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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5830583158325833>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:38

  airmax78 написав:В общих чертах: в дом заходит теплоноситель (это совсем не та горячая вода, которая идет из крана) и попадает в минимум 2 контура: отопление и горячее водоснабжение.
Но каким образом попадает? Не напрямую, а через теплообменники. Т.е. теплоноситель в доме физически вообще не расходуется - он только отдает свою температуру воде, находящейся в системе отопления и в системе горячего водоснабжения дома. Поэтому перекладывать трубы не надо. Если бы надо было, то и отопления в доме не было бы. Виталий не "уиноуатый".
І так далі...

О, airmax78, ай кноу вот а ю токінг ебаут ((((

Цє така біль ... Але імхо в Україні все біль для манюпаса. Не біль для "білих" людей, які живуть в своїх будинках з прислугою )))
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:43

  Sidus написав:То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что:
* экономика в штопоре уже которых год
* страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых
* судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции)
* мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция
* пенсионеров уже больше, чем работающих

В краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать


считать я предпочитаю свои заработанные деньги
а если вы так уверены в том чо написали выше, то как это коррелирует с вашим твердым решением несмотря ни на что вложиться в комм недвигу, что кстати я вам наоборот не рекомендовал? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:43

  zРадио написав:
  KtoStroit написав:ЗанимательныеЦифры
- Начиная с 2013 года (7 полных лет) ТОП-13 застройщиков Киева сдали 192 дома с суммарной задержкой на всех - 99 месяцев.
- На сегодня у них же в строительстве 143 дома (а значит с теми же темпами их строить аж лет 5) с УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ суммарной задержкой 146 месяцев (и эти дома еще не сданы и задержка только растет).
- Инвестиции в первичку становятся все опаснее ...


Весело. Но помимо задержки сроков есть еще бОльший риск - дефицит финансирования. 143 несданных дома - это невыполненные обязательства на 4-5 млрд долларов. Пирамида устойчива только тогда, когда объемы перманентно растут, но обвал инвестиционного потока в жилое строительство в 3-м квартале составил уже 70% в годовом исчислении... Улыбаемся и машем!

А в Мєдовом всі однушки розібрали! Дєфцит, панімаєш лі!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:54

  change_pm написав:
  zРадио написав:
  KtoStroit написав:ЗанимательныеЦифры
- Начиная с 2013 года (7 полных лет) ТОП-13 застройщиков Киева сдали 192 дома с суммарной задержкой на всех - 99 месяцев.
- На сегодня у них же в строительстве 143 дома (а значит с теми же темпами их строить аж лет 5) с УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ суммарной задержкой 146 месяцев (и эти дома еще не сданы и задержка только растет).
- Инвестиции в первичку становятся все опаснее ...


Весело. Но помимо задержки сроков есть еще бОльший риск - дефицит финансирования. 143 несданных дома - это невыполненные обязательства на 4-5 млрд долларов. Пирамида устойчива только тогда, когда объемы перманентно растут, но обвал инвестиционного потока в жилое строительство в 3-м квартале составил уже 70% в годовом исчислении... Улыбаемся и машем!

А в Мєдовом всі однушки розібрали! Дєфцит, панімаєш лі!


сделку надо считать закрытой после продажи? а не после приобретения инвестиции в тот же день?

КГС - часто бронирует большое количество однух, там видно на сайте что однуха не купленная и не проданная, а забронировано. Тут писал Прохожий, что не надо читать то что на заборе написано с 3-букв.

25 этаж:
https://kmb.ua/ua/objects/274-zhk-medov ... r-1:83:358

много забронировано, но проданные единицы.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 07 гру, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что:
* экономика в штопоре уже которых год
* страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых
* судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции)
* мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция
* пенсионеров уже больше, чем работающих

В краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать

Де ж ви раніше були?
Я б оці ваші слова видрукував на аркуші жирними літерами і тицьнув би ним менеджеру в ВП, щоб не лупив конячі цінники, навіть, на неліквідні квартири на останніх поверхах! :D
Але, парадокс в тому - що навіть, на деякі ті неліквіди по конячих цінниках - вже стояла бронь!

Так що забудовники мали в носі ту кризу і пандемію!(хіба, як почнуть валятись трупи на тротуарах від ковіду, то вже тоді щось може і зміниться! І то за умови, що валятись будуть трупи забудовників) :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:59

я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю
я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом
например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу
и если рассчитывать только на олх, оп застройщиков и удачные точки входа, то очень мало шансов выцепить шото приличное, да еще и за разумный прайс
а вообще шо я вам рассказываю? думаю зрадио знает обо всем этом гораздо больше чем я :mrgreen: , тем более вы с ним единомышленники
я ж еще вчера вам писал - если вы уверены в его и своих прогнозах, то вам надо сейчас уже сливать свои объекты в софборщаге, пока они на пике, а когда упадет в цене коммерция в центре (а зрадио в этом не сомневается) - покупать там
как говорит Первый - надо подтверждать свои убеждения гривной, иначе какой тогда смысл во всех этих прогнозах? :mrgreen:
удачи)[/quote]
Две квартиры продал. Влез в коммерцию. Что не так в прогнозах?
Коммерцию дадут хорошую цену - продам. Не дадут и х.й с ним. Сдавать буду.[/quote]

