоре уже которых год* страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых* судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции)* мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция* пенсионеров уже больше, чем работающихВ краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать



считать я предпочитаю свои заработанные деньги

а если вы так уверены в том чо написали выше, то как это коррелирует с вашим твердым решением несмотря ни на что вложиться в комм недвигу, что кстати я вам наоборот не рекомендовал? считать я предпочитаю свои заработанные деньгиа если вы так уверены в том чо написали выше, то как это коррелирует с вашим твердым решением несмотря ни на что вложиться в комм недвигу, что кстати я вам наоборот не рекомендовал?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.