Коммерция по-определению (если это не ликвидные мелкие помещения на 1ом этаже) слаболиквидна, продавать довольно сложно и долго(без скидок).
И если цену не дадут, то и сдавать будете так себе (если вообще сдадите, учитывая реалии сего дня)[/quote]
Помещение на центральной аллее. Дожно быть все ок. Правдо чуть подождать нужно, когда подзаседится.
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:08

  change_pm написав:А в Мєдовом всі однушки розібрали! Дєфцит, панімаєш лі!


Это ты растишек троллишь, или реально? )) Сайт КГС показывает, что есть. Сейчас начнется, что сайт КГС, как и Лун - это неправда :mrgreen:

Кстати, однушки до сих пор есть даже в Манхеттене, который продается уже 5-й год. Дефицит )))
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:13

  zРадио написав:
  change_pm написав:А в Мєдовом всі однушки розібрали! Дєфцит, панімаєш лі!


Это ты растишек троллишь, или реально? )) Сайт КГС показывает, что есть. Сейчас начнется, что сайт КГС, как и Лун - это неправда :mrgreen:

Кстати, однушки до сих пор есть даже в Манхеттене, который продается уже 5-й год. Дефицит )))

Ні, реально думаю є дефіцит якісного... Тобто однушки на норм поверсі з норм видом з вікна.
Те само по комерції. Те само по Мєдовому.

Здається, що вибір є, а по факту - одні компроміси. Тому типа "дефцит" - треба ж якось продавати.

А, і ще ... долару хана ))))
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:15

  kingkongovets написав:
  asin написав:Как то хотел взять жене для бизнеса в аренду помещение в трц. Почитал условия (до договора не дошло) и послал их нах. Там писец полный.


примерно такой же писец в договорах, которые подсовывают сетевые арендаторы
их канешна можно понять, вот только какой в этом смысл?
в случае с раскрученным трц ты хотя бы получаешь гарантированный поток покупателей, а шо может предложить сетевой арендатор, чего не может дать частный бизнес?

зы: кстати вспомнил реальный кейс, чем то похожий на ваш
парню досталось от тестя в подарок помещение примерно 100 метров на проспекте науки, у него помимо этого есть свой бизнес напополам с братом - пивной генделык, где они сами по очереди стоят за стойкой - и он решил замутить там продуктовый магазин
я его немного консультировал на этапе ввода в эксплуатацию и ремонта и неоднократно советовал не страдать ***** и сразу сдать его в аренду, но ему хотелось поиграться в бизнес, поэтому было закуплено оборудование, заключены договора и понеслось
в общем года через три он понял, шо я таки был прав, но решил попытать счастья еще раз и открыть там с братом уже семейное кафе
снова был сделан ремонт, но на этапе заказа мебели грянул карантин и тема умерла не успев родиться
летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле
в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон
а в анамнезе два ремонта, три года гемора и полный гараж не самого дешевого оборудования, которое хз куда девать
морали не будет, выводы делайте сами

Где там на Науки можно делать кафе или продуктовый? Это мозгов нужно не иметь. В комплексе с 4500 квартир дела идут хорошо)) 2 т квартир х..вато. Где там есть такие комлексы или пеший проходняк?
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:16

  kingkongovets написав:
  asin написав:Как то хотел взять жене для бизнеса в аренду помещение в трц. Почитал условия (до договора не дошло) и послал их нах. Там писец полный.


примерно такой же писец в договорах, которые подсовывают сетевые арендаторы
их канешна можно понять, вот только какой в этом смысл?
в случае с раскрученным трц ты хотя бы получаешь гарантированный поток покупателей, а шо может предложить сетевой арендатор, чего не может дать частный бизнес?

зы: кстати вспомнил реальный кейс, чем то похожий на ваш
парню досталось от тестя в подарок помещение примерно 100 метров на проспекте науки, у него помимо этого есть свой бизнес напополам с братом - пивной генделык, где они сами по очереди стоят за стойкой - и он решил замутить там продуктовый магазин
я его немного консультировал на этапе ввода в эксплуатацию и ремонта и неоднократно советовал не страдать ***** и сразу сдать его в аренду, но ему хотелось поиграться в бизнес, поэтому было закуплено оборудование, заключены договора и понеслось
в общем года через три он понял, шо я таки был прав, но решил попытать счастья еще раз и открыть там с братом уже семейное кафе
снова был сделан ремонт, но на этапе заказа мебели грянул карантин и тема умерла не успев родиться
летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле
в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон
а в анамнезе два ремонта, три года гемора и полный гараж не самого дешевого оборудования, которое хз куда девать
морали не будет, выводы делайте сами

И чем кейс на мой похожий?
И да, я за стойкой не стою. Все делает исключительно наемный персонал.
asin
 
